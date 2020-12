SAINT-SYLVESTRE Contraint par les règles sanitaires, la nuit de la Saint-Sylvestre aura peut-être meilleure allure avec l’enceinte Party Box on the Go que lance JBL

La Party Box on the Go de JBL prête pour faire la fête. — JBL

Fête en demi teinte au programme pour le réveillon de la Saint-Sylvestre à cause des règles sanitaires imposées par le gouvernement pour éviter un rebond de la pandémie.

Même avec six adultes seulement, l’enceinte Party Box on the Go de JBL permettra de donner à la soirée une ambiance plus festive avec son micro, ses 100 watts et ses jeux de lumière intégrés.

Vendue 299 euros, elle est également nomade, mais il faudra sans doute attendre 2021 pour l’emmener faire la fête en extérieur.

Pas facile de programmer une fête le 31 décembre. Même petite. Pour éviter un rebond épidémique, le gouvernement a décrété un couvre-feu de 20 heures à 6 heures et invite les Français à des rassemblements n’excédant pas six adultes pour réveillonner. Ambiancer la soirée malgré tout n’est pas impossible. Parmi les solutions, l’enceinte Party Box on the Go de JBL peut s’inviter au banquet. Lancée à 299 euros, elle tombe à pic pour enterrer dignement l’année 2020.

Une enceinte festive pour l’intérieur et l’extérieur

Introduites sur le marché il y a environ cinq ans, les enceintes dites high-power sont des tout-en-un festifs. A bord : gros son, jeux de lumière intégrés et parfois même possibilité d’y brancher un instrument de musique ou un micro. C’est cette panoplie complète que propose la Party Box on the Go de JBL. Et comme son nom l’indique, cette enceinte est également nomade. Elle résiste même aux éclaboussures (norme IPX4). On vous dresse la set list de ses fonctionnalités !

L’appareil est équipé de deux haut-parleurs d’aigus (44 mm), d’un haut-parleur de graves (135 mm) et propose une puissance de 100 watts. C’est largement suffisant pour sonoriser une pièce, même de taille confortable. Il s’utilise soit en Bluetooth pour diffuser de la musique en streaming, soit avec une clé USB dans laquelle on aura chargé ses playlists. Un logement pour placer une tablette verticalement est même prévu. L’idée est bonne pour ceux qui souhaiteraient utiliser une application de djing, comme edjing mix ou djay.

Mille et une façons d'ambiancer une soirée. - JBL

Sur le dessus, des boutons physiques permettent de moduler le niveau des graves et des aigus. La Party Box on the Go dispose même d’une entrée guitare et d’une entrée pour micro filaire. Bonus : l’appareil est également fourni avec un micro sans fil, automatiquement repéré par l’enceinte lorsqu’il est allumé. Un bouton « Echo » ajoute son petit effet à la voix et l’on a vite l’impression de se trouver dans une salle immense alors que l’on est confiné dans un deux-pièces.

Un niveau de basses qui détonne

A l’essai, la Party Box on the Go fait parfaitement le job. Sur secteur ou batterie (autonomie de 6 heures), l’appareil surprend par sa puissance. Son niveau de basses (qui peut être renforcé par une touche Bass Boost) détonne et reflète parfaitement la vertu du produit d’abord fait pour écouter de la musique à fort volume. Bien évidemment, la Party Box on the Go est calibrée pour diffuser tous les registres musicaux, mais les amateurs de son plus « hi-fi » lui préféreront un autre type d’enceinte, plus en adéquation avec l’exigence de leurs tympans.

Des jeux de lumière à minima

Deux regrets : bien que fourni avec une bandoulière rembourrée, l’appareil reste très lourd : 10,15 kg. Pas sûr que sur le dance-floor, on le garde longtemps à l’épaule. Ses deux poignées s’avèrent plus simples pour le transporter.

La Party Box on the Go de JBL est fournie avec un micro sans fil. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Par ailleurs, les jeux de lumière proposés restent bien modestes : seul le large woofer central est entouré d’un cercle de LED coloré sur lequel trois types d’effets peuvent être appliqués à l’aide d’un bouton. Il manque des effets stroboscopiques ou, comme chez Sony ou LG, une application pour parfaitement orchestrer son light show.

S’il risque de ne pas être complètement amorti cette année, l’investissement consenti pour la Party Box on the Go (299 euros) le sera sans doute dans les prochains mois. Les occasions de faire la fête en 2021 risquent de ne pas manquer. C’est en tout cas vœux que l’on peut formuler pour la nouvelle année…