Le style des anciens postes radio des années 1930-1960 allié à la qualité audio des dernières enceintes Bluetooth, voici la promesse de la société bordelaise Les Doyens. Son fondateur Guillaume Alday, venu du domaine de l’e-commerce, raconte à 20 Minutes comment il a eu l’idée de redonner vie à ces pièces vintage qui trouvent facilement preneurs. L’entreprise, lancée en 2018 et dont les bureaux sont à Darwin, emploie trois personnes et va bientôt en recruter une quatrième.

Comment est née l’idée de rénover d’anciens postes ?

Un jour de 2017 où je chinais dans le quartier Saint-Michel, à Bordeaux, j’ai fait l’acquisition d’un vieux poste de radio, juste en mode décoration. Je l’ai mis sur une cheminée ancienne et c’était très joli. Et juste à côté, j’utilisais une petite enceinte Bluetooth, avec toutes les fonctionnalités d’aujourd’hui. Je trouvais ça dommage d’avoir un si beau poste qui prenait beaucoup de place et qui avait beaucoup de valeur visuelle et à côté de ça, de cacher une enceinte Bluetooth.

Je me suis amusé à glisser cette enceinte dans ce vieux poste qui n’était pas du tout fonctionnel. J’ai eu un déclic, j’ai trouvé ça génial de redonner vie à ce vieil appareil, en l’adaptant à la façon dont on consomme la musique aujourd’hui. J’ai fait un petit prototype que j’ai montré aux amis, à la famille et petit à petit l’idée a plu.

Comment se déroule la transformation, sur le plan technique ?

Je me suis fait accompagner par un ingénieur acoustique pour pousser un peu plus loin le système audio intérieur afin de commercialiser une version professionnelle. Quand on reçoit les postes, on les démonte pièce par pièce pour un grand nettoyage, on enlève les pièces inutiles et qui ne fonctionnent plus et on va y intégrer notre nouveau système audio. Chaque pièce est unique mais on met le même système audio : on change le haut-parleur et on ajuste les fonctionnalités en fonction du forfait choisi (à partir de 290 euros). Une fois qu’on a refermé le poste, on peut s’y connecter via son téléphone ou sa tablette, etc.

Quels sont les profils de vos clients ? Des passionnés de vintage ou de musique ? Ou les deux ?

On s’attendait à avoir des clients passionnés de vintage et de décoration mais ce n’est pas forcément ça. On a des clients de 25 à 45 ans qui vont acheter des postes déjà transformés pour acquérir des produits stylés qui vont faire une différence et, au-delà de 40 ans, ils viennent plutôt avec leur propre poste familial.

Les trois quarts du temps, les gens nous apportent ou nous expédient leurs postes, même d’autres pays comme la Suisse, la Belgique ou l’Allemagne. D’ailleurs, notre activité s’est même intensifiée au début de la crise sanitaire puisque confinés, certains ont découvert des postes dans leurs greniers.

Pourquoi avoir appelé la société Les Doyens ?

C’est un clin d’œil sur le fait que ce sont les postes les plus anciens. On veut leur redonner vie pour qu’ils restent les plus anciens parmi les générations des postes radio. Cette idée rencontre un certain succès puisqu’on en rénove en moyenne 200 par an et c’est exponentiel !