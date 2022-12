Longtemps stagnantes, les ventes d’aspirateurs robots explosent depuis la pandémie. N’équipant encore que 5 % des foyers français en 2021, les petits appareils qui font le ménage tout seuls s’imposent peu à peu dans les foyers. L’an passé, le chiffre d’affaires du secteur a bondi de 17,4 %… et de 145 % depuis 2017 (source : Gifam). Signe des temps, Amazon a annoncé cet été avoir racheté iRobot, la marque historique d’aspirateurs robots… pour 1,7 milliard de dollars ! Le géant du web étoffe ainsi son offre autour de la maison connectée.

Parallèlement, la concurrence s’exacerbe et les aspirateurs robots qui aspirent et lavent en même temps se développent. Pour vous aider à gagner du temps au quotidien, 20 Minutes vous en dévoile quatre modèles adaptés à tous les budgets et à toutes les surfaces.

L’économique qui ne s’économise pas : F9, de Dreame

Avec son F9, Dreame propose un aspirateur laveur d’entrée de gamme qui ne démérite pas. Pilotable en Wifi depuis une application, aspirant et lavant, il réalise même la cartographie des lieux qu’il doit nettoyer avant de se mettre au travail. L’appareil dispose d’un collecteur de 0,4 litre et d’une réserve d’eau de 0,2 litre. Il propose différents programmes d’aspiration (Silencieux, Standard, Fort, Turbo) et adapte la quantité d’eau utilisée selon que l’on a lancé un cycle léger, moyen ou fort. Son autonomie avoisine les 2h30 avant qu’il n’aille se recharger. 199 euros.





Le F9 de Dreame est un aspirateur laveur au bon rapport performances prix. - Dreame





Notre avis : S’il ne propose pas de fonctions avancées, comme la reconnaissance d’objets, ce robot se défend plutôt très bien en aspiration et peut sans sourciller partir à l’assaut de tapis ou moquettes un peu épaisses. Il est même assez silencieux. Sa fonction lavante sera suffisante pour du petit entretien courant, mais guère plus. Sans télémètre laser sur le dessus (Dreame lui a préféré une lentille optique, un peu moins précise, mais plus économique), il réduit d’autant son épaisseur. Conséquence : ses 8 cm lui permettent de passer sous presque tous les meubles !





Le complet à prix contenu : Vac 2 Pro, de Yeedi

L’aspirateur laveur Yeedi Vac 2 Pro veut offrir des prestations haut de gamme à prix contenu. Proposé avec ou sans sa base de vidange dans laquelle il se déleste de la poussière collectée (capacité : 2,5 litres, soit environ un mois de poussière), l’appareil réalise la cartographie des lieux qu’on lui demande de nettoyer. Ce qui lui évite de repasser plusieurs fois au même endroit. Il peut être utilisé en aspiration seule, ou en aspiration et lavage simultané à l’aide d’une serpillière oscillante. 369 euros (489 euros avec sa base).





Le Vac 2 Pro, de Yeedi et sa station de vidange optionnelle. - Yeedi





Notre avis : Si les performances globales de cet appareil sont satisfaisantes, elles n’atteignent pas celles d’un modèle haut de gamme. Et il reste nécessaire de lui greffer son module de lavage lorsque l’on souhaite effectuer un nettoyage complet. Une opération manuelle un peu contraignante. La possibilité de sélectionner les seules pièces que l’on veut nettoyer, ou de définir des zones à éviter via une application est appréciable.





Le rusé qui surveille la maison : Roborock S6 Max V

Équipé d’une double caméra pour mieux appréhender les obstacles et les contourner, l’aspirateur laveur S6 Max V de Roborock convient pour les habitations de bonne taille. Non seulement son autonomie atteint jusqu’à 3 heures en mode Silencieux, mais son système de cartographie lui permet aussi de mémoriser jusqu’à quatre étages dans la maison. Il propose cinq modes de nettoyage (Délicat, Silencieux, Equilibré, Turbo et Maximum) et différents modes de lavage (un passage, faible, moyen, élevé). Sa vision stéréoscopique permet également de surveiller sa maison à distance

L’application de ce robot est assez élaborée, qui permet de choisir dans quel ordre nettoyer les pièces (pratique si l’on télétravaille et que l’on ne veut pas être dérangé), mais aussi avec quelle intensité de nettoyage, voire de définir des zones avec ou sans lavage. 510 euros.





Le Roborock S6 Max V est équipé de deux caméras à l'avant. - Roborock





Notre avis : Cet aspirateur réalise du bon travail, même si, comme ses congénères, sa fonction lavage n’évite pas le passage d’une vraie serpillière dans son logis de temps à autre. En plus de son télémètre laser, sa double caméra lui permet d’être précis dans ses évitements, le robot allant même jusqu’à photographier les objets contournés pour nous les signifier à travers son application ! Pas forcément toujours utile… et encore perfectible, l’intelligence artificielle embarquée se trompant parfois sur la nature des objets rencontrés. Attention : ce robot est assez épais : 9,6 cm de hauteur.





Le surdoué qui ne lave que là où c’est nécessaire : Roomba Combo j7+ d’iRobot

Premier aspirateur laveur d’iRobot, le nouveau Roomba Combo j7+ s’est fait attendre. Mais ce deux en un innove avec son module de lavage rétractable : lorsque l’appareil détecte un tapis, sa lingette se soulève à l’aide d’un bras articulé et vient se positionner au-dessus du robot. Impossible, ainsi, de salir le beau tapis blanc du salon avec une lingette humide et déjà encrassée.

Plus encore, le nouveau système d’exploitation OS 5.0 qui équipe ce robot sait détecter jusqu’à 80 objets de la vie courante… afin de mieux les éviter. Du coup, il n’entraînera pas dans sa course la gamelle d’eau du chien ! Mais ce j7+ ira encore plus loin : en détectant une cuvette de toilettes ou la litière du chat, il renforcera son nettoyage à leurs abords. 799 euros (999 euros avec sa base).





Le Roomba Combo j7+ d'iRobot avec sa lavette rétractable pour passer sur les tapis. - iRobot





Notre avis : Une fois bien programmé, ce robot sait se faire oublier. Il aspirera d’abord tous les tapis de la maison, puis se concentrera sur les sols durs qu’il aspirera et lavera simultanément. Sa base de recharge et d’autovidage peut ingurgiter l’équivalent de 60 jours de poussière. Malheureusement, elle ne rechargera pas le robot en eau propre, comme d’autres, à l’image du Dreame L10s Ultra (1.199 euros) ou le Roborock S7 MaxV Ultra (1.499 euros) qui le font. Cette opération reste ici encore manuelle.