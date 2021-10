De nouveaux écouteurs, de nouvelles enceintes, un nouvel abonnement musical, des puces toujours plus performantes et un nouveau MacBook, Apple a effectué ses dernières annonces de l’année 2021 ce lundi 18 octobre. Ce qu’il faut en retenir…

Des AirPods avec le son Dolby Atmos

Tout pour la musique ! Le fabricant a d’abord dévoilé ses nouveaux AirPods. Il s’agit de la troisième génération des écouteurs 100 % sans fil de la marque à la pomme qui ont révolutionné l’industrie de l’audio : pas un fabricant de produits électroniques ou de smartphones qui ne leur ait embrayé le pas.

Vendus 199 euros, les nouveaux AirPods changent de design. Intra-auriculaires (ils s’enfoncent dans l’entrée de l’oreille), ils prennent désormais en compte le son de qualité « Audio Spatial » (Dolby Atmos), avec des effets sonores plus enveloppants. Depuis quelques mois, Apple propose de plus en plus de titres remasterisés en Audio Spatial sur sa plateforme Apple Music (ex-iTunes). Les nouveaux écouteurs devraient participer au développement de l’écosystème de la marque.

Résistant à l’eau et la transpiration, les AirPods cru 2021 ne proposeront pas de système de réduction de bruit (une fonction réservée aux AirPods Pro), mais disposeront d’un égaliseur adaptatif, qui, comme son nom l’indique, adaptera la restitution audio à la nature du titre écoute. Leur autonomie : 6 heures sur une charge et jusqu’à 30 heures avec leur boîtier de rangement. A noter que les AirPods de seconde génération restent dans la gamme (149 euros), ainsi que les AirPods Pro (279 euros).

Plus de couleurs pour les HomePod mini

Pour poursuivre sa partition musicale, Apple a également dévoilé trois nouvelles enceintes HomePod mini. On espérait un peu plus que de nouvelles couleurs (jaune, orange et bleu désormais, en plus du blanc et noir) pour monter le son du côté des enceintes​ de la marque à la pomme.

En attendant un nouveau design ou des enceintes plus volumineuses, reste de beaux cadeaux de noël en perspective… à 99 euros l’unité.

Music Voice : le streaming musical uniquement à la voix

Pour conclure fortissimo sur la musique, Apple a également annoncé Music Voice. Kézako ? Une nouvelle formule d’abonnement low-cost à sa plateforme de streaming musical Apple Music. L’étrange idée du constructeur est ici de ne proposer qu’un abonnement avec commande vocale, comme Amazon le fait avec Amazon Music’s Echo.

L’utilisateur n’aura d’autre interface pour choisir sa musique (avec d’innombrables nouvelles playlists) que sa voix. SIRI, l’assistant personnel, se chargera de jouer les DJ. On attend de voir… ce que l’on va entendre.

Reste un petit prix : 4,99 euros l’abonnement mensuel. De quoi attirer dans les filets de la marque à la pomme une clientèle jeune qui devra cependant être équipée d’un terminal Apple (iPhone, iPad…) pour en profiter. Beau cheval de Troie !

MacBook Pro : la « bête » de puissance

Mais pour compléter la hotte du père Noël, Tim Cook, le PDG d’Apple jouait son grand opéra, en annonçant le nouveau MacBook Pro. Abreuvant les auditeurs de termes techniques, les équipes d’Apple se sont succédé pour vanter les mérites des deux nouvelles puces maison, nommées M1Pro et M1 Max.

La première affiche 33,7 milliards de transistors, soit deux fois plus que la puce M1; la seconde 1,7 fois plus que la M1Pro. « Elles changent tout », promet Apple qui en a profité pour dévoiler son nouvel ordinateur MacBook Pro qui les intégrera.

Deux modèles seront proposés, en 14 et 16 pouces, s’adressant prioritairement aux professionnels, compte tenu des performances exceptionnelles annoncées et qui feront d’eux, toujours selon Apple, les « meilleurs ordinateurs portables du monde ». On imagine que les créateurs, musiciens, vidéastes et graphistes, salivent déjà.

Qui plus est, les nouveaux MacBook Pro seront équipés d’écran mini LED, avec une luminosité dopée (jusqu’à 16.000 nits). Ils disposeront d’une caméra Full HD (soit deux fois plus que sur le MacBook Pro de 13 pouces), mais aussi d’un système son entièrement revu avec six haut-parleurs : deux tweeters et quatre woofers. Leur autonomie pourra atteindre 21 heures, soit 7 heures de plus que l’actuel MacBook Pro! Selon la configuration choisie, ces deux machines de guerre seront vendues à partir de 2.249 euros (en 14 pouces), et 2.749 euros (en 16 pouces).

L’ensemble des nouveautés Apple sera disponible dès la semaine du 25 octobre.