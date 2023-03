Et Apple remet le son ! Le constructeur ressort l’HomePod de son chapeau. Si elle ressemble à son aînée lancée il y a cinq ans et en en conserve le tarif, la nouvelle enceinte connectée a évolué, comme 20 Minutes a pu le constater lors de ses tests. Mais pour la musique, le home cinéma et le pilotage de la maison connectée, l’HomePod n’est pas seule en son royaume et certaines concurrentes plus anciennes, tout aussi (voire plus) performantes et plus accessibles, lui font de l’ombre.

La réédition : HomePod (2023) d’Apple

Cinq ans après sa première HomePod, le constructeur récidive avec une nouvelle itération de son enceinte connectée. Peu de changements esthétiques au menu. Disponible en noir ou blanc (168 mm x 142 pour 2,3 kg), recouvert de ce même tissu maillé qui lui confère sa personnalité, l’HomePod 2023 s’installe en un tournemain… pour peu que l’on ait un iPhone (ou un iPad), un AppleTV 4K ou un Mac. Les possesseurs de smartphone Android passeront leur chemin ! D’une part, l’HomePod n’est pas une enceinte Bluetooth, d’autre part, elle navigue dans l’univers très fermé de la marque à la pomme.

A l’intérieur, Apple réduit la voilure : un boomer, cinq tweeters (au lieu de sept) et quatre micros (au lieu de six) sont présents. Les progrès en audio computing justifieraient, selon Apple, cette économie.

Compatible Dolby Atmos (ou « Audio Spatial »), mais non DTS, l’enceinte à vocation à streamer de la musique depuis un appareil Apple, et à sonoriser films et séries par le biais de l’Apple TV 4K. Compatible avec le protocole « ouvert » Matter (en plus du standard HomeKit d’Apple), l’HomePod, qui embarque l’assistant Siri, peut être utilisée pour piloter des objets connectés compatibles à la voix. 349 euros.





Avec le boîtier Apple TV 4K, l'enceinte HomePod peut sonoriser un téléviseur. - Apple





Notre avis : Cher, très cher, trop cher en comparaison d’autres systèmes d’enceintes, l’HomePod 2023 est à réserver aux Apple addicts qui souhaitent compléter leur panoplie.

D’abord testée seule, l’enceinte offre satisfaction, avec un son ample. L’Audio Spatial y a sa raison d’être, même si l’immersion proposée par de la musique spatialisée ne sera jamais aussi étonnante qu’avec un casque audio ou des écouteurs compatibles. Attention, si Apple Music et Deezer sont dans la boucle, Spotify n’est pas compatible…

Par ailleurs testée en paire (soit 700 euros les deux enceintes !), avec un Apple TV 4K (passage obligé pour la connecter à un téléviseur), l’enceinte sait parfaitement se substituer à une petite barre de son. Mais l’HomePod atteindra vite ses limites avec un écran XXL. D’autant qu’il est impossible de lui greffer des enceintes surround. Et qu’Apple ne propose pas (encore) de caisson de basses. La prise HDMI eARC de l’Apple TV permettra cependant de profiter d’une platine Blu-Ray ou d’une console de jeux connectée : l’HomePod en reproduira le son.

Enfin testée en paire autour d’un iMac, l’enceinte s’est révélée d’une écoute vraiment plaisante, avec un son chaleureux, suave, des voix mises en avant, et avec une stéréo très bien rendue. En Audio Spatial, le rendu peut être cette fois étonnant, selon les morceaux. À noter quelques déconnexions entre nos deux enceintes, et une certaine lenteur lorsque l’on envoie du son depuis un iPhone, plutôt qu’en le demandant à la voix.

Enfin, ne peut que déplorer les limites de l’assistant Siri (toujours les mêmes !), souvent timide dans ses réponses, et parfois d’une réelle lenteur pour s’exécuter (même avec une liaison Internet irréprochable).

La rivale bien plus économique : Echo Studio d’Amazon

Equipée de cinq haut-parleurs (trois woofers de 5 cm pour les médiums, un tweeter de 2,5 cm, et un subwoofer de 13,3 cm), l’Echo Studio, d’Amazon est plus volumineuse que l’HomePod (200 x 170 mm, pour 3,2 kg). Mais elle est Wifi ET Bluetooth. Sa configuration lui permet de diffuser un son à 360°. 199 euros.





