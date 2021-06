Amazon muscle sa tablette. Deux ans après une première mouture de sa Fire HD 10, le webmarchand renouvelle son offre avec une ardoise numérique qui veut en proposer un peu plus pour un prix toujours contenu : à partir de 149 euros (en 32 Go et avec publicité à chaque allumage). Alors que les premiers départs en vacances se profilent, cette tablette est-elle une bonne opportunité pour se divertir cet été ?

La tablette Fire HD 10 (2021). - AMAZON

Une qualité d’affichage véritable

Pas de surprise : la Fire HD 10 ressemble à une tablette classique. Si elle est un peu lourde (465 g), la Fire HD 10 ne fait pas cheap. Full HD (1920 x 1200 pixels pour 224 ppp), son écran de 10,1 pouces est LCD et non OLED, mais sa qualité d’affichage est véritable, avec des angles de vision corrects.

En Full HD et en stéréo, une qualité de visionnage véritable. - AMAZON

Un bon point pour les enfants qui pourront regarder leurs dessins animés téléchargés sur Prime Vidéo à plusieurs sur la banquette arrière durant les migrations estivales ! On regrette pourtant que les bordures noires qui entourent l’écran soient toujours aussi larges. Elles donnent l’impression que ce type de produit peine encore à évoluer, sinon à la marge.

Plus résistante que l’iPad

En verre de silicate d’aluminium renforcé, l’écran de la Fire HD 10 serait 1,7 fois plus résistant que « celui du dernier iPad », selon Amazon. Une affirmation impossible à vérifier et qui a évidemment pour but de rassurer le chaland. Reste que la tablette, comme ses consœurs, n’est pas protégée contre l’humidité. On fera donc attention au bord de la piscine.

Nouveauté : il est possible de séparer l’affichage à l’écran en deux parties pour, par exemple, surveiller les réseaux sociaux tout en jouant. Une fonctionnalité qui existe déjà depuis un moment chez Apple, mais désormais permise par Fire OS, le système d’exploitation maison d’Amazon.

Le son privilégié

Appréciable : le son n’est pas l’enfant pauvre de la Fire HD 10. Compatible Dolby Atmos, l’ardoise est équipée de deux haut-parleurs situés sur le dessus. La stéréo, assez aérée, est crédible jusqu’à 2/3 du volume maximum.

La tablette conserve la possibilité d'une utilisation avec casque audio filaire. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Le rendu sonore général reste cependant et logiquement assez aigu. Faisant de la résistance, une prise mini-jack accueillera un casque filaire en sus d’un casque Bluetooth.

Des limitations en vidéo

Attention, cette tablette n’est pas compatible avec toutes les applications de vidéo en streaming. Accords (ou faute d’accords !) obligent, la Fire HD 10 reçoit bien Prime Vidéo, Netflix, Disney+ ou Molotov. TV, mais pas MyTF1, 6play, myCanal, france.tv, ni RMC Sport. Dommage pour les compétitions sportives de l’été 2021…

Plus étrange, la Fire HD 10 n’est pas compatible avec Audible, la plateforme de livres audio qui appartient pourtant à Amazon. Une lacune, alors que les livres Audio peuvent aussi se découvrir et s’apprécier sur la route des vacances. A contrario, la Fire HD 10 permet d’accéder à la librairie Kindle d’Amazon et de retrouver sur son compte l’ensemble des ouvrages préalablement achetés pour une liseuse Kindle.

De rares évolutions techniques

L’appareil, livré dans une boîte en carton avance des arguments écolo. 96 % de son emballage proviendrait de forêts gérées durablement ou de filière de recyclage et 28 % des plastiques utilisées dans la fabrication de la tablette seraient recyclés. Conçue pour être polyvalente, la Fire HD 10 est animée par un processeur octocoeur cadencé à 2 GHz avec 3 Gb de Ram. C’est une bien timide évolution par rapport à son aînée lancée en 2019 qui proposait 2 Gb de Ram… Les joueurs pourraient cependant apprécier.

La tablette Fire HD 10 d'Amazon lancée à partir de 149 euros. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Autre petite évolution pour la mémoire de l’ardoise : 32 Go ou 64 Go selon le modèle, mais avec une possibilité d’extension jusqu’à 1 To, contre 512 Go précédemment… Sous son plafond de verre, l’autonomie de la Fire HD 10 reste identique à celle de sa grande sœur : jusqu’à 12 heures. Faisant presque de la figuration, des caméras (5 mégapixels à l’arrière filmant en Full HD et 2 mégapixels à l’avant filmant en 720p) pourront se montrer utiles de façon parcimonieuse, mais sûrement pas pour rapporter des photos ou selfies canons de son été, tâche qui restera dévolue à un bon smartphone.

*149,99 euros en 32 Go (avec publicité) ; 164,99 euros en 32 Go (sans publicité) ; 189 euros en 64 Go (avec publicités) ; 204,99 euros en 64 Go (sans publicité).