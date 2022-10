On a parfois reproché à Apple la qualité finalement assez relative de ses AirPods. Innovants (ce furent les premiers écouteurs True Wireless du marché), à la mode avec leur design à la finition lactée et leur petite tige si souvent imitée, de facture sonore très honorable, les précédents AirPods nous avaient jusqu’à présent séduits, mais pas totalement convaincus. En cause, notamment, une restitution audio assez « passe-partout », flatteuse, certes, mais sans véritable signature. Avec les nouveaux AirPods Pro lancés à 299 euros que « 20 Minutes » a pu tester, il semblerait qu’un nouveau chapitre s’ouvre désormais.

Nouveau départ

De type intra-auriculaire, les AirPods Pro se distinguent des classiques AirPods de 2e et 3e générations qui eux, sont « open fit ». Les embouts des premiers (quatre paires sont fournies) s’enfoncent dans les oreilles, tandis que la tête des seconds (qui ne disposent pas d’embouts en silicone) se pose juste à l’entrée du conduit auditif. Une différence de taille, notamment pour bénéficier d’une meilleure isolation physique. Mais Apple va beaucoup plus loin avec ses nouveaux écouteurs. Si le design des petits derniers ne change guère (même si la taille de leur boîtier s’est légèrement accrue), les équipes de Tim Cook semblent être reparties d’une page blanche.

Un son mieux travaillé

Pour la musique, les AirPods Pro sont équipés d’une nouvelle puce nommée H2. C’est elle qui traite le son, et qui le traite bien. Très bien. Au gré de nos écoutes, nous notons non seulement une amélioration globale de la qualité audio, mais surtout des fréquences beaucoup mieux travaillées. Les basses sont confortables, charnues, denses, sans s’imposer, ni dominer. Les aigus sont plus fins, sensibles et mieux travaillés. Quant aux médiums, si importants pour les voix des artistes, les voilà plus chaleureux, avec davantage de texture.

Regret cependant : les AirPods Pro ne prennent toujours pas en charge les fichiers lossless, Apple se contentant des codecs SBC et AAC compressés. D’autres écouteurs, comme les WF-1000XM4 de Sony (les vrais rivaux, finalement, des nouveaux écouteurs Apple), sont compatibles avec le codec LDAC, non compressé.

L’Audio Spatial, nouveau Graal

Reste que ces progrès sont particulièrement notables lorsque l’on écoute des titres en Audio Spatial sur Apple Music. Ce qu’Apple nomme l’Audio Spatial n’est autre que du Dolby Atmos, soit un son spatialisé. Et là, c’est bluffant. La scène sonore est extrêmement élargie. C’est flagrant sur les morceaux récents (comme pour M’envoler, d’Eloïse Sauvage ; Fossora de Björk, ou encore Tee de Lomepal), mais aussi sur des titres plus anciens que l’on revisite dans un nouveau format d’écoute à 360°. Learning to Fly des Pink Floyd, Miss You des Rolling Stones ou Rebel Yell de Billy Idol prennent un sacré coup de jeune ! Voix des artistes et instruments ne s’entendent plus en stéréo, mais comme si l’on se trouvait au milieu d’une sphère sonore.





La qualité des AirPods Pro de seconde génération évolue de façon plus que significative. - APPLE





Mieux encore : la fonction (désactivable) « Headtracking » offre une expérience d’écoute qu’il faut découvrir. Grâce au gyroscope embarqué dans les AirPods Pro, voix et instruments restent positionnés au même endroit. Si l’on tourne la tête, ils passent ainsi d’une oreille à l’autre, comme si l’on se trouvait dans une salle de concert et que l’on bouge : la musique semble toujours provenir du même point.

Une réduction de bruit déconcertante

Apple annonce que la réduction de bruit des AirPods Pro est deux fois plus efficace qu’avec les AirPod Pro de première génération. Impossible, cependant, sur une échelle de 1 à 100, d’affirmer que la firme de Cupertino double la mise. Reste que la puce H2 fait là aussi un travail d’orfèvre.

Cas d’école, le bruit de la balayeuse tapageuse qui passe régulièrement sous nos fenêtres (et que nous avons mesuré à 80 db, quand même !), disparaît presque intégralement. Durant nos essais, nous nous sommes rendu compte de la présence de l’engin en l’apercevant à la fenêtre, et non en l’entendant arriver depuis le bout de la rue, comme à chaque fois.

Le bruit de notre machine à café (pas forcément agréable, sinon pour la perspective du bon petit expresso qu’il annonce), nous a semblé étouffé de 80 % environ. Et des cliquetis de notre clavier d’ordinateur, il ne reste pas grand-chose. On est dans une atmosphère ouatée. Ce qui peut aussi être déconcertant à l’extérieur si l’on n’a pas activé le mode Transparence des AirPods Pro, qui s’adapte automatiquement aux bruits extérieurs pour ne nous en restituer qu’une dose infime.

Pas d’égaliseur ni d’application dédiée

Se pilotant par leurs tiges tactiles, les écouteurs d’Apple ne proposent pas d’application dédiée. Il faut bizarrement aller dans les réglages Bluetooth de l’iPhone auquel ils sont connectés (appuyer sur le « i » à droite de leur nom) pour pouvoir effectuer quelques réglages manuels. Mais ici, pas de trace d’un éventuel égaliseur. L’interface à laquelle on accède, uniquement sur un appareil Apple, permet également de vérifier l’autonomie restante des écouteurs et de leur boîtier de rangement : jusqu’à 6 heures d’écoute sans réduction de bruit, jusqu’à 5h 30 avec, selon Apple. Des durées qui semblent corréler nos essais.





Le boîtier de rangement des nouveaux AirPods est désormais géolocalisable. - APPLE





Se rechargeant en filaire (câble Lightning non fourni) ou par induction, l’écrin des AirPods Pro peut désormais être localisé depuis un appareil Apple et émet un petit bip en début et fin de charge. Apple aurait été bien inspiré d’offrir la dragonne qu’il peut accueillir, plutôt que de la vendre en option à 14,95 euros, un tarif inacceptable pour ce type d’accessoire. On trouve des dragonnes, vendues par dix à 4,99 euros sur Amazon !

Reste que les AirPods Pro 2, qui sont IPX4, ne sont pas loin de s’imposer comme les meilleurs écouteurs True Wireless du marché, juste devant leurs rivaux WF-1000XM4 de Sony. Mais pour combien de temps ? Avec ses nouveaux QuietComfort Earbuds II, que nous n’avons pas encore testés, Bose pourrait être un concurrent très sérieux, qui plus est 100 % compatible iOS, mais aussi Android.