L'enceinte intelligente Echo Studio d'Amazon, rivale de l'HomePod d'Apple. - Amazon





Notre avis : Compatible Amazon Music, AppleMusic, Deezer et Spotify, l’appareil est agnostique quant à ses sources audio, là où l’HomePod boude Spotify. L’Echo Studio, qui envoie ses 330 watts avec générosité, offre un bon son, même s’il manque d’un peu de brillance. Comme avec l’HomePod, deux Echo Studio peuvent être couplées pour sonoriser un téléviseur (via un dongle Fire TV ou le boîtier Fire TV 4K). Mais là où Apple ne dispose pas de subwoofer pour sa nouvelle enceinte, le caisson Echo Sub d’Amazon viendra en renfort à l’Echo Studio. Comme chez Apple, la compatibilité Dolby Atmos est assurée. De son côté, le téléviseur connecté à l’enceinte d’Amazon pourra être piloté à la voix par l’assistante Alexa. Alexa qui reste bien plus zélée que Siri pour le contrôle des objets connectés (ici avec le protocole Zigbee). Vite, une nouvelle version compatible Matter !

La concurrente évolutive : One de Sonos

Point d’ancrage pour une installation audio multiroom, l’enceinte Sonos One (en noir ou blanc) n’est pas Bluetooth, mais peut se voir associer d’autres enceintes de la marque dans un écosystème qui domine la hiérarchie. La One peut ainsi fonctionner en paire stéréo, avec l’une des barres de son Sonos, et même être associée à deux autres One pour offrir du son surround à son home cinéma. Reste qu’ici aussi, l’univers Sonos est fermé. 229 euros ; 435 euros la paire.





En blanc ou noir, la Sonos One reste l'enceinte multiroom qui domine la hiérarchie. - Sonos





Notre avis : AirPlay 2 (soit le streaming sans perte depuis un iPhone), la Sonos One peut jouer des sons depuis toutes les plateformes, dont Apple Music. En paire stéréo de part et d’autre d’un téléviseur, on peut aussi l’utiliser en paire surround, ce que ne propose pas Apple avec l’HomePod (ou l’HomePod mini). Nativement compatible avec Alexa pour d’Amazon piloter des objets connectés, la Sonos One dispose aussi, depuis peu, de son propre assistant. Nommé Sonos Voice Control, sa vocation reste le pilotage de sa musique et des enceintes de la marque, mais en aucun cas celui d’objets connectés. Sonos vient d’annoncer le remplacement de cette enceinte par la nouvelle Sonos Era 100 (vendue 279 euros) qui est Wifi et Bluetooth. Il peut être judicieux de guetter les promotions sur la Sonos One, désormais en fin de vie.

L’adversaire plus complète : Home 150 de Denon

Compatible Apple Music, Deezer, Spotify, Amazon Music HD et Tidal, l’enceinte Home 150 de Denon peut soit fonctionner en réseau (Wifi), soit en Bluetooth. En solo ou en stéréo, elle peut être couplée à d’autres enceintes de la marque (Denon Home 250 et 350), mais aussi aux barres de son Home 550 et DHT-S716H et ainsi être utilisée comme enceinte frontale ou surround. Le caisson Denon DSW1H peut aussi rejoindre l’attelage.





La petite enceinte connectée Denon Home 150 surprend par sa polyvalence. - Denon





Notre avis : Petite (120 x 187 x 120 mm, pour 1,7 kg), compatible avec les assistants Google Home, Alexa, mais aussi Siri (ce qui est étonnant), cette enceinte deux voies ne proposera pas de son à 360°, contrairement à l’HomePod. Mais elle possède le privilège de pouvoir lire les fichiers audio Hi-Res (jusqu’à 192 kHz/24 bits), ce qui peut séduire les plus mélomanes. Comme chez Sonos, sa compatibilité AirPlay 2 est assurée. C’est donc une bonne partenaire pour les iPhone, iPad…

Se contrôlant depuis l’application Heos de Denon, cette enceinte possède également des commandes tactiles. Bonus par rapport à une Sonos One ou une HomePod : trois touches de présélections y figurent pour accéder à telle ou telle source audio préprogrammée sans passer par l’application. C'est un vrai plus à l'usage, qui évite de manipuler son smartphone pour choisir sa source audio. Autre atout : une prise USB et une entrée AUX qui en font un appareil vraiment universel. 249 euros.