Vendus 199 euros, les nouveaux AirPods (3e génération) d’ Apple ne sont pas seuls au monde. De nombreux fabricants proposent dans une même gamme de prix des écouteurs 100% sans fil qui peuvent les concurrencer. Ergonomie, performances, qualité d’écoute, autonomie… 20 Minutes a testé des modèles signés Sennheiser, Sony, Samsung, Marshall ou Jabra dont certains (spoiler alert !) font parfois mieux au même prix.

Le bon son à prix réduit : CX Plus True Wireless de Sennheiser

Bien qu’un peu épais (donc assez visibles dans les oreilles), ces écouteurs intra-auriculaires à réduction de bruit active se distinguent par leur excellent rapport qualité/prix.

Les CX True Wireless de Sennheiser, les seuls à prendre en compte les codecs audio aptX. - SENNHEISER

Malgré quelques petits défauts (des commandes tactiles perfectibles, l’absence de charge à induction), les CX Plus True Wireless prennent en charge les codec APTX et APTX Adaptative. Ceux-ci offrent un meilleur débit que les codecs AAC et SBC des nouveaux AirPods. D’où des écoutes plus précises, notamment dans les aigus. Qui plus est, l’application Smart Control de Sennheiser dispose d’un égaliseur très précis qui permet de vraiment customiser l’écoute. Ils sont aussi 40 euros moins chers.

Autonomie : jusqu’à 8 heures.

Résistance : norme IPX4 (éclaboussures, sueur).

159 euros.

La bonne affaire du moment : WF-1000XM3 de Sony

Alors que les nouveaux écouteurs WF-1000XM4 de Sony viennent de sortir, le modèle qui les avait précédés voit son tarif considérablement baisser.

Les WF-1000XM3 de Sony ont déjà un an, mais restent une vraie référence sur la réduction de bruit. - SONY

Hier à 249 euros, le voici à 169 euros ! Mais là n’est pas le seul argument des WF-1000XM3 de Sony. Ces écouteurs intra-auriculaires proposent l’un des meilleurs systèmes de réduction de bruit actif dans la place. Epaulés par l’application Headphones Connect de Sony, on peut en personnaliser l’écoute avec beaucoup de finesse, deux arguments que les nouveaux AirPods n’ont pas. Bémol : ces écouteurs sont un peu massifs et la qualité de la captation de la voix en kit mains libre laisse un peu à désirer.

Autonomie : jusqu’à 6,5 heures.

Résistance : aucune.

169 euros.

Le choix des Samsung addicts : Galaxy Buds Pro de Samsung

Assez tape-à-l’œil avec leur finition brillante, les Galaxy Buds Pro de Samsung proposent un système de réduction de bruit actif ainsi qu’un mode Transparence. Ce dernier permet d’entendre les bruits environnants tout en écoutant sa musique, ce qui est sécurisant pour une utilisation urbaine.

Les Galaxy Buds Pro de Samsung, d'abord pour les utilisateurs des smartphones de la marque sud-coréenne. - SAMSUNG

Optimisés pour un usage avec les smartphones Galaxy de Samsung, ces écouteurs ne sont compatibles qu’avec Bixby, l’assistant personnel de Samsung. Dommage pour lancer des appels à la voix si l’on a un classique smartphone Android ou un iPhone. Reste une qualité audio bien réelle, avec une forte dynamique et une dominante pleine de basses.

Autonomie : jusqu’à 7 heures.

Résistance : norme IPX7 (immersion).

179 euros.

L’alternative rock et pas toc : Motif ANC, de Marshall

Pour le prix d’une paire d’AirPods de 3e génération, Marshall affiche ses écouteurs Motif ANC. Equipés d’une petite tige au revêtement texturé qui permet une bonne prise en main et d’éviter d’activer par mégarde les commandes tactiles, ils séduisent par leur look rock, une esthétique déclinée à l’envie sur ses produits par le fabricant d’amplificateurs de scène.

Les écouteurs Motif ANC de Marshall pour cultiver son look rock. - MARSHALL

Pouvant être dosée dans l’application Marshall Bluetooth, leur réduction de bruit est plutôt très efficace dans les transports où nous l’avons testée. Un égaliseur permet, lui, de personnaliser le son avec différents préréglages (rock, spoken, pop, hip-hop…), mais aussi d’appliquer ses propres réglages, procurant ainsi une expérience sonore des plus complètes.

Autonomie : jusqu’à 6 heures.

Résistance : norme IPX5 (pluie, sueur).

199 euros.

La concurrence tranquille : Elite 7 Pro de Jabra

Modèle haut de gamme dans la famille des écouteurs de la marque Jabra, les écouteurs intras Elite 7 Pro, vendus au même prix que les nouveaux AirPods, se distingue par un système de réduction de bruit active personnalisable.

Les écouteurs Elite 7 Pro de Jabra, sans doute la meilleure alternative aux AirPods d'Apple à prix équivalent. - JABRA

Le procédé HearThrough du fabricant danois, équivalent du mode Transparence sur d’autres écouteurs, permet ainsi de rester conscient des bruits ambiants durant une écoute, ce qui est bien utile dans la rue.

Diffusant un son bien dosé, équilibré, dynamique et fort en basses (mais personnalisable avec une application), les Elite 7 Pro soignent également leur fonction kit mains libre. Pour cela, ils utilisent notamment le principe de la conduction osseuse, pratique dans les environnements bruyants pour privilégier la captation de la voix.

Autonomie : jusqu’à 8 heures.

Résistance : norme IP57 (poussière, sueur, eau, pluie.)

199 euros.