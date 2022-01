En quête d’une intégration parfaite pour la future barre de son de votre téléviseur ? Après la Sonos Beam (Gen 2) à la taille réduite, c’est LG et sa QP5 Eclair qui pousse encore plus loin le concept de mini-barre de son. Le constructeur sud-coréen est-il parvenu à réduire la taille de son appareil sans en entamer ni la puissance, ni la qualité ? 20 Minutes l’a testé durant une bonne semaine.

Pas plus grosse qu’une enceinte Bluetooth

C’est bien simple, lorsque nous avons déballé la QP5 Eclair d’LG, nous avons cru qu’il s’agissait d’une enceinte Bluetooth. Ce n’est qu’en sortant son caisson de basses du carton que les doutes se sont levés. Mesurant 29,6 x 12,6 x 5,9 cm pour 1,5 kg, la barre de son est d’une discrétion absolue.

La barre de son QP5 Eclair d'LG et son caisson de basses sans fil. - LG

Disponible en noir et blanc, elle est accompagnée d’un subwoofer sans fil qui mesure, lui, 40 x 30 x 20 cm. On peut ainsi facilement le dissimuler sur le côté d’un canapé. Il s’agit d’un système 3.1.2 (soit avec trois canaux frontaux, un caisson de basses et deux canaux verticaux).

Visionnages métamorphosés

Après l’avoir installée et connectée en HDMI Arc sur notre téléviseur, nous avons sans attendre procédé à quelques essais de diffusion musicale, depuis notre smartphone, la QP5 étant Bluetooth 5.0. Cette mise en bouche, conjuguée avec la découverte de l’excellent album This Is Realy Going to Hurt du groupe indie rock Flyte, fut plutôt enthousiasmante, la soundbar témoignant d’une part de sa puissance (320 watts au compteur !), mais aussi de sa capacité à construire une scène sonore assez immersive.

Confirmation avec le (re) visionnage du film Don’t Look Up, déni cosmique, sur Netflix. Ce long-métrage d’anticipation n’est plus le même lorsque visionné avec les modestes haut-parleurs de notre téléviseur, ou avec la QP5 Eclair. La soundbar s’est en effet révélée instantanément étonnante.

Compatible avec les nouvelles consoles

Etonnante, car ses cinq haut-parleurs de 20 watts chacun semblent tout donner pour le spectacle. Epaulée par son caisson de 220 watts qui intègre deux haut-parleurs placés dos à dos (afin d’éviter les vibrations, selon LG), la soundbar surprend non seulement par sa puissance, mais aussi par sa capacité à pouvoir fabriquer une véritable scène sonore tridimensionnelle. L’immersion du spectateur est donc bien réelle. Et si l’on peut difficilement percevoir de vrais effets surround comme en restituerait avec plus de précision un ensemble home cinéma 5.1, la QP5 ne démérite pas et sait créer une vraie bulle sonore.

La barre de son QP5 Eclair d'LG en situation. - LG

Dolby Atmos et DTS-X, sa connectique HDMI CEC 2.1 la rend compatible avec les nouvelles consoles de jeux PlayStation 5 et Xbox Series S/X. De quoi séduire un très large public avide de sensations fortes.

270 euros de remise !

Lancée à 699 euros en septembre 2021, la barre de son QP5 Eclair d’LG ne vaut aujourd’hui plus que 449 euros (et 429 euros sur Amazon). Une chute de prix vertigineuse en quelques mois seulement qui a bien de quoi faire râler ceux qui ont investi dès son lancement. Mais qui a tout pour réjouir ceux qui voudraient s’équiper aujourd’hui.

Les prochains Jeux Olympiques d’hiver (du 4 au 20 février), mais surtout la Coupe de monde de football (du 21 novembre au 18 décembre) devraient doper les ventes de ce type d’équipement.