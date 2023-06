Rafiot, mojito, vélo ? A la mer, à la montagne, ou à la campagne, l’arrivée prochaine des vacances d’été sera aussi, pour beaucoup, l’occasion d’emporter leur précieuse monture sur leur lieu de villégiature. Pour l’occasion, 20 Minutes a sélectionné différents accessoires qui rendront les sorties à vélo ou à vélo électrique plus sûres et confortables.









Pour assurer ses arrières : Le feu radar Varia RTL515

Le Varia RTL515 de Garmin n’est pas simplement un feu arrière à greffer à son vélo. Offrant une visibilité jusqu’à 1,6 km en plein jour et jusqu’à 16 heures d’autonomie, l’appareil, qui est privilégié pour les vélos de piste, détecte également les véhicules qui s’approchent par l’arrière, et ce, dès 140 mètres de distance. Rassurant lorsque l’on est sur route. Résultat : il notifie son utilisateur sur l’écran d’un compteur GPS Garmin (le Edge, vendu à partir de 249 euros), ou, plus simplement, sur celui d’un smartphone lesté de l’application Varia du constructeur. 199 euros.





Le feu arrière avec radar intégré Varia RTL515, de Garmin. - Garmin





Le truc en plus : Il existe une version plus évoluée du RTL515, le RCT715, qui reprend les caractéristiques du feu/radar mais en lui associant en plus une caméra intégrée.

Pour explorer les sentiers cachés : Le GPS Terra

L’application GPS de votre smartphone est peu adaptée à vos sorties montagnardes ? Privilégiant les cartes IGN (France, incluses), le système GPS Terra de TwoNav à écran de 3,7’’ offre une vaste couverture grâce à sa compatibilité avec quatre réseaux de positionnement (GPS + Galileo + Glonass + Beidou), qui lui permettront d’être constamment repéré. A fixer au guidon ou à la potence de votre monture (avec un support optionnel vendu 34 euros), pesant 198 grammes et résistant à la poussière, à l’eau et à la boue (norme IP67), l’appareil, dont la batterie se recharge en USB-C, offre jusqu’à 15 heures d’autonomie. 369 euros.





Le système GPS pour le vélo et la rando Terra, de TwoNav. - TwoNav





Le truc en plus : Pour jouer les touristes, Terra met en avant ses Roadbooks, des pistes enrichies de photographies et de commentaires sur la région que vous visitez, proposant ainsi un vrai guide de voyage.

Pour protéger sa monture : L’antivol Evolution 790

C’est l’accessoire qu’il ne faut pas négliger pour un vélo (et qui plus est pour un vélo électrique) : son antivol. Avec son modèle Evolution 790 recommandé par la FUB (Fédération des usagers de la bicyclette) qui en a effectué le test, la marque américaine Kryptonite livre un antivol plat en acier trempé (recouvert de caoutchouc) aux barres de 5,4 mm d’épaisseur et à la circonférence de 90 cm. Il est fourni avec son support d’attache, qui se fixe soit sur le cadre du vélo à l’habituel emplacement réservé à la gourde, soit n’importe où sur le cadre à l’aide de son système de fixation et ses colliers à resserrer. 139 euros.





L'antivol Evolution 790 de Kryptonite. - Kryptonite





Le truc en plus : fourni avec deux clés, cet antivol qui pèse 1,5 kg dispose d’une serrure avec un cache anti-poussière qui se rabat simplement. Aucun risque que, à la plage, le sable vienne gripper son mécanisme !

Pour transporter son compagnon (à quatre pattes) : La remorque Tail Wagon

On voit de plus en plus ces carrioles accrochées à l’arrière des vélos pour transporter ses enfants. La firme Burley pousse le concept jusqu’à son Tail Wagon, une remorque vélo dédiée à nos animaux de compagnie ! Pouvant transporter une bête pesant jusqu’à 34 kg (entrée et sortie par le hayon arrière), le Tail Wagon lui réserve un espace large, aéré à l’aide de ses fenêtres à filet et sécurisé, construit autour d’une structure en aluminium qui s’accroche à la roue arrière du vélo à l’aide d’un simple bouton-poussoir. Cette remorque étant dépourvue de ceintures de sécurité, elle est à proscrire pour transporter des enfants. 499 euros.





La remorque pour son fidèle compagnon Tail Wagon, de Burley. - Burley





Le truc en plus : le plancher du Tail Wagon est amovible, dispose d’une housse en tissu lavable et peut ainsi être facilement nettoyé.

Pour tourner en sécurité : les rétroviseurs Qlïr

Belle idée que celle de la start-up française Visaia Bike qui, avec ses Qlïr, a développé un système de rétroviseurs/clignotants LED qui s’adaptent simplement à la plupart des guidons (courbés jusqu’à 40°), en s’emboîtant en bout de cintre. Disposant de miroir incurvés et orientables, chacun de ces accessoires est équipé d’un clignotant à flèche qui s’allume et s’éteint manuellement pour indiquer son changement de direction. Ces clignotants se rechargent par câble USB (fourni). 119 euros.





Les rétroviseurs avec clignotants intégrés Qlïr, de Visaia Bike. - Visaia Bike





Le truc en plus : rabattables pour se faufiler dans un endroit de faible largeur, ces rétroviseurs/clignotants disposent en outre d’un clip antivol si l’on souhaite les laisser fixés, ou peuvent simplement se détacher pour se ranger dans un sac.

Pour tout transporter : Le sac à dos Chrome Barrage Cargo

Avec son Chrome Barrage Cargo, la firme américaine Chrome Industries propose un sac à dos pour cyclistes parfaitement conçu d’une contenance de 18 à 22 litres (1,4 kg). Ses bretelles ergonomiques et sa boucle de ceinture en facilitent le port. En nylon et bâche, il met en avant sa grande résistance (notamment à la pluie) et la présence d’une poche extérieure, d’une intérieure, et d’une housse rembourrée pour protéger un ordinateur jusqu’à 15 pouces. Pratique pour l’été : une doublure pour gourde. 220 euros.





Le sac à dos pour cyclistes Chrome Barrage Cargo, de Chrome Industries. - Chrome Industries





Le truc en plus : son filet de chargement extérieur permet d’accroître sa capacité, ou, tout simplement, de ranger son casque lorsque l’on est arrivé à destination.

Pour préparer la rentrée : Le casque Gamel Remarquable

La sécurité lorsque l’on est cycliste est primordiale. Le casque Gamel Remarquable que développe l’équipe de la start-up française Gamel Helmets n’est pas seulement solide, confortable et rassurant, il est doté d’un feu stop arrière et de clignotants. Rien de nouveau par rapport à d’autres casques du même type (comme ceux de Cosmo Connected) ? Si : il est intelligent !

Pesant 360 gr, embarquant accéléromètres et gyroscope, il permet de déclencher l’intensification de son feu Stop à base de LED lorsque l’on freine, mais plus encore de déclencher 8 secondes durant ses clignotants d’un hochement ferme de la tête. Avec une autonomie de 10 heures, il n’aura besoin d’être rechargé qu’une fois par semaine pour une utilisation en mode « vélotaf ». Il sera disponible dès septembre 2023 (en noir, crème, kaki et bleu). 249 euros.





La casque avec clignotants automatiques Gamel Remarquable, de Gamel Helmets. - Gamel Helmets





Le truc en plus : Pour s’adapter aux conditions météo, ce casque propose trois modes afin de parfaitement adapter son éclairage : Diurne, Nuit et Brouillard.