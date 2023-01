2023, l’année du grand retour du CES ? Après une édition 2021 en distanciel à cause de la pandémie, un rendez-vous 2022 et ses stands vidés de leurs exposants en raison du retour brutal du Covid, le cru 2023 du Consumer Electronic Show reprenait des couleurs.

Se tenant à Las Vegas depuis jeudi et jusqu’à dimanche, le plus grand salon de l’électronique au monde alignait sur 18 hectares de stands 3.000 exposants (dont 1.000 start-up), 170 représentants de la French Tech, et attendait 100.000 visiteurs (contre 175.000 avant le Covid).

Sans grande rupture technologique, le salon de l’électronique avait cependant de quoi faire rêver tout en nous projetant dans un univers un peu plus responsable. 20 Minutes y a fait son marché et repéré quelques nouveautés pour aujourd’hui et demain… voire après-demain !

La clim’moins énergivore qui fait déco : ArtCool de LG

Après le téléviseur qui s’accroche au mur comme un tableau, place au climatiseur qui fait déco ! Son nom : ArtCool. Réversible (il peut refroidir et chauffer l’air, selon la saison), ce produit signé LG s’efface dans une pièce. Finis les gros blocs de plastique blanc disgracieux accrochés au mur, place à un appareil dissimulé derrière un écran de 27 pouces (68,5 cm) qui peut afficher des photos, à sélectionner dans une application depuis une galerie d’œuvres, mais aussi vos propres images.

Cherchez le climatiseur... Il est dans l'écran de 27 pouces Art'Cool d'LG. - LG.

Une idée largement inspirée des téléviseurs Frame de Samsung… Selon son constructeur, le climatiseur ArtCool consommerait jusqu’à 70 % d’électricité en moins qu’un classique climatiseur et n’émettrait que 20 décibels. Sa disponibilité et son prix n’ont pas été communiqués.

Le bureau qui fait aussi vélo : eKinekt BD 3 d’Acer

Siffler en travaillant ? On connaissait ! Mais voici qu’Acer nous propose de pédaler en travaillant, avec son eKinekt BD 3 ! Ce bureau vélo en plastique recyclé permet d’éviter de rester trop longtemps inactif devant l’écran de son ordinateur et de travailler tout en faisant de l’exercice.

Le bureau-vélo eKinekt BD 3 d'Acer sera lancé en juin 2023. - Acer

Mieux : l’énergie générée par vos efforts permettra de recharger les batteries de vos gadgets électroniques qui pourront être branchés sur l’une des trois prises USB (2x USB-A et 1x USB-C) de la machine. Une heure de pédalage à rythme lent (60 tours/minutes) permettrait, selon Acer, de générer 75 watts d’électricité. L’eKinekt BD 3 pourrait être lancé en juin 2023 pour 999 euros.

Le four pour live-streamer ses bons petits plats : Bespoke AI Oven de Samsung

Le four connecté n’est pas nouveau. Celui doté d’une caméra pour surveiller paresseusement et à distance a cuisson de sa galette des rois, non plus. Mais avec son Bespoke AI Oven, Samsung va plus loin grâce à l’intelligence artificielle.

Le four avec caméra et intelligence artificielle embarquée Bespoke AI Oven de Samsung. - Samsung

Capable d’identifier jusqu’à 80 plats, ce nouveau four qui sera lancé au troisième trimestre 2023, pourra instantanément vous indiquer la température idéale, le temps de cuisson nécessaire, et vous alerter si votre plat venait à brûler. Comble de la connectivité, le Bespoke AI Oven pourra même partager en direct et en streaming sur les réseaux sociaux la cuisson de vos plats ! On s’en délecte d’avance…

Les lunettes qui remplacent la télévision : Nxtwear S de TCL

Beaucoup de constructeurs, comme Sony, se sont déjà cassé les dents sur le concept de lunettes-écran, pouvant se substituer à un téléviseur.

Les lunettes Nxtwear S de TCL simulent un écran de 3,3 mètres de diagonale - TCL

Avec ses Nxtwear S, TCL relève une nouvelle fois le défi avec des lunettes équipées d’un double écran microLED 1080p capable de simuler la vision d’un écran HD de 130’’ (3,3 mètres de diagonale) à 4 mètres de distance… Et des haut-parleurs stéréo embarqués donnent l’impression d’être comme au cinéma ! Les Nxtwear S sont attendues en Europe au premier trimestre 2023, pour 499 euros, mais restent filaires, donc d’abord adaptées à une utilisation à la maison.

Le robot tout droit sorti d’un anime : Miroki d’Enchanted Tools

Comme tout droit sorti d’un anime japonais, le robot Miroki veut « relancer la robotique humanoïde française ». Dévoilé par la société française Enchanted Tools, fondée en 2021 par Jérôme Monceaux (co-créateur du robot Pepper d’Aldebaran), ce petit robot veut selon son créateur « réenchanter le monde, plutôt que le déshumaniser ».

Mesurant 1,23 mètre pour 28 kg, Miroki veut trouver sa place dans les hôpitaux, maisons de retraite, aéroports… et vise à décharger les personnels des tâches éreintantes en transportant des charges jusqu’à 3 kg. Monté sur un globe roulant qui lui permet de se déplacer, le robot à l’autonomie de 8 heures et aux expressions faciales interactives n’est encore qu’à l’état de prototype. Sa commercialisation est attendue dès 2025… moyennant 30.000 euros, quand même, pour qui veut l'adopter.