Ça y est, il pleut. Et vogue la galère des sols pleins de traces à nettoyer. Chaussures, pattes d’animaux… laissent leur empreinte au quotidien. Plutôt que de s’escrimer à remplir un seau d’eau chaude pour passer la serpillière, les aspirateurs laveurs sans fil, toujours à portée de main, allègent la corvée. Alors que vaut le nouveau WashVac F20 que vient de lancer Proscenic ? Ce nettoyeur de sols qui aspire et lave place la barre assez haut sur le papier avec sa large brosse, sa batterie longue durée et la réserve d’eau la plus conséquente du marché. 20 Minutes l’a testé.

Les Français adeptes de la maison propre

A en croire les statistiques, les Français aiment avoir une maison propre. En 2020, le chiffre d’affaires des produits de petit électroménager dédié à l’entretien des sols a bondi de +30 %, selon le Gifam. Aspirateurs balai, aspirateurs robot et balais laveurs, comme le WashVac F20, attisent la convoitise d’acheteurs qui veulent limiter la corvée du ménage. Lancé par le Chinois Proscenic, ce nouveau modèle que nous avons essayé durant une semaine est un 3-en-1 connecté. Il aspire, lave et désinfecte. Notons que d’autres modèles, comme le Dyad de Roborock que nous avions testé sèchent également.

Des fonctions pour nettoyer, décrasser et désinfecter

Comme pour ses concurrents, le principe du WashVac F20 est assez simple : de l’eau claire (avec ou sans produit de lavage) contenue dans un réservoir humidifie en permanence la brosse de l’appareil. Celle-ci est rotative, lave et éjecte l’eau sale récoltée dans un second réservoir. Proscenic a plutôt bien fait les choses, puisque ses deux bacs à eau possèdent la plus grande capacité du marché : 1 litre chacun. Revers de la médaille : lorsque remplis, ils peuvent alourdir d’un kilo (le poids d’un litre d’eau propre ou sale) l’aspirateur-laveur qui n’est déjà pas très léger avec des 5kg à bout de bras.





Le laveur WashVac F20, de Proscenic pèse au moins 5 kg à bout de bras. - Proscenic





Depuis un bouton sur le manche, il est possible de sélectionner la fonction désirée : Smart (la puissance d’aspiration et la force du lavage sont automatisées grâce à un capteur à infrarouges, selon l’état du sol à nettoyer) ; Aspiration (pour seulement des liquides au sol), Max (pour une puissance d’aspiration et de lavage maximale) ; mais aussi Stérilisation (grâce au principe de l’électrolyse). Mais appuyons d’abord sur ON !

Au plus près des plaintes, mais pas sous les meubles

Premier constat : le WashVac F20 possède une position parking. Entendez qu’il tient debout tout seul. C’est extrêmement pratique, d’autant que tous les aspirateurs laveurs ne le proposent pas. Second point : l’appareil, certes un peu lourd, reste néanmoins maniable, même s’il ne peut passer sous les meubles. Enfin, le grand écran de contrôle sur le dessus de l’engin, s’avère d’une aide appréciable. S’y affichent deux cercles bleu qui passent au rouge plus le sol est sale, et son indicateur de niveau de batterie en pourcentage (on aurait préféré qu’il soit exprimé en temps d’usage).

Concernant le lavage, le Proscenic WashVac F20 ne déçoit pas, tant s’en faut. Nous l’avons d’abord testé dans les pièces de notre logis (carrelage et parquets). Son niveau sonore, que nous avons mesuré à 70 db (A) est important mais n’incommode pas.

L’appareil, qui réussit à passer vraiment au plus près des plaintes, ne détrempe pas le sol. Au contraire, celui-ci est simplement humidifié et sèche vite. Les petites traces sont supprimées en un seul passage. Les traces plus incrustées nécessitent, elles, d’effectuer quelques allers-retours. Autre constat : sa fonction aspiration permet d’éradiquer poussières et petites saletés, mais pas d’engloutir des éléments un peu plus gros. Les croquettes de chat qui nous ont servis pour notre test, oui, mais pas au-delà ! Le WashVac F20 ne peut donc pas totalement se substituer à un classique aspirateur. Il n’en a d’ailleurs pas la commodité d’emploi.

Le nettoyage… après le nettoyage

Nous n’avons pas hésité à le malmener en nettoyant par ailleurs une terrasse carrelée extérieure déjà bien encrassée par des résidus de feuilles mortes et des traces de pas terreux de l’automne. Deux à trois passages ont suffi pour obtenir un sol propre et faire place nette. Et nous avons été surpris par la couleur peu ragoûtante de l’eau collectée, alors qu’une précédente séance de ménage avait été opérée quelques jours auparavant… L’autonomie annoncée à 45 minutes par Proscenic est de son côté respectée.





Le Proscenic WashVac F20 propose une station debout. - Proscenic





Vient le temps de nettoyage de l’appareil. Une fois reposé sur sa station d’accueil, il est possible de lancer un cycle de nettoyage en profondeur de sa brosse (une opération qui peut être faite manuellement). Celle-ci est suivie d’un séchage (interminable et peu efficace). Par contre, on ne peut en toute logique s’affranchir du vidage et du rinçage de son collecteur. Étonnamment difficile à ouvrir (à cause de ses joints), ce bac dispose d’une passoire qui retient les débris les plus gros. Le reste n’est qu’eau sale à vider dans un évier. Il faut donc prévoir quelques minutes pour réaliser cette opération.

Idéal pour les grands sols

Fourni avec deux brosses, deux filtres HEPA, ainsi qu’un écouvillon pour le nettoyage de son collecteur, le Proscenic WashVac F20 est vendu 399 euros. Ce prix est assez élevé, mais l’appareil est simple et efficace. Nous le recommandons prioritairement pour les grands sols. Il sera moins à son aise sur les plus petites surfaces qui imposent davantage d’efforts physiques dans son maniement. Et l’on peut aisément se passer de sa connectivité Wifi et de son application qui n’offrent d’autres informations que celles concernant l’autonomie, l’usure de la brosse et le niveau d’eau dans chaque réservoir.

Breaking news : du 18 au 28 novembre 2022, Amazon, CDiscount et Darty proposeront le laveur à 279 euros. Pour le coup, ce sera une bonne affaire à réaliser.