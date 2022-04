Dans la grande famille des barres de son, il existe les maousses costaudes vendues autour de 1.000 euros, capable d’endiabler sessions de jeux, films et séries télévisées. Problème : à moins de disposer d’un salon à la surface généreuse (et d’un gros budget), elles sont peu adaptées à la plupart des besoins…

Pour les pièces à vivre de taille restreinte (et les porte-monnaie moins garnis), les soundbar tutti rikiki associent compacité et prix plus serré. Avec pourtant bien des atouts, comme en attestent les essais effectués par la rédaction de « 20 Minutes ». A raison de 3h47 quotidiennes passées par les Français devant leur téléviseur (source : Médiamétrie), il est plus que temps de s’équiper !

La low cost : HT-S20R de Sony

Equipée de trois haut-parleurs frontaux, d’un caisson de basses, mais aussi de deux haut-parleurs arrières, la barre de son HT-S20R de Sony consiste en un véritable système 5.1, capable de délivrer 400 watts de puissance. De taille moyenne (76 x 52 x 86 cm pour la soundbar, et 19 x 38,7 x 34,2 cm pour son caisson), l’ensemble s’adapte à tout type de téléviseur. Une sortie HDMI Arc et une sortie optique sont logées à l’arrière du caisson autorisant différentes formes de connexions, tandis qu’un port USB se situe sur sa façade, et permet d’accueillir clé USB et autres disques durs regorgeant de contenus. 299 euros.

L'ensemble 5.1 HT-S20R de Sony. - SONY

Notre avis : Tarif très serré oblige, cette HR-S20R est un ensemble filaire. Il faudra donc concéder quelques compromis, comme placer le caisson à proximité de son meuble TV, mais aussi tirer des fils, les plus contraignants étant ceux alimentant les enceintes surround. L’afficheur en façade du caisson et son port USB ont un petit côté désuet. On apprécie néanmoins la télécommande qui permet de choisir avec une simple touche le mode audio le plus approprié à son usage : Cinéma, Music, Voix et un mode Nuit pour ne pas incommoder ses voisins. Attention, ici, pas de Dolby Atmos !

La complète : MagniFi Mini AX, de Polk

Equipée de cinq haut-parleurs (trois pour les médiums, deux pour les aigus) et lestée d’un caisson de basses, la MagniFi Mini AX est ultra-compacte (36,6 x 10,4 x 7,9 cm) et s’installe rapidement avec tout téléviseur en HDMI eARC/ARC (câble fourni), en optique, voire en AUX.

Sans fil, sinon celui de son alimentation électrique, son subwoofer (18,2 x 39,6 x 37,1 cm) peut être placé n’importe où dans la pièce jusqu’à 6,7 mètres de distance. L’ensemble est compatible Dolby Atmos et DTS : X, mais aussi AirPlay 2, Google Chromecast et Spotify Connect. Il est évidemment Bluetooth. 479 euros.

La discrète MagniFi Mini AX de la marque Polk. - POLK

Notre avis : La marque américaine d’enceintes Polk mérite d’être mieux connue en France, la qualité faisant partie de son ADN. On peut ou non adhérer au design de cette MagniFi Mini AX, version plus aboutie de la MagniFi qui ne proposait pas les formats audio trio dimensionnels (Dolby Atmos et DTS : X). On apprécie des réglages directs via la télécommande pour les basses, le niveau des dialogues et même la balance, un truc en plus que toutes les autres n’ont pas.

Et intéressant : selon son envie (et son budget), il est possible d’associer à cette barre de son deux enceintes surround sans fil (réf : SR2, vendues 179 euros) pour créer un vrai système 5.1.

L’ultra compacte : QP5 Eclair de LG

Très discrète (29,6 x 12,6 x 5,9 cm pour 1,5 kg), la QP5 d’LG est associée à son caisson sans fil (40 x 30 x 20 cm). Le tandem pousse assez loin le concept de barre de son compacte ! Son design minimaliste est particulièrement adapté aux téléviseurs de taille réduite (autour de 40 pouces), mais les 320 watts de puissance délivrés sauront également sonoriser jeux vidéo, films et série sur grand écran (50 pouces et plus). Compatible Dolby Atmos et DTS : X, cet équipement est également adapté aux consoles de jeux de dernière génération. (PS5 et X-Box Series). La QP5 est bien entendu Bluetooth et fait office d’enceinte pour de la musique en streaming. 429 euros.

La barre de son QP5 Eclair d'LG en situation. - LG

Notre avis : Simple à mettre en œuvre, la QP5 surprend par sa capacité à immerger ses utilisateurs dans une véritable bulle sonore, avec une confortable puissance à même de recréer l’ambiance d’une salle de cinéma dans son salon. Malgré sa petite taille, elle s’y connaît en spatialisation ! On déplore cependant que son affichage en façade à base de LED de différentes couleurs manque de clarté et ne soit pas désactivable. L’application proposée permet cependant un pilotage offrant plus de lisibilité à l’utilisateur.

La multiroom : Beam (Gen 2), de Sonos

Disponible en noir ou en blanc, la Beam (Gen 2) (6,9 x 6,51 x 100 cm) peut intégrer un système multiroom propre à la marque Sonos et être associée à différentes enceintes Wifi pensées pour tous les espaces. On peut également lui associer un caisson de basses de la marque. Discrète, placée devant un téléviseur, son format correspond parfaitement à celui d’un écran de 32 pouces. Disposant d’une prise HDMI Arc, elle est compatible Alexa et Google Home, et peut se piloter à la voix, ou depuis l’application Sonos. Ses cinq haut-parleurs diffusent un son riche et puissant, compatible Dolby Atmos et AirPlay 2. 499 euros.

La Beam (Gen 2) convient particulièrement aux petits intérieurs. - SONOS

Notre avis : La marque américaine Sonos ne sort que peu de produits, et cette Beam (Gen 2) consiste essentiellement en un upgrade de son excellente Beam vers le Dolby Atmos. On trouve encore ce précédent modèle parfaitement recommandable dans sa version blanche à 380 euros environ. Nous conseillerons prioritairement la nouvelle venue aux possesseurs d’enceintes Sonos qui, grâce à elles, pourront ajouter un maillon essentiel dans leur configuration multiroom. On apprécie notamment l’impressionnant nombre de sources (plateformes musicales, web radios…), à agréger depuis l’application Sonos. Attention, cette soundbar n’est compatible qu’avec un téléviseur intégrant une prise HDMI Arc !