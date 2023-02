Un grille-pain intelligent ! Ça vous réveille un geek ! Tineco, le spécialiste de l’entretien des sols (on lui doit de nombreux aspirateurs balai et aspirateurs laveur) s’est concentré sur nos cuisines. Avec le Toasty One, qui avait été dévoilé au salon de l’électronique IFA de Berlin en septembre 2022 et qui vient de sortir, le fabricant chinois propose un appareil supposé griller nos tartines aux petits oignons en utilisant son intelligence embarquée. De quoi donner du pain sur la planche à 20 Minutes, qui a testé le Toasty !

Un écran tactile de 4 pouces

On ne va pas se le cacher. Le Toasty One est un bel appareil. Imposant, mais pas trop (32,20 x 20 cm, pour 3,69 kg). N’était sa fabrication en acier inoxydable, sa forme rondouillarde et sa finition porcelaine, ce qui frappe, c’est la présence de son écran sur l’un de ses côtés. Un écran de plus à la maison !





Le grille-pain intelligent Toasty One, de Tineco. - Tineco





D’une diagonale de 4 pouces (soit 10,16 cm, c’est plus grand que celui du premier iPhone qui mesurait 8,89 cm !). Tactile, cet écran permet d’accéder aux paramètres de la machine et à ses commandes. Le Toasty One dispose de deux fentes de 14 cm x 3,5 cm Pratique pour le pain de mie, mais pour les bonnes tartines baguette qui font croustiller les petits-déjeuners le week-end, il ne faudra pas être trop gourmand.

Grillage identique ou différencié

Sous l’écran un bouton : marche/arrêt assez bizarrement placé. Nous l’avons cherché un moment lors de notre première utilisation. Une fois allumée, une ampoule LED illumine discrètement l’intérieur du grille-pain. Le summum du chic ! Parmi les réglages figure la possibilité de choisir le grillage identique ou différencié de deux tartines. Ainsi, chaque tranche de pain, dûment schématisée à l’écran, pourra plus ou moins griller de façon indépendante. Ensuite, il est possible d’opter pour un mode Manuel ou Intelligent.

En mode Manuel, deux options : frais ou congelé. Puis quatre intensités de grillage. Le mode Intelligent permet, de son côté, de doser l’intensité du grillage à l’aide d’un curseur. Plus on fait avancer son index sur l’écran, plus la tartine affichée brunit ! Avouons que c’est assez ludique. Bref.

Une fois la sélection faite, ne reste plus qu’à lancer l’appareil. Là, les tartines descendent automatiquement dans le grille-pain. Magique. A l’écran, la progression du grillage exprimée en pourcentage permet d’attendre religieusement la fin de l’opération. Noisette de beurre au bout du couteau, la fébrilité de l’utilisateur est à son comble. Deux petits bips et les tartines remontent de leur fente respective bien sagement, prêtes à être dégustées.

Figer l’humidité…

Tineco évoque deux technologies propriétaires au sujet de son Toasty One. Celle, baptisée Goden Crispy, qui permet de figer l’humidité du pain. Mais aussi son algorithme de cuisson nommé IntelliHeat. Il détecte l’état du pain pour ajuster les performances thermiques de l’appareil et griller parfaitement. Mazette. Comprenez que votre tartine sera comme scannée avant d’être grillée !





Le grille-pain Toasty One de Tineco permet, grâce à son écran tactile, de parfaitement doser le grillage de ses tartines. - Tineco

On en rigole, mais il est vrai qu’après quelques essais, nous avons vraiment apprécié de pouvoir griller finement nos tartines, ressorties joliment dorées, croustillantes à souhait à l’extérieur, mais encore tendres à l’intérieur. Rien à voir avec le côté approximatif d’un grille-pain conventionnel. Sur le Tineco, il est même possible de programmer jusqu’à huit favoris, histoire que tous les membres de la famille puissent profiter d’un pain vraiment grillé à leur goût ! Notons que les parois du grille-pain chauffent à peine et ne présentent pas de danger pour les enfants au toucher. De son côté, un tiroir à miettes amovibles en simplifie grandement l’entretien.

De vraies questions environnementales

Nonobstant ses performances, bien réelles, le Toasty One est un appareil qui peut sembler parfaitement superflu dans une cuisine. Il peut l’être d’autant qu’il repose sur une aberration écologique, qui impose l’apport de toujours plus de ressources naturelles, notamment pour fabriquer son écran. On peut aussi s’interroger sur la durée de vie d’un tel produit, sa réparabilité. Quitte à aller au bout de sa démarche, Tineco aurait pu lui associer un assistant personnel, genre Alexa, pour créer un super « Echo Show Toast » sur lequel on aurait pu regarder les infos au petit dej !

Reste le prix de la machine, lancée à 399 euros, mais vite retombé à 339 euros, ce qui reste exorbitant pour dorer du pain de mie. Nous pensions, avec le Toasty One, avoir déniché le grille-pain le plus cher du marché. Mais non : il en existe un vendu… 2.200 euros, le prix d’un vélo électrique ! Il s’agit du modèle « Noun » de la marque italienne Casa Bugatti, qui toaste à travers deux plaques en vitrocéramique transparentes à l’aide d’un système de chauffage par induction. Que l’on se rassure : en plus des tartines du petit déj, il peut aussi griller steaks et crevettes… Un grille-pain d’entrée de gamme vaut une quinzaine d’euros.