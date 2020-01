L'aspirateur H-Free-500 se range simplement. — HOOVER

La marque Hoover lance son aspirateur balai H-Free 500 dont la particularité est d’être connecté.

Vendu 250 euros, il peut ainsi s’utiliser avec un smartphone qui mesure notamment les calories que vous brûlez en faisant le ménage.

A l’essai, l’aspirateur s’avère très pratique et excessivement maniable, mais ses fonctions connectées restent encore perfectibles.

Peut-on mesurer les calories brûlées en passant l’aspirateur ? C’est l’une des promesses de Hoover avec son H-Free 500, premier aspirateur balai sans fil et connecté, une fonctionnalité jusqu’alors réservée aux seuls aspirateurs robot. Avec lui, nous avons fait table rase des poussières de notre soirée du 1er de l’An. Et donc, tenté de brûler quelques calories superflues…

Premier constat : il ne faut pas être sous l’emprise des coupettes du réveillon pour connecter l’appareil. Nécessitant le téléchargement d’une application, le H-Free 500 impose différentes manipulations qui, si elles sont à portée de tous, réclament d’avoir les idées claires.

Appuyer sur le bouton dédié, scanner un QR Code, saisir le code de sa box, etc. tout cela est un peu fastidieux. Mais une fois ces préliminaires effectués, l’appareil révèle son ergonomie bien pensée.

Une ergonomie très bien pensée

Très léger (2,3 kg), il est excessivement maniable. Sa tête d’aspiration, que l’on peut assortir d’un balai à poils longs (pour les tapis) ou courts (pour les sols durs) évolue dans tous les angles.

Elle intègre même un éclairage LED ! Gadget ? Non : imbattable pour repérer et aspirer les moutons de poussière agglutinés sous le lit ou les miettes réfugiées sous le canapé. En un geste, le tube d’aspiration peut être séparé du bloc principal pour utiliser le suceur (oui, on dit bien un « suceur »…) permettant d’aspirer marches, meubles, endroits difficiles d’accès. Et bien évidemment, l’absence de fil à la patte s’avère extrêmement avantageuse. Débarrassé de cordon secteur et fonctionnant sur batterie (autonomie de 10 à 40 minutes, selon que l’on utilise le monde « Turbo » ou « Normal »), notre aspirateur balai est un vrai routard, pouvant s’aventurer sur tous les terrains.

On est ici loin des contraintes d’un aspirateur traîneau, qui, bien que plus puissant, restera moins maniable. Et le Hoover H-Free 500 ira là où un aspirateur robot ne pourra pas forcément s’aventurer, comme sous des meubles bas, ou dans des recoins peu accessibles. Enfin, le système de pose verticale est une vraie bonne surprise : l’aspirateur tient debout tout seul, ce qui en facilite grandement le rangement.

100 grammes de framboises

Et pendant ce temps… le compteur tourne. Se synchronisant en temps réel avec son application, le H-Free 500 d’Hoover additionne les calories que vous dépensez en faisant le ménage. Verdict à l’issue du nettoyage intégral de notre logis : 36 kCal consommées (pour 118 mètres carrés aspirés).

C’est peu. Dérisoire. Ridicule, même. Cela équivaut aux calories contenues dans 100 grammes de framboises ! C’est l’équivalent d’une marche en plein air de 500 mètres à peine… Autant dire qu’il va falloir aspirer et aspirer encore pour espérer taper dans les excès caloriques de nourriture et de boisson de notre réveillon… Alors, utile le calcul de calories de notre aspirateur balai ? De quoi défier les enfants en les invitant à se challenger en faisant le ménage. Les plus rusés surveilleront l’intensité du travail de leur femme de ménage…

Reste que la connectivité du H-Free 500 possède quelques vertus. A la rubrique « Maintenance », il est possible d’afficher à tout moment sur l’écran de son smartphone l’autonomie restante de la batterie, la capacité du bac, l’état de propreté du filtre ou celui de la brossette rotative. Voire de recevoir des notifications lorsqu’il est nécessaire d’intervenir. Et au rayon « Assistance », on peut également commander des pièces de rechange ou accéder à des conseils de nettoyage, comme « Comment nettoyer les luminaires ? ». Pour cette rubrique, des tutos vidéo auraient été préférés à de simples explications écrites. Bref, cette fameuse connectivité laisse un peu sur notre faim et mériterait d’être améliorée.

Pour un entretien régulier

Vendu 250 euros environ, le H-Free 500 reste malgré tout un ami fidèle lorsqu’au petit matin, tous vos potes ont déserté en vous laissant le ménage sur les bras. Avec votre aspi, point de défection : la corvée s’effectue rapidement.

Ceci étant, nous en recommanderons davantage l’usage de façon alternative avec un aspirateur traîneau à l’efficacité de dépoussiérage plus importante. Comme tout aspirateur balai, le H-Free 500 est à privilégier pour les nettoyages intermédiaires, ou, alors, l’entretien régulier des petites surfaces.