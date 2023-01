Lever de rideau sur le Consumer Electronic Show de Las Vegas ! Après deux éditions annulées ou contraintes par la pandémie due au Covid-19, le plus grand salon de l’électronique du monde accueille du 5 au 8 janvier 3.000 exposants, dont 170 représentants de la French Tech. Quelles grandes tendances s’y affirmeront ? Que faut-il attendre, voire espérer de ce CES ? Avant l’ouverture des portes, 20 Minutes a interrogé Florent Roulier, Digital Business Manager chez Niji, société de conseil, de design et de mise en œuvre technologique, à l’avant-garde des grandes évolutions technologiques.

L’innovation, vous l’attendez dans quels domaines cette année ?

Les regards vont une nouvelle fois se porter sur le transport et la mobilité car ils font partie des secteurs les plus innovants. Le CES est devenu au fils des années le plus grand salon automobile des États-Unis, voire du monde ! Parce que la voiture devenue électrique se consomme désormais comme un produit électronique de grande consommation : des écrans partout, des systèmes avancés d’infotainment, de l’IA et des mises à jour d‘OS comme pour un iPhone…

Florent Roulier, Digital Business Manager chez Niji. - Niji

Mais l’innovation est également très présente dans des secteurs qui font couler traditionnellement moins d’encre : la santé par exemple. L’innovation technologique du CES présente chaque année des produits impressionnants dans l’univers de la santé, venant remplacer les approches médicamenteuses (l’américain Abbott présente cette année des nouveautés pour pallier aux maladies chroniques : Proclaim Plus spinal cord stimulation (SCS system), et venant combler la pénurie en personnel de santé.

Après des années sans véritable rupture technologique, le CES de Las Vegas peut-il encore surprendre ?

L’innovation technologique est devenue effrénée depuis plusieurs décennies, et il est vrai que certains acteurs n’attendent plus le CES pour annoncer leurs nouveautés. Néanmoins des ruptures technologiques continuent à faire leur apparition au CES. C’était le cas par exemple l’an dernier de la voiture qui change de couleur en temps réel de BMW (iX Flow) ou des tracteurs autonomes de l’américain John Deere (8R). Cette année encore, le CES devrait apporter son lot de nouveautés, avec de nouveaux concept cars (on attend beaucoup de Sony), des nouveautés grand public (la keynote de Samsung au CES réserve toujours au moins une nouveauté d’importance), ou bien encore des innovations autour de la maison connectée (avec le nouveau protocole « Matter » pris en charge par les plus grands acteurs, d’Apple à Google). En outre, les organisateurs du CES annoncent que 42 % des exposants sont des nouveaux venus sur l’événement, de quoi nous réserver beaucoup de surprises !

Le CES est-il compatible avec les enjeux énergétiques et environnementaux actuels ?

Le CES présente un paradoxe : il se déroule dans une des villes les moins écoresponsables du monde (Las Vegas, ville d’hôtels, de piscines et de néons en plein désert), et oblige de nombreux journalistes et experts à devoir faire le déplacement en avion pour s’y rendre. La version digitale de ce salon n’est pas du tout optimisée, voire impraticable, et empêche de tirer parti du salon à distance. Toutefois, le CES est vraiment captivant car chaque année il concentre des innovations qui sont le reflet de leur temps. Et assurément la thématique « sustainable » (durable) qui avait déjà pris de l’ampleur l’an passé (on se souvient des batteries au coton de Pjp eye ltd, ou du détecteur de feu de forêt de Bosch – feux de forêt qui rappelons-le sont responsables de 20 % des émissions de CO2) va occuper une place considérable sur ce salon cette année. Et c’est peut-être, finalement, grâce au CES, à sa concentration incomparable de nouveautés technologiques internationales, et à la présence massive des médias sur cet événement, qu’une révolution technologique capable de changer le monde prendra son essor.