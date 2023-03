Dolby stéréo, ProLogic, Surround, Atmos… Le son s’enrichit au fil des générations avec des solutions d’écoute qui se mettent au diapason des innovations acoustiques. Avec sa nouvelle enceinte Era 300, c’est Sonos qui embrasse désormais le Dolby Atmos (ou « Audio Spatial »), la dernière innovation des laboratoires Dolby pour un son beaucoup plus immersif, qui semble actuellement vouloir s’imposer dans la musique, après avoir déjà conquis l’univers du home cinéma. 20 Minutes l’a testée et écoutée… presque religieusement.

Six haut-parleurs dans tous les sens

C’est une drôle d’enceinte, l’Era 300. En blanc ou noir, sa forme interpelle, déstabilise, surprend, mais peut rapidement séduire. En cassant les codes esthétiques, le fabricant américain adapte d’abord le contenant au contenu. Car avec ce nouveau modèle, Sonos lance sa première enceinte capable de diffuser du son en Dolby Atmos, un son spatialisé provenant de tous les côtés de l’appareil, ou presque.





L'enceinte Era 300 de Sonos, en vue éclatée. - Sonos





A bord de l’enceinte assez massive (26 cm de largeur pour 18,5 cm de profondeur, 16 cm de hauteur et 4,5 kg), six haut-parleurs : un tweeter central, deux woofers et deux tweeters latéraux, ainsi qu’un tweeter orienté vers haut. Sans oublier des guides d’ondes pour accroître la dispersion du son. Rien à l’arrière, d’où le nom Era 300 pour évoquer un son à 300°. A quand une Era 360 ?

Apple Music et Amazon Music à l’écoute

Tester la nouvelle rivale de l’Echo Studio d’Amazon et du nouvel HomePod d’Apple, est une expérience. Car effectivement, si l’Era 300 peut lire tous les fichiers musicaux des différentes plateformes de streaming musical en Wifi (et désormais en Bluetooth 5.0), elle est également compatible avec les titres en Dolby Atmos (uniquement en Wifi). Pour en profiter, il faut mettre à jour l’application Sonos S2 et être abonné à Apple Music ou à Amazon Music. Ces plateformes proposent des wagons de titres « mixés » en Audio Spatial (aure appellation de l’Atmos) : anciens albums repassés en studio, mais aussi nouveautés. Pour les écouter, le passage par l’application est indispensable, une écoute Bluetooth contraignant à une simple stéréo.

Le Dolby Atmos, de Dutronc à U2

Profiter de titres en Dolby Atmos, comme nous l’avons fait, sur l’Era 300 témoigne qu’avec cette enceinte ont entre bien dans une nouvelle ère. Pas de miracle à attendre d’un Il est cinq heures Paris s’éveille de Jacques Dutronc en Dolby Atmos, quoique la flûte traversière emblématique de ce titre de 1968 semble, sur l’enceinte Sonos, s’offrir de véritables envolées autour de l’appareil.





L'enceinte Era 300 de Sonos, est compatible avec les morceaux de musique en Dolby Atmos. - Sonos





Révélation (contre toute attente !) avec l’incontournable hit de bossa-nova qu’est The Girl from Ipanema, de Stan Getz et João Gilberto : tandis que le saxophone déverse sa mélodie suave à l’avant de l’enceinte, la voix de la chanteuse emplit tout l’espace, comme dans une cathédrale.

Et que dire de l’écoute de Songs of Surrender, le nouvel album de reprises de U2 ? Outre l’affect que l’on peut avoir pour le groupe, la voix du chanteur Bono trouve une présence puissante, singulière, presque sombre sur Ordinary Love, semblant se détacher sur l’avant de l’enceinte, alors que guitare sèche et piano s’élèvent, eux, dans les hauteurs de la pièce…

Vite, un caisson !

Bien qu’il soit possible de moduler le niveau des graves et des aigus de la Sonos Era 300, d’activer dans l’application un bouton virtuel « Loudness » pour donner plus d’épaisseur à l’écoute, l’envie d’ajouter à la nouvelle enceinte un caisson de basses se fait cependant vite sentir. Le son de l’appareil, qui pourra se calibrer tout seul selon la disposition des murs et objets dans la pièce où il sera installé (fonction Trueplay), manque, à notre goût, d’encore un peu de chair, de densité et de profondeur, mais l’expérience est plutôt convaincante.

Pour qu’elle soit complète, un caisson Sonos Sub Mini (499 euros) ou un Sonos Sub Gen 3 (899 euros) sera, sans doute à terme, un achat à envisager. Comme de coutume, l’écosystème Sonos peut évoluer dans le temps. Il sera aussi possible d’utiliser deux Era 300 dans une configuration home cinéma, de leur additionner – ou pas — une barre de son, des enceintes surround…

Dans l’état, l’Era 300 est vendue 499 euros (948 euros la paire), ce qui est un sacré budget (sachant que l’Echo Studio d’Amazon est proposée au prix défiant toute concurrence de 199 euros, et l’HomePod d’Apple à 349 euros). Il conviendra aussi de lui trouver une place de choix. Pas question de la poser sur une étagère de bibliothèque entre bouquins, BD et bibelots sans la contraindre. Mieux vaut lui attribuer un espace dégagé, aéré, afin qu’elle offre le meilleur d’elle-même.