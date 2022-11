Le salon Paris Audio Vidéo Show* qui se tient le week-end à Paris ne pouvait rêver meilleur parrain. Jean-Michel Jarre, qui sort cette semaine son vingt-deuxième disque, y sera présent** pour dévoiler Oxymore. C’est le tout premier album entièrement pensé, conçu et développé en son immersif, en Dolby Atmos, à 360°. Le musicien en profite pour investir le métavers et ses mondes virtuels où il a créé Oxyville, un lieu imaginaire dans lequel il se produira en simultané avec ses prochains concerts physiques, sans doute en 2023. Il s’en explique en exclusivité pour 20 Minutes.

Vous êtes parrain du salon Paris Audio Vidéo Show. Qu’est-ce qui vous motive dans ce rassemblement de constructeurs ?

Ce salon se tourne cette année vers le son immersif, avec des technologies, comme le Dolby Atmos, d’abord développées pour le cinéma. Je sors un album assez particulier, qui s’appelle Oxymore (Sony Music). C’est justement le premier qui est vraiment conçu et composé à 360°, en son immersif, alors que la plupart des créations actuelles sont faites en stéréo, puis mixées en Dolby Atmos, en son binaural ou spatialisées. Aujourd’hui, on peut vraiment être « dans la musique » ! C’est comme rentrer dans la toile, passer de la peinture à la sculpture pour le musicien.

C’est une évolution que vous espériez ?

C’est une chose sur laquelle j’ai beaucoup travaillé au fil du temps, oui. Même à l’époque de mon album Oxygène, j’ai essayé d’élargir au maximum la stéréo et donc la notion de la relation entre la musique et l’espace. Désormais, les outils sont présents.





L'album Oxymore de Jean-Michel Jarre a été conçu pour un son immersif, à 360°. - Damien Bresson





Le son à 360°, c’est l’avenir de la musique ?

On peut écouter Oxymore avec un casque standard à 100 euros et son smartphone. Et avec de très bons résultats. Mais cela présuppose qu’il faut écrire la musique en fonction. Et je ne crois absolument pas à la tendance actuelle des majors qui se disent « on va refaire le coup du vinyle au CD, et vendre la même musique avec une technique différente ». Je ne vois pas l’intérêt d’écouter Frank Sinatra en 360°. Il y aura des exceptions. Mais c’est comme essayer de coloriser les films en noir et blanc. Autant les laisser en noir et blanc.

Le métavers qui a beaucoup influencé Oxymore est-il inquiétant ou enthousiasmant ?

Toute techno exige une réflexion sur le plan éthique, la réglementation, la propriété intellectuelle, mais c’est très, très intéressant ! Le premier élément virtuel, reste le livre. Avec le métavers, on se projette avec son jumeau numérique. C’est une aubaine pour les créateurs qui vont inventer des mondes parallèles. Il est temps de comprendre que le métavers est un mode d’expression en soi, comme l’émergence du cinéma avec les Frères Lumière, et des gens qui s’agitaient sur un écran.

Le métavers possède aussi une dimension sociale avec le partage : des gens isolés géographiquement peuvent se connecter et partager une exposition, une pièce de théâtre, un concert. Donc, oui, le métavers est effectivement une aubaine ! Je pense que les artistes, les jeunes artistes, et les jeunes créateurs ont beaucoup de chance de vivre ce moment disruptif.





Dès 2023, Jean-Michel Jarre compte proposer des concerts simultanément dans le monde réel et dans le métavers. - Capture





Quel est votre équipement idéal aujourd’hui ?

Il peut posséder différents visages. J’ai des enceintes KEF de moyenne gamme que j’aime beaucoup. Les enceintes Bluetooth ont fait beaucoup de progrès. On peut écouter de la musique dans de très bonnes conditions avec des fichiers en lossless (non compressés) sur Apple Music, Qobuz ou Tidal. Passer du MP3 au AAC, qui est à la limite supérieur à la qualité CD, est facile. Et puis il y a les casques audio, un univers où il y a à boire et à manger !

Êtes-vous plutôt casque audio ou écouteurs True wireless ?

Pour mixer, pour travailler, je privilégie des casques filaires qui évitent toute latence. Mais j’aime aussi beaucoup les casques Bluetooth, ou les écouteurs, comme les AirPods Pro d’Apple, ou les EarBuds de Bose qui, selon moi, sont les meilleurs du marché. Je suis un peu moins fan du casque AirPod Max qui diffuse trop de graves et qui est un peu trop lourd.

Rester avant-gardiste en musique, c’est quoi, en 2022 ?

C’est ne pas se poser la question. Etre son propre filtre, apporter les spécificités de ce que l’on fait. Quelle que soit la technologie, ce qui compte, c’est le résultat. La technologie nous permet de nous réinventer et mieux dire ce que l’on veut exprimer. Conseils aux débutants : choisir une techno et s’y coller pendant six mois à un an, sans être étourdi par les lois du marché ! Et à travers cette technologie, extirper ce que l’on a au fond de soi. Finalement, c’est ça qui fera la spécificité d’un artiste.

Les synthétiseurs analogiques font-ils toujours partie de votre panoplie ?

Bien sur ! Rien ne remplace rien. Un violon reste un violon de manière définitive. Ces synthétiseurs ont une couleur, une patte, une manière de sonner différente et une interface. On n’en fait pas la même chose avec eux, qu’avec un logiciel et une souris. On réagit au toucher, au tactile.

L’éternel retour du vinyle, un phénomène durable ?

Oui, c’est pérenne. Nous sommes des animaux de chair et de sang. Savez-vous qu’il y a plus de 30 % des vinyles qui sont achetés sans être écoutés ? La raison ? Nous écoutons parallèlement de la musique en streaming, mais cela rend la rend abstraire et désincarnée. Nous avons besoin de tangible, de tactile, d’organique !

Les méga-concerts de Jean-Michel Jarre c’est du passé ?

Avec le Covid, on a changé de paradigme. Les stades restent des concerts en intérieur, dans un espace clos. Les très grands concerts à l’extérieur, pour des raisons de sécurité ou d’écologie, ne sont pas d’actualité. Cela ne veut pas dire que je n’en referai pas. En attendant, cela m’intéresse d’explorer ces concerts en son immersif dans le métavers, ou j’ai créé Oxyville, une ville imaginaire. On pourra y assister, j’espère en 2023, à des concerts que je donnerai en même temps dans le monde réel.





