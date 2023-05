Pour beaucoup, la tentation est de plus en plus grande de s’équiper d’un vélo électrique (VAE). Depuis 2017, 2,9 millions de VAE ont ainsi été achetés par les Français. Pourtant, pas toujours simple de choisir sa monture lorsque l’on cherche un vélo capable de nous conduire au boulot en faisant office de mode de transport alternatif et propre, mais également un bicloune idéal pour les loisirs. Parmi ces modèles polyvalents, 20 Minutes vous propose d’enfourcher le Turbo Como 3.0 de la firme Specialized, un nouveau modèle sélectionné par la rédaction pour sa grande facilité d’usage, mais aussi par ses excellentes prestations.

Confortable et rassurant

Specialized est une marque de vélos américaine fondée en 1974. Le Turbo Como fait partie des nouveautés 2023 de la firme et se décline en trois tailles (S, M et L) et quatre coloris. Plusieurs niveaux d’équipement sont proposés. Nous avons ainsi testé le Turbo Como 3.0, le modèle de base du fabricant.

D’emblée, il se distingue par sa géométrie, avec son cadre ouvert, assez bas, particulièrement appréciable en ville où l’on doit souvent mettre pied à terre (sa béquille y est également fort pratique !). Nos différentes sorties urbaines révèlent une assise très confortable nous assurant une position verticale avec le dos et la tête droits. Ce qui nous a aussi semblé très sécurisant grâce à une parfaite vision de la chaussée et des véhicules environnants. Egalement à son crédit, une selle épaisse et des reposes poignets très agréables, ainsi qu’une fourche suspendue (avec amortisseur) qui offre un débattement de 80 mm.





Le vélo à assistance électrique Turbo Como de Specialized. - Specialized





Si l’on ajoute à cet équipement des larges pneus, le Turbo Como procure une sensation de conduite extrêmement douce. Le vélo peut ainsi très facilement absorber les petits défauts du bitume, monter sur les trottoirs sans faire mal aux fesses, et même avaler les imperfections d’un chemin forestier en promenade ou en cyclotourisme sans que cela soit gênant pour l’utilisateur.

Les garde-boue fournis en série ont parfaitement rempli leur mission durant nos essais par temps de pluie : nos vêtements sont ressortis indemnes d’éventuelles éclaboussures. Protégée, la transmission par chaîne sur le Turbo Como 3.0 épargne toute salissure. A noter que le porte-bagage du vélo est compatible MIK HD (un système de fixation ouvert à différentes marques) qui permet de fixer simplement des sièges pour enfants, sacoches…, avec une capacité de charge jusqu’à 27 kg.

Une côte, quelle côte ?

Mais le côté familial, voire un peu pépère de la monture, n’empêche pas au Turbo Como 3.0 d’être un vélo puissant et endurant. Propulsé par un moteur maison de 250 W (avec un couple de 50 Nm) logé dans son pédalier, notre VAE « Spe » nous a ainsi transportés sans aucune difficulté durant tous nos trajets. Nous avons été d’ailleurs surpris de constater avec quelle rapidité il était possible d’atteindre avec lui la vitesse de 25 km/h (au-delà de laquelle l’assistance électrique s’interrompt), permettant de tailler de belles lignes droites en pouvant, avec notre élan, flirter sans réel effort avec les 30 km/h. Un peu plus d’entrain au redémarrage aux feux tricolores aurait été parfait (les Como Turbo 4.0 et 5.0 proposent respectivement un couple de 70 Nm et de 90 Nm, tous deux plus toniques).

Avec trois modes d’assistance (Eco, Sport et Turbo) et une transmission à neuf vitesses, le Turbo Como nous a même bluffés dans les côtes où, sans forcément passer par l’assistance maximale, mais en jouant habilement avec les vitesses, les dénivelés (même importants), ont pratiquement été un jeu d’enfant à appréhender.

L’autonomie de la batterie privilégiée

La console centrale très lisible propose un système d’affichage à base de « tuiles » afin de privilégier telles ou telles données, comme la vitesse, la consommation… La batterie de 530 Wh amovible (et verrouillable) du vélo que nous avons utilisé par des températures clémentes nous a assuré une autonomie d’une bonne soixantaine de kilomètres. Son temps de recharge est d’environ quatre heures. Specialized met d’ailleurs tout en œuvre pour que cette autonomie soit privilégiée.





Le vélo à assistance électrique Turbo Como de Specialized aussi à l'aise à la ville qu'à la campagne. - Specialized





D’abord en affichant sur la console au centre du guidon un astucieux curseur qui reflète l’analyse simultanée de notre fréquence de pédalage et l’assistance choisie. Si l’affichage est vert, le rapport est parfait ; orange, il y a peut-être une meilleure alternative à trouver ; rouge, on risque d’épuiser la batterie un peu trop vite ! Ensuite, autre astuce : l’application Mission Control du vélo (qui permet d’adapter la puissance de chaque niveau d’assistance par paliers de 10 %, de cartographier nos sorties, de verrouiller le moteur et d’activer l’alarme en cas de mouvement du vélo, etc.) propose également de préserver l’autonomie de la batterie en fonction de notre temps estimé de sortie. En y indiquant la durée de pédalage prévue, les dénivelés rencontrés, etc. cela peut s’avérer très pratique pour ne pas manquer d’énergie avant la ligne d’arrivée. Tenant compte de ces informations, l’assistance sera ainsi dosée plus finement.

Avec un prix d’entrée de 2.800 euros (mais nous l’avons aussi repéré à 2.629 euros), le Como Turbo se situe dans les vélos électriques de moyenne/haut de gamme. Pas donné, mais ce tarif est cohérent compte tenu de la proposition de Specialized. Le gouvernement, qui a annoncé le 5 mai son Plan vélo à l’horizon 2027, renouvelle pour 2023 ses aides à l’achat pour les foyers éligibles : à la clé, jusqu’à plusieurs centaines d’euros d’économies.





Le gouvernement prolonge ses aides à l'achat d'un vélo à assistance électrique en 2023. - DR





En attendant, le Como Turbo nous a séduits par son design, son usage très agréable, sa robustesse, mais aussi sa capacité à nous emmener loin et sereinement. C’est un vélo qui inspire confiance en ville et en balade, avec une conduite très fluide. Mais ce n’est pas un sportif. Cette monture d’abord familiale possède cependant un défaut : lourde (25 kg), un peu massive, elle risque de ne pas faire bon ménage avec un ascenseur ou des escaliers si l’on habite en appartement et que l’on ne dispose pas d’un garage à vélos sécurisé pour l’abriter. Une question qui pèse de tout son poids au moment de l’achat d’un VAE lorsque l’on habite en ville.