Arrivé à 5 % et c’est la panique. Vous êtes sur la plage ou en rando, avez passé une partie de votre journée de vacances à scroller sous le parasol, ou à solliciter votre GPS pour vous orienter et vous voilà comme déboussolé : la batterie de votre smartphone est prête à rendre l’âme ! Vous n’avez pas de powerbank ni de chargeur solaire avec vous ? Pas d’inquiétude, 20 Minutes vous livre ses astuces pour prolonger son autonomie et ralentir l’hémorragie. Et vous offre, aussi, quelques conseils pour en prolonger la durée de vie.

Augmenter l’autonomie : des gestes simples au quotidien

Lorsque vous êtes à votre hôtel, au camping, dans votre Airbnb, ou au restaurant, privilégiez le Wifi aux réseaux 3G/4G/5G plus gourmands en énergie : votre smartphone passe son temps à chercher l’émetteur le plus proche, ce qui consomme de l’énergie !

Autres trucs simples auxquels on ne pense jamais pour gagner quelques précieux pourcentages de batterie : la réduction de la luminosité de l’écran. Vous pouvez l’effectuer dans les réglages ou, mieux, opter (si votre smartphone le permet) pour un réglage de sa luminosité adaptatif, selon la lumière ambiante. Pendant que vous y êtes, réduisez le délai au-delà duquel votre écran passera en veille, c’est toujours ça de pris si vous avez pour habitude de ne pas l’éteindre manuellement. Enfin, supprimez le mode vibreur, certes bien pratique, mais qui, à force de notifications peut aussi siphonner de l’énergie.

Le réglage adaptatif de la luminosité de l'écran d'un smartphone permet d'économiser de l'énergie. - Motorola

En cas de panne de batterie imminente, passez en mode Economie d’énergie. D’ailleurs, même si votre smartphone vous le propose lorsque l’autonomie de sa batterie passe sous les 20 %, vous pouvez décider d’activer ce mode vous-même, bien avant (lorsque vous allez faire la sieste, par exemple !). Cela a pour effet de mettre en sommeil certaines fonctions tout en maintenant actives celles nécessaires en cas de besoin (appels téléphoniques, etc.). Et mine de rien, cela peut vous faire gagner plusieurs heures de batterie.

De son côté, le mode Avion est à privilégier… en Avion, mais aussi lorsque vous savez que vous pouvez vous passer de votre terminal mobile durant un moment (genre : durant votre séance de paddle ou votre cours de plongée). Là encore, beaucoup d’autonomie de préservée.

Enfin, n’hésitez pas à profiter de vos vacances pour faire le ménage dans vos applications. Les smartphones de dernière génération permettent dans leurs réglages de connaître celles qui utilisent le plus d’énergie.

Prolonger sa durée de vie : des réflexes à adopter pour de bon

Cet été, gardez-vous d’utiliser votre smartphone ou de le laisser en plein soleil ! Sa batterie n’aime pas ça (pas plus que le froid intense). Au-dessus de 35°, elle peut subir des dommages irréversibles. Pour en prolonger la durée de vie, gardez à l’esprit que sa zone de confort se situe entre 16° et 22°. N’attendez pas non plus que votre smartphone soit totalement déchargé pour le recharger. Cela peut avoir des effets négatifs sur les cellules de sa batterie. Les constructeurs conseillent plutôt de le recharger partiellement, régulièrement.

Mais attention, prudence là encore, puisqu’il faut éviter les mini-recharges. Vouloir à tout prix gagner deux ou trois pourcents d’autonomie peut, à force de manipulations répétées, affecter la santé de la batterie. Du coup, privilégiez des recharges régulières dans la journée. Les fabricants conseillent d’ailleurs d’appliquer la règle dite du « 40-80 », soit le fait de maintenir autant que possible son smartphone chargé entre 40 % et 80 %.

Quelques réflexes à adopter permettent d'augmenter sensiblement la durée de vie de la batterie de son smartphone. - RAWPIXEL/CREATIVE COMMONS

Il est également reconnu que recharger son smartphone via un port USB (comme sur le chargeur de la voiture) provoque une assez forte quantité de chaleur. A la longue, celle-ci peut aussi affecter les électrodes et électrolytes de la batterie. Mieux vaut donc recharger son téléphone avec son chargeur d’origine (ou son strict équivalent), conçu pour en optimiser le cycle de charge.

Les chargeurs les plus récents sont d’ailleurs pensés pour doser leur recharge la nuit et ménager la batterie lorsque le smartphone est branché de longues heures durant. Les plus anciens n’ont pas cet avantage et continuent à envoyer du courant même lorsque la batterie est pleine. Si on le peut, mieux vaut ainsi éviter de laisser son smartphone en charge toute la nuit.

Enfin, nous vous conseillons d’effectuer les mises à jour sur votre smartphone. Celles-ci permettent souvent d’en améliorer un peu l’autonomie. Bémol : si votre terminal est ancien (plusieurs années), une mise à jour peut aussi avoir l’effet contraire !