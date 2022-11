Quinze ans déjà après sa première mouture, le nouvel Apple TV sort du bois. 4K, cette petite box multi-usages que « 20 Minutes » a pu tester veut offrir une expérience complète à ses utilisateurs devant le téléviseur du salon. Son prix à la baisse peut aussi être incitatif. Mais alors que les box TV des opérateurs et smart TV sont dans tous les salons, quelle peut bien être la raison d’être du petit boîtier de la firme à la pomme ?

Apple baisse ses prix !

Commençons par une bonne nouvelle. Le nouveau boîtier Apple TV 4K 2022 d’Apple est vendu 20 euros moins cher que sa précédente version : 169 euros pour le modèle Wifi (64 Go) et 189 euros pour le modèle équipé en plus d’une prise Internet (128 Go). C’est assez rare (pour ne pas dire inédit !) que la firme à la pomme baisse ses prix sur des nouveautés pour le signaler ! Ce préalable étant posé, qu’apporte la nouvelle petite box à connecter à son téléviseur ?

Qu’on se le dise sans détour : rien qui puisse vous séduire totalement, si la classique box TV de votre opérateur Internet et votre smart TV vous donnent déjà pleine satisfaction. Beaucoup, si vous êtes en quête d’une expérience de divertissement complète, et encore davantage si vous évoluez dans la galaxie des produits Apple et possédez notamment un iPhone, ou un iMac.

L’iPhone comme télécommande

L’iPhone vous permettra d’abord de paramétrer votre Apple TV ou encore d’en calibrer la qualité d’image, de luminosité et de couleurs selon votre environnement. Plus encore, le smartphone vous aidera ensuite à connecter vos comptes (prime vidéo, Disney+…) sans avoir à retrouver et saisir vos codes avec la télécommande fournie. Vos mots de passe déjà enregistrés seront automatiquement transférés. Une sacrée commodité ! Enfin, votre iPhone pourra lui aussi servir de télécommande (au même titre qu’une Apple Watch) pour piloter le petit boîtier.

Tout l’univers Apple dans une box

Dès lors, la nouvelle interface TV OS d’Apple vous accompagnera. Bon point : la simplicité est de mise (avec une plus grande fluidité désormais, grâce à la puce A15 Bionic). A l’écran, ni plus ni moins que l’ensemble de vos applications (les 64 Go de mémoire de l’Apple TV Wifi permettant d’en charger des tonnes), sans chichi, ni recommandations excessives. On est loin des interfaces encombrées des boîtiers Google Chromecast, ou des Smart TV, comme celles de Samsung, qui font que l’on peut s’y perdre un peu…





L'Apple TV 4K 2022 et sa télécommande. - Apple





A l’écran, de grosses icônes permettent d’accéder à l’ensemble de vos applications, mais aussi à toutes les applications « maison » Apple qui, avec cet Apple TV 4K propose un vrai hub pour investir son univers. De AppleTV + à Apple Music, en passant par le service de gaming Apple Arcade, vos albums de photos stockés sur iCloud, Apple Home pour piloter sa maison connectée, et Apple Fitness +, si l’on veut faire du sport devant son téléviseur. N’en jetez plus ! Oui, on est très Apple sur l’Apple TV…

Interaction limitée pour les concurrents

Et si cet univers reste ouvert à d’autres plateformes, à travers des applications, comme Prime Vidéo, le boîtier de la firme à la pomme n’est évidemment optimisé que pour ses propres services. Si l’on peut demander à l’assistant SIRI (accessible depuis un bouton sur la télécommande) de nous indiquer le nom des acteurs lorsque l’on regarde une série ou un film sur Apple TV+, l’assistant reste muet lorsqu’on l’interroge si l’on est scotché sur Prime Vidéo, Netflix ou Disney+. Rendons justice : les box fireTV cube ou le fire TV stick d’Amazon ne proposent cette fonction que sur les programmes Prime Vidéo… d’Amazon !

Audio Spatial et Dolby Atmos dans les oreilles

Mais quelle réelle utilité ?ées, nous avons particulièrement apprécié, outre la compatibilité élargie du boîtier à l’HDR10 + en plus du Dolby Vision, la possibilité de connecter à l’Apple TV 4K 2022 les écouteurs AirPods 3 ou Pro de la firme à la pomme. L’idée n’est pas simplement de s’isoler. Grâce à eux, on peut aussi pour profiter du son Audio Spatial qui, pour un morceau de musique masterisé ou un film en Dolby Atmos, étoffe considérablement l’expérience d’écoute. Autre nouveauté sympa : la possibilité d’afficher les paroles lorsque l’on écoute un titre sur Apple Music. Contre-soirées karaoké en perspective, durant le Mondial…





L'Apple TV 4K 2022 fait entrer tout l'univers Apple au salon. - Apple





Et tiens, la télécommande troque son port Lightning contre un port USB-C pour être rechargée. On dirait qu’Apple commence à se préparer à la prise USB-C qui sera imposée à tous les constructeurs par l’Europe comme standard d’ici à fin 2024. L’intégration dans cette télécommande de la puce M1 d’Apple, qui aurait permis de la localiser à distance, comme avec un AirTag, aurait été le bienvenu.

Mais quelle réelle utilité?

Reste la question de l’utilité d’une Apple TV en 2022. Alors qu’Amazon dégaine parallèlement sont nouveau streamer multimédia fire TV Cube (vendu 159 euros), les Français, historiquement très avance dans leur équipement en box TV fournis par les opérateurs Internet, risquent de ne pas forcément se ruer sur le petit boîtier. A moins d’être Apple addict. Très utile au fil de ses différentes évolutions depuis son lancement il y a déjà 15 ans, l’Apple TV ne peut apporter au plus grand nombre qu’une expérience proche de celle d’une box TV ou d’une Smart TV récente. A moins de le connecter à un téléviseur d’appoint, voire pour mettre à niveau un téléviseur 4K un peu ancien, plutôt que d’en changer.

Condamné l’Apple TV ? Sans doute pas. Apple, encore très discret (pour ne pas dire effacé) dans le monde des enceintes avec son HomePod et ses HomePod mini, pourrait être bien avisé d’intégrer les fonctions de sa petite box dans l’une de ses solutions audio. Et, pourquoi pas, dans une barre de son.