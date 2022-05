C’est l’équipement pour la maison dont de plus en plus de Français souhaitent faire l’achat : l​'aspirateur balai. Avec des ventes en progression de +2,6 % en 2021 (après une hausse de 13 % en 2020, selon le Gifam), l’appareil qui fonctionne sur batterie permet de s’affranchir d’une partie de la corvée du ménage grâce à sa grande maniabilité. Fini le lourd aspirateur traîneau et son câble d’alimentation ! Samsung l’a bien compris en lançant Bespoke Jet. Encore un aspirateur balai ? Oui, mais celui-ci en fait plus que les autres. Pour savoir si ses promesses étaient bien tenues, « 20 Minutes » a fait le grand ménage !

L'aspirateur balai Bespoke Jet de Samsung lancé à partir de 799 euros. - SAMSUNG

Un concept qui n’est pas nouveau

L’idée qui différencie le Bespoke Jet de Samsung de ses concurrents n’est finalement pas si nouvelle. Elle est déclinée de celle qu’iRobot avait imaginée en 2019 pour son i7+. Une fois plein de poussières collectées sur les sols, cet aspirateur robot retournait à sa base de recharge pour s’y délester automatiquement de sa cargaison. Cette recette qui simplifie la tâche de l’utilisateur est désormais déclinée pour un balai.

Le Bespoke Jet dispose ainsi d’une base de recharge sur laquelle l’aspirateur vide automatiquement le contenu de son réservoir d’une contenance de 0,5 litre. A l’essai, le système fonctionne parfaitement comme nous l’avons constaté.

Un système particulièrement hygiénique

Une fois le ménage fait et l’aspirateur posé sur son socle, il suffit d’appuyer sur un bouton pour que les saletés contenues dans son collecteur soient aspirées et dirigées dans un sac à poussière antibactérien de 2 litres. Deux avantages : à chaque usage, l’utilisateur du Bespoke Jet dispose d’un aspirateur rechargé, délesté des poussières emmagasinées précédemment. Surtout, ce système s’avère particulièrement hygiénique.

Quiconque a déjà vidé le réservoir d’un aspirateur balai dans une poubelle sait qu’il n’est pas rare qu’une partie des poussières emmagasinées dans son collecteur s’éparpille, allant parfois même jusqu’à créer un petit nuage de saletés qu’il faut mieux éviter de respirer. Ici, rien de tout cela. Qui plus est : d’une contenance de 2 litres, le sac logé dans la base n’aura pas à être changé trop fréquemment et, lors de son remplacement, son petit clapet en plastique évitera à la poussière de s’échapper. Il faut compter une dépense de 20 euros pour 5 sacs antibactériens.

Samsung voudrait que son aspirateur Bespoke Jet se fonde dans notre déco. - SAMSUNG

Reste que la base du Bespoke Jet (nommée Clean Station) est assez imposante. Mesurant 1,15 mètre de hauteur (aspirateur compris), son diamètre est de 15 cm, avec une emprise au sol de 30 cm. Imposant… Aussi design soit-elle, pas certain que l’objet se fonde dans une déco intérieure…

Jusqu’à 50 minutes d’usage

A l’usage, le Bespoke Jet se révèle flexible. Léger (2,5 kg), l’aspirateur est très maniable. Fourni avec différentes brosses motorisées (tous sols, parquets, animaux), ainsi qu’avec un suceur et une brossette pour les canapés et fauteuils, il dispose de quatre puissances d’aspiration. Celles-ci influent considérablement sur son temps d’usage : de 50 minutes en mode MIN, à 9 minutes en mode JET. Le temps restant est constamment indiqué sur un petit écran LCD durant l’utilisation. L’usage de chacun et la nature des sols à nettoyer permettent d’envisager des sessions d’aspirations complètes.

Durant nos essais, le Bespoke Jet n’a pas failli à sa tâche et a su s’acquitter de nettoyages très satisfaisants sur différents types de sol. Pour le vérifier, nous avons notamment aspiré de minuscules grains de sésame et des grains de riz successivement disposés sur des sols carrelés et des tapis. Mesuré à 74 db (A), le niveau sonore de l’aspirateur n’est pas incommodant, mais loin d’être discret.

Reste que le Bespoke Jet fait partie des plus chers de sa catégorie. Vendu à partir de 799 euros (le Bespoke Jet Pro Extra proposé à 1099 euros est fourni avec une brosse lavante et une batterie supplémentaire), cet aspirateur balai – qui plus est simple d’entretien –, fait partie des meilleurs que nous ayons pu tester, avec des performances indiscutables, mais qui se payent comme souvent au prix fort.