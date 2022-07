Farniente ! Pour métamorphoser balcons et terrasses durant tout l’été, de nombreux systèmes d’éclairage sont là pour vous aider à rendre ces lieux uniques. Dans ces véritables pièces extérieures où il fait si bon vivre durant la saison estivales, rien de tel qu’une ambiance personnalisée pour partager une longue soirée en famille ou entre amis.

Pour un esprit guinguette : Guirlande Lumineuse de Bomcosy

A choisir selon différentes longueurs (en 15, 30 ou 45 mètres), ou à allonger au gré de ses envies et de son budget, la guirlande Bluetooth de Bomcosy s’installe en un rien de temps et permet d’offrir instantanément à son balcon, ou à sa terrasse un esprit guinguette.

Vendue sur Amazon, la guirlande Bomcosy permet de créer une ambiance champêtre. - CAPTURE

A l’extérieur en été (norme IP45), ou à l’intérieur en hiver pour décorer le sapin de Noël, c’est aussi un équipement qui ne consomme que très peu d’énergie, chaque ampoule ayant une puissance de 0,6 watt (soit 60 watts au total pour une guirlande de 15 mètres). 59 euros (15 mètres) ; 89 euros (30 mètres) ; 109 euros (45 mètres), sur Amazon.

Notre avis : Idéale pour les soirées d’été ou pour une table de mariage, cette guirlande permet de créer une ambiance romantique. Lors de nos essais, nous avons apprécié la possibilité d’en moduler l’intensité d’éclairage depuis sa télécommande (à 25 %, 75 %, ou 100 %). La fonction lumière clignotante nous a semblé, elle, plus gadget, voire inutile.

Pour cultiver son jardin : Lightstrips Outdoor de Philips Hue

La marque pionnière des lumières connectées élargit de plus en plus son offre de produits vers l’extérieur. Avec ses Lightstrips outdoor, Philips Hue propose ainsi de prolonger l’usage de son pont « Hue Bridge » sur lequel se connectent déjà les ampoules compatibles de la maison, en direction du jardin.

En 2 mètres ou 5 mètres, les bandes LED Lightstrip Outdoor créent des ambiances singulières au jardin. - PHILIPS HUE

Les Lightstrips Outdoor incarnent un élément décoratif par excellence : à dissimuler facilement, elles permettent de créer une ambiance, de mettre en valeur un élément végétal ou architectural avec un éclairage blanc et coloré que l’on pilote et programme depuis une application. 129 euros (2 mètres) ; 219 euros (5 mètres).

Notre avis : Pour souligner une allée, un poteau, mais aussi les rebords d’une terrasse ou d’un balcon, les Lightstrips Outdoor n’ont pas leur pareil avec leur effet de couleur diffuse. Avec une durée de vie en extérieur de plus ou moins 10 ans (norme IP67), c’est un bon investissement. Attention cependant, le point de connexion « Hue Bridge » est vendu séparément (59 euros) et les Lightstrips Outdoor ne peuvent être ni coupées, ni allongées.

Pour une ambiance de fête : Lampadaire Paranocta

A planter dans un coin du jardin, à substituer le soir à un parasol au centre d’une table… le lampadaire Paranocta (185 x 15 cm) est polyvalent. Il peut même être suspendu à l’aide d’une sangle en cuir (en option, vendue 29 euros).

Le lampadaire français Paranocta est modulable et peut se transformer au gré des envies. - PARANOCTA

L’appareil se compose d’une lampe Led ans fil Bluetooth, d’un globe et d’un mas composé de trois tubes en aluminium à visser. Etanche (norme IP65), fonctionnant sur batterie avec une autonomie de 8h30 à pleine puissance, il diffuse une lumière blanche/chaude dont on peut moduler l’intensité sur quatre niveaux manuellement ou à l’aide d’une application, et offre une surface d’éclairage jusqu’à 30 mètres carrés. Fourni dans un sac de transport, ce lampadaire pourra même vous accompagner sur votre lieu de villégiature durant vos vacances. 349 euros.

Notre avis : Cette belle création française par la société angevine Paranocta vaut par sa modularité, cette solution d’éclairage pouvant se transformer au gré des envies et prendre la forme d’un flambeau, d’une lanterne… et même se retrouver à l’intérieur durant la mauvaise saison. Attention, son pied lesté est vendu en option (79 euros).

Pour soigner sa déco : Baladeuse Chiarlinuna de Nedgis

La baladeuse à LED Chiarlinuma (27,8 cm de hauteurs pour 9 cm de diamètre) joue la carte de l’originalité.

Originale, la baladeuse Chiarlinuna permet de personnaliser sa déco en plaçant des petits objets dans son globe en verre soufflé. - ROTALIANA

Se rechargeant par induction (chargeur fourni), son bouchon offre un point lumineux (15 ampoules incluses) tout en douceur sur une table de jardin. Dans son globe en verre soufflé, il est possible de lui associer de petits objets, permettant ainsi de totalement personnaliser sa table au gré des événements que l’on veut célébrer. 346 euros.

Notre avis : Imaginée par le designer napolitain Giovanni Lauda, cette lampe est d’abord un très bel objet déco (créé pour la maison italienne Rotaliana). Distribuée en France par Nedgis, son intensité lumineuse peut être réglée sur trois niveaux. La mobilité de la lampe, à l’aide de sa poignée, est un plus, mais attention… fragile ! Enfin, notons que son chargeur par induction est compatible avec la plupart des smartphones proposant ce type de charge.

Pour allumer les couleurs : Plug & Shine de Paulmann

Composé de trois piquets avec ampoules LED, d’un transformateur et d’un câble de 5 mètres, l’ensemble Plug & Shine permet de totalement personnaliser l’éclairage d’une allée, d’un massif ou d’un jardin.

Le système Plug & Shine de Paulmann saura mettre en valeur éléments végétaux et architecturaux. - PAULMANN

Orientables, ses lampes peuvent ainsi mettre en valeur un mur, une plante, un arbre… avec une lumière dont on choisit la couleur (de blanc à coloré). Répondant au protocole Zigbee, il peut trouver sa place dans une configuration « maison connectée » l’ayant déjà adopté. 314 euros.

Notre avis : Malgré un mode d’emploi pas très clair, ce kit offre (après quelques efforts de compréhension du fonctionnement de sa télécommande), un superbe effet dans le jardin où sa résistance aux intempéries (norme : IP44) lui permettra de rester à demeure. On apprécie le fait que chacune de ses trois lampes puisse adopter un éclairage avec une lumière d’une couleur et d’une intensité différentes.