« Era », comme « nouvelle ère ». Sonos vient de dévoiler ses nouvelles enceintes Era 100 et Era 300. Précédées des sempiternelles « fuites sur Internet » («fuites » auxquelles il est de plus en plus difficile de croire…), les remplaçantes des Sonos One et Play : 3 s’étaient déjà dévoilées sur la Toile. Mais on sait désormais tout sur les nouvelles venues que 20 Minutes a même pu brièvement écouter.

L’Era 100 « remasterise l’icône »

Il y a d’abord la petite, la classique. Nommée Era 100, la nouvelle enceinte Sonos veut « remasteriser l’icône » Sonos One, l’enceinte emblématique du constructeur américain lancée il y a déjà 10 ans. Le fabricant qui a démocratisé le son multiroom a, selon ses dires, voulu maintenir le « feel » du produit. D’où une enceinte tubulaire (18,2 x 12 x 13 cm pour 2 kg) au petit air connu, disponible en noir ou blanc.





L'enceinte Era 100 de Sonos est Wifi et Bluetooth. - Sonos





Sur la surface de l’appareil apparaît une bande tactile pour régler le volume. Elle se substitue aux anciennes touches « - » et « + » de la Sonos One. Intégrant deux tweeter (pour les sons aigus) et un mid-woofer (pour les médiums et les graves) 25 % plus large que précédemment, l’enceinte revendique sa capacité à reproduire de la stéréo. Annoncer de la stéréo sur une seule et unique enceinte peut sembler un peu antinomique avec un seul équipement, plutôt assujetti au son mono… Notre prochain test nous permettra d’en savoir plus. Wifi et AirPlay 2, l’Era 100 est aussi (et enfin !) Bluetooth !

Le Bluetooth… comme sur les enceintes concurrentes

Sonos, qui s’était historiquement opposé à la présence du Bluetooth sur ses enceintes de salon, l’avait finalement intégré sur son enceinte transportable Move en 2019, puis son enceinte nomade Roam en 2021.

L’arrivée du Bluetooth sur la très sédentaire Era 100 lui permet désormais de jouer à jeu égal avec ses concurrents, comme Sony, dans l’arène des enceintes multiroom. Désormais, vos visiteurs pourront aussi jouer leurs sons sur votre enceinte Sonos. Il semble quand même que le fabricant y soit allé un peu contraint et forcé par les lois du marché, l’absence du Bluetooth sur la plupart de ses appareils restant pour le constructeur son caillou dans la chaussure et pénalisant, sans doute, ses ventes.

Vinyle au bout du fil

Autre nouveauté bienvenue : la possibilité de greffer à l’enceinte un lecteur auxiliaire, comme une platine vinyle. Pour cela, il restera nécessaire d’acheter un adaptateur USB-C/AUX + Ethernet vendu séparément (prix : non communiqué).





Cet accessoire rendra les enceintes Era 100 et Era 300 de Sonos compatible avec un lecteur auxiliaire. - Sonos





La fonction True Play, qui permet d’adapter le son de l’enceinte à son environnement physique (notamment en fonction de la présence de murs autour d’elle) devient intégrée. De quoi s’acoquiner avec les utilisateurs de smartphones Android ! Car jusqu’à présent, seuls les iPhones pouvaient être utilisés pour calibrer les enceintes Sonos avec True Play. Les possesseurs de terminaux Apple pourront continuer à profiter de cette possibilité, ou calibreront l’Era 100 avec ses deux micros intégrés.

Enfin, l’enceinte est nativement compatible avec Alexa d’Amazon, mais pas avec Google Home. C’est un point qui ne change pas.

Elle sera lancée le 28 mars à 279 euros, un tarif qui interpelle. Nonobstant ses améliorations techniques, l’Era 100 est respectivement 80 euros et 50 euros plus cher que les Sonos One SL et Sonos One (compatible Alexa) qu’elle va remplacer. Ceux qui voudront s’en offrir une paire vont grincer des dents. Si l’on ne veut pas trop dépenser, il peut sembler judicieux de s’offrir une Sonos One SL ou Sonos One tant qu’il y en a en magasin…

L’Era 300 pour donner de la voix au Dolby Atmos

Et il y a la seconde enceinte annoncée, avec sa drôle de forme. Grâce à son son Era 300, Sonos comble un manque dans sa gamme, celui laissé par le retrait de l’enceinte Sonos Play : 3 il y a quelque temps. Pour l’heure, la Play : 5 (vendue 599 euros) reste la plus puissante du constructeur. Avec sa drôle de forme, l’Era 300 (16 x 26 x 18,5 cm, pour 4,7 kg) embrasse l’air du temps et revendique sa compatibilité Dolby Atmos. Voilà qui devrait être intéressant, non seulement dans une configuration home cinéma, mais aussi pour écouter de la musique en Dolby Atmos (ou Audio Spatial, à 360°), comme sur Apple Music, Amazon Music ou Tidal, les seules plateformes à en proposer.





L'enceinte Era 300 de Sonos est Dolby Atmos. - Sonos





L’enceinte intègre six amplificateurs de classe D qui pilotent indépendamment quatre tweeters (pour les aigus et les médiums) et deux woofers (pour les graves). Elle peut être utilisée seule, en paire stéréo ou paire surround, en la couplant à une barre de son de la marque (Ray, ou Arc). Ses autres caractéristiques (intégration du Bluetooth, entrée AUX, calibration True Play embarquée et compatibilité Alexa) sont communes avec l’Era 100. L’Era 300 sera lancée le 28 mars à 499 euros, un tarif élevé, mais qui pourrait se justifier si l’écoute en Dolby Atmos tient vraiment ses promesses. Quelques minutes passées à ses côtés lors d’une démo semblent assez encourageantes.





Reste à savoir comment vieilliront de leur côté les précédentes enceintes de la marque, de quelles mises à jour elles bénéficieront et pour combien de temps. Une vraie question, si l’on a investi dans un écosystème Sonos complet. Si le fabricant est réputé pour proposer des produits qui durent dans le temps et qui ne sont que rarement renouvelés, le constructeur avait tout terni sa réputation en 2020.

La marque américaine avait alors bien maladroitement proposé à ses clients un prétendu programme de « recyclage » de leurs anciennes enceintes sous forme d’une réduction de 30 % sur l’achat d’une nouvelle de dernière génération. Soit. Mais pour cela, ils devaient consentir à « briquer » leur ancien produit. La réduction impliquait ainsi de « tuer » l’ancienne enceinte, même fonctionnelle, à travers une mise à jour qui l’aurait conduite à la déchetterie. Une véritable hérésie ! Cette obsolescence dûment programmée avait finalement été abandonnée, suite au tollé suscité auprès des consommateurs.