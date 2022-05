Ça tourne pour le disque vinyle ! En 2021, les Français en ont acheté cinq millions d’unités (source : SNEP). Jeunes avides de se constituer une discothèque physique en associant nouveautés et back catalogue, et aînés redécouvrant les galettes remisées au placard… nombreux sont ceux qui cumulent désormais l’écoute de musique dématérialisée grâce aux plateformes de streaming comme Spotify, Deezer ou Apple Music, et l’écoute de musique physique sur vinyle.

Pour faire tourner ses galettes, le tourne-disque ou la platine restent un passage obligé. Et là, le choix est vaste : du tourne-disque basique à l’esthétique souvent vintage, à la platine hyperdesign, le budget varie à l’encan : de 50 euros à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’euros. Si vous souhaitez vous équiper, « 20 Minutes » vous dévoile quelques pistes d’achat.

La vintage: MT-201 BTG, de Muse

La marque audio Muse s’est spécialisée dans l’édition de tourne-disques old-style.

45 tours, 33 trs et 78 trs, le lecteur MT-201 de Muse les fait tous tourner. - MUSE

Disponible en différents coloris, son modèle MT-201 BTG charme au premier regard avec son look vintage parfaitement assumé. Branché sur secteur, l’appareil qui peut lire les 45 trs, 33 trs et 78 trs est autonome et dispose de ses propres haut-parleurs. Mais l’originalité consiste ici en la possibilité d’encoder à la volée ses disques en MP3, directement sur une clé USB. De quoi sauver les vieilles galettes familiales, puis les intégrer dans des playlists dédiées. Le doux bruit des craquements est en bonus! 69 euros.

Notre avis: Sous forme de valisette, ce tourne-disques ressemble à s’y méprendre à un modèle des années 1960, avec sa parure en simili cuir et ses pièces métalliques à la finition laiton. Si ses deux haut-parleurs en façade livrent un son de qualité moyenne (2 x 5 watts), on peut se consoler en branchant l’appareil (qui dispose de sorties RCA) sur un amplificateur. L’enregistrement sur clé USB est un vrai plus et offre un pont salutaire entre analogique et numérique.

Le nomade : Revolution GO de Victrola

Rappelant dans son concept les mange-disques d’antan, le tourne-disque Revolution GO est pluridisciplinaire.

Le tourne-disque Revolution GO, de Victrola. - VICTROLA

Nomade et fonctionnant sur batterie (autonomie : jusqu’à 12 heures), il intègre son propre système sonore, avec des haut-parleurs logés à l’avant. Avec un entraînement par courroie, l’appareil est semi-automatique.

Il se double d’une fonction Bluetooth 5.0, grâce à laquelle, il est possible d’utiliser Revolution GO comme enceinte pour écouter sur ses haut-parleurs la musique de son smartphone. Autre atout: la possibilité de streamer ses vinyles vers n’importe quelle enceinte Bluetooth. A la maison, son capot amovible peut servir une fois retourné de support pour ranger cinq vinyles verticalement. 249 euros.

Notre avis : Bien que d’une construction très plastique, cette platine au look rétro reste ludique. Alors qu’elle dispose d’une poignée rétractable, il est également possible de lui associer une sangle de transport en déplacement. Pesant 3 kg, son poids n’est pas un handicap. La fonction streaming vinyle est un vrai plus, qui permet d’écouter ses disques sur les enceintes Bluetooth dont on dispose déjà.

La design : AT-LPW30BK d’Audio-technica

Se distinguant par sa conception en bois (finition noire ou naturelle), la platine AT-LPW30TK offre un beau mix entre design et technicité.

La platine AT-LPW30BK, d?Audio Technica. - AUDIO TECHNICA

A courroie, ce modèle (33 trs et 45 trs) dispose d’une cellule « maison » (VM95C) avec un diamant en forme conique, supposé réduire la distorsion. Son plateau en alluminium moulé ajoute à la stabilité de la lecture. L’ensemble conviendra pour un usage modéré et régulier. 339 euros.

Notre avis : La marque japonaise Audio-technica sait proposer des produits de qualité à prix modéré. Disposant d’un préamplificateur, cette platine grand public possède l’avantage de pouvoir être directement connectée à un système audio. Ainsi, pas la peine d'investir dans un amplificateur et des enceintes, une seule enceinte avec prises RCA suffit. Manuelle, elle nécessite de manipuler un bras qui ne dispose d’aucun automatisme .

L’iconique : SL-1200M7L, de Technics

Disponible en sept couleurs, l’édition de la platine SL-1200M7L de Technics célèbre le cinquantième anniversaire de son aînée, la SL-1200.

LA PLATINE SL-1200M7L, de Technics. - TECHNICS

En version limitée, cette platine intègre un nouveau moteur à entraînement direct qui offre désormais une rotation sans accroc. En forme de « S », son bras de lecture est extrêmement stable. Associé à la possibilité de lecture inversée pour les 45 trs, 33 trs et 78 trs, il est propice à la créativité des DJ (pour le scratch, notamment). 1.099 euros.

Notre avis : Le monde de la nuit et ses DJ ont fait tourner les disques et bougé les corps sur cette platine devenue mythique. Outre le bel objet que l’on peut avoir envie de posséder, cette nouvelle édition marque une légère évolution d’un appareil iconique parfaitement adapté au monde du DJing (avec notamment un frein réglable, un logement pour cellule de rechange…).

La puriste : LX X Platine, de La Boîte concept

Associant platine vinyle à courroie et meuble de sonorisation (également vendu séparément), la LX X Platine de La Boîte concept réserve aux puristes une expérience unique.

L'ensemble LX X Platine, de La Boîte Concept. - LA BOITE CONCEPT

Derrière le design soigné de Samuel Accoceberry, l’ensemble est plug and play, sans câblage, ni réglage, et développe à travers ses cinq haut-parleurs une puissance totale de 315 watts. Bluetooth 4.2, sa connectique permet également de lui associer une platine CD, une box TV ou un ordinateur. A partir de 3.490 euros.

Notre avis : C’est une passion familiale qui anime La Boîte concept. A la tête de l’entreprise, Thimothée Cagniard (descendant de la fondatrice de la marque de haut-parleurs Siare) possède le souci du détail. Derrière la beauté de l’objet en chêne ou en noyer massif, sa LX X Platine est un appareil complet au son d’exception dont la puissance permettra de sonoriser un espace jusqu’à 200 m2. Reposant sur l’association de deux tweeters en façade, d’un subwoofer orienté vers le bas et de deux médiums à l’arrière (assurant une stéréo spatialisée), cet équipement certes très cher peut combler les esthètes.