Face à Apple et ses iPad, mais aussi aux tablettes haut de gamme de Samsung ou de Lenovo, certains constructeurs ont pris le parti des tablettes à prix réduit. C’est le cas d’Honor, l’ex-marque-soeur de Huawei, et de sa Pad 8. Il s’agit de la première tablette lancée par le fabricant chinois dans l’hexagone. Vendue moins de 300 euros, elle n’aura pas les prétentions techniques des plus grandes, mais devrait pouvoir répondre à de nombreux besoins, notamment familiaux, autour d’une ardoise numérique. C’est ce que 20 Minutes a voulu vérifier.





La Pad 8, première tablette lancée par Honor en France. - Honor

Honor, le retour

Après avoir coupé les ponts avec Huawei, la marque Honor (qui était réputée pour vendre des appareils bénéficiant du savoir faire technique de son ancienne maison mère) vole de ses propres ailes. Rachetée par un consortium d’une trentaine de marques fin 2020, elle est revenue en force. D’abord dans la téléphonie, comme avec son Honor 70, un très bon smartphone de moyenne gamme. Avec sa Pad 8, le fabricant tente sa première incursion sur le marché des tablettes numériques. Modestement, mais non sans panache.

La photo n’est pas son fort

Déballée, cette belle ardoise à la coque arrière en aluminium anodisé respire la qualité de fabrication. Pesant 520 grammes, ce qui n’est pas si léger, mesurant 278 x 174 x 7 mm, elle est assez discrète. Constat : si un seul coloris est proposé (bleu nuit), la coque de l’ardoise s’affranchit de traces de doigts. Pratique si l’on a des enfants. En revanche, le contact avec l’aluminium est assez froid, métal oblige.

Planté dans le coin, en haut à droite, un modeste capteur photo de 5 mégapixels. Autant le dire tout de suite, cette tablette n’est clairement pas faite pour prendre des photos. Nos essais révèlent des images passables en plein jour, et inexploitables de nuit. Si l’on retourne la tablette, c’est une autre caméra, également de 5 mégapixels, qui est nichée en haut de l’écran. On s’en satisfera pour de brèves visios.

Une image très large

L’écran, justement. D’une diagonale généreuse de 12 pouces (1.200 x 2.000 pixels), il est LCD, avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le genre d’écran qui, il y a quelques années, contentait tout le monde mais qui, progrès techniques obligent, risque aujourd’hui de décevoir les gamers. Ces derniers préfèrent des dalles plus réactives, comme celles de 120 Hz de la tablette Xiaomi Pad 5 (399 euros), ou de la Huawei Mate 11 (un modèle datant de fin 2021, donc sans Google à bord, vendu 349 euros).

Reste une vue très large, avec une belle image, suffisamment définie pour tous les usages en divertissement. Les contrastes sont moindres, évidemment, par rapport à ceux d’une dalle OLED.

Un son large et puissant… pour une tablette

Là où Honor a mis la gomme, c’est sur le son. Pas moins de huit haut-parleurs sont répartis sur les flancs gauche et droits de la tablette! Ils lui permettent de proposer une restitution sonore assez bluffante pour ce type d’engin. L’idée n’est pas forcément de pousser le volume mais de bénéficier d’une immersion intéressante. Et c’est ici le cas, avec une scène sonore très large, particulièrement convaincante pour des séries, des films, mais aussi de la musique et des clips.





A l'arrière de la tablette Pas 8 d'Honor, un simple capteur de 5 mégapixels. - Honor





Regret cependant : lorsque l’on tient la tablette dans les mains au format horizontal, le risque de contrarier ses sorties audio en les occultant avec la paume de nos mains est là. Un support serait le bienvenu. Et l’ardoise d’Honor ne dispose pas de prise casque mini-jack. Contrariant pour une frange de la clientèle potentielle qui n’a pas peut-être pas de casque ou d’écouteurs Bluetooth, et encore moins de casque filaire USB-C…

Une ergonomie très personnelle

Animé par le processeur Snapdragon 680 (comme sur le Pad Air d’Oppo), le Pad 8 d’Honor fait face à toutes les situations et n’a pas à rougir de sa prestation dans le cadre d’une classique utilisation où alternent visionnages, surf sur Internet, petits jeux, etc. Et la mémoire embarquée de 128 Go (non extensible) est suffisante. L’interface Magic UI 6 d’Honor, en surcouche à Android 12, s’avère conviviale et débarrassée de toute fioriture.

Des petits gestes pratiques pour une bonne manipulation sont à appréhender, comme pour travailler en multi-fenêtres, ouvrir plus rapidement une application… Ils sont expliqués dans un petit dossier nommé « Astuces ».

Lestée d’une batterie de 7.250 mAh (avec chargeur de 22,5 W fourni), cette tablette permet une bonne journée d’usage, comme nous l’avons constaté. C’est à peu près la norme sur ce type d’ardoise.

La rivale d’Oppo et de Realme

A l’arrivée, la première tablette d’Honor ne démérite pas. Cependant, impossible pour elle de rivaliser avec les ténors dans la place. A 439 euros, le plus ancien des iPad encore en vente (la 9e génération) fait beaucoup mieux, avec des caméra de 8 et 12 mégapixels, un processeur hyper-puissant, le déverrouillage par empreinte digitale (là où Honor ne propose que la reconnaissance faciale)… mais avec seulement 64 Go de mémoire.

Techniquement, ses vraies concurrentes restent les tablettes Pad Air d’Oppo (plus petite, en 10 pouces, et actuellement vendue 299 euros en 128 Go) ; et la Pad de Realme (avec de meilleurs capteurs photos et un son Dolby Atmos, elle est vendue 259 euros en 64 Go). Officiellement à 289 euros sur le site du constructeur, le prix de l’Honor Pad 8 commence déjà à dévisser pour atteindre 239 euros (chez Darty), ce qui constitue une vraie bonne affaire.