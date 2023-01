Rush chez Lidl pour tenter d’évacuer les kilos en trop ? Le lundi 5 janvier, le distributeur mettait en vente une balance connectée, la Sanitas SBF 73, à 21,99 euros seulement. En ces temps de surpoids dû aux excès de fin d’année, et en cette période de vaches maigres, en raison de l’inflation, nous avons acheté le pèse-personne afin de le tester. « Lidl, le vrai prix des bonnes choses », dit la pub. Mais fait-il le poids ?









Fidèle à la méthode Lidl

Lidl a pris l’habitude d’attirer les clients dans ses échoppes avec des produits high-tech à prix cassé. On pense, bien entendu, aux appareils de petit électroménager (sous la marque Silvercrest), comme le fameux robot Monsieur Cuisine, le grand concurrent à bas prix du Thermomix. Ou encore à des appareils de bricolage, comme des nettoyeurs à haute pression, des visseuses (sous la marque Parkside)…





La publicité Lidl pour la balance connectée Sanitas SBF 73. - Capture





En ce début janvier, la balance connectée SBF 73 de la marque Sanitas arrive chez Lidl à point nommé. Il est temps de se préoccuper des traces laissées par les excès des dernières fêtes. Quand au tarif de l’appareil (21,99 euros), celui-ci semble une aubaine, alors que le 15 du mois n’est pas encore arrivé et qu’il ne reste que quelques pièces dans le porte-monnaie…

Bluetooth et non wifi

Déballé, le pèse-personne ne fait absolument pas cheap. Mesurant 30 x 30 x 2,3 cm, de couleur bleu acier, il dispose d’un plateau en verre de sécurité pouvant supporter jusqu’à 180 kg. Il est surmonté par un large écran LCD monochrome (8 x 5 cm). Trois piles LR03 sont fournies, ainsi que quatre petits pieds à emboîter à ceux existant si l’on compte utiliser la balance sur la moquette. Un Quick Start Guide et un mode d’emploi en français sont dans la boîte. La mise en œuvre de la balance prend une poignée de minutes, le temps de l’associer à l’application Health Coach, également en français.

Constat : cette balance, qui dispose de deux électrodes en acier inoxydable, est uniquement Bluetooth. Certains modèles, comme le Body Cardio de la marque Withings, ou le Master Fit de Terraillon privilégient le Wifi : à chaque pesée, les données sont enregistrées sur le cloud et accessibles à tout moment depuis l’application. Une balance Bluetooth, elle, aura besoin d’être synchronisée manuellement : soit en se pesant avec l’application ouverte sur son smartphone posé à proximité ; soit en synchronisant de la même façon l’application après plusieurs pesées. Ce qui est moins commode.

Une application limitée

Les données de la balance Sanitas SBF 73 vendue chez Lidl ne se limitent pas au poids. A chaque fois que l’on monte sur l’appareil sont en plus mesurés et évalués notre Indice de masse graisseuse (IMC), taux de graisse corporelle et de masse musculaire ; niveau hydrique. Ces données apparaissent très clairement dans l’application avec un code couleur (bleu, vert, jaune, rouge) qui permet de savoir si l’on se situe dans une bonne moyenne.





L'application Health Coach pour la balance Sanitas SBF 73. - Capture





De son côté, l’évolution de poids peut être affichée sous forme de graphique par jour, semaine, mois et année. Dommage que cette courbe n’apparaisse pas directement sur le large écran de la balance lorsque l’on se pèse, comme avec les balances Withings. Nous constatons par ailleurs que l’application reste très limitée dans son approche. Si elle permet d’agréger d’autres appareils de la marque Sanitas (comme des tensiomètres), impossible, par exemple, de se fixer un objectif de perte de poids. Malgré nos recherches, il n’est pas davantage possible d’ajouter d’autres utilisateurs dans l’application (alors qu’il est indiqué « 8 utilisateurs mémorisables » sur l’emballage !). Ce modèle reste donc un basique de chez basique pour une utilisation classique et surveiller son poids, plutôt que pour une utilisation « santé »





Testé durant une semaine, l’impédancemètre SBF 73 vendu chez Lidl ne nous a pas posés d’autre problème particulier. La page Facebook du distributeur regorge pourtant d’avis négatifs, évoquant notamment des problèmes d’appairage (selon nous, beaucoup de ces difficultés proviennent aussi d’un manque de compréhension de la procédure).

Étonnamment, nous avons connecté la balance avec un iPhone 14 Pro, là où la liste des smartphones compatibles (accessible grâce à un QR code sur la boîte) s’arrête à l’iPhone 11 et au Samsung Galaxy S10. Soit iOS 14 et Android 8.0. Il semble donc que la SBF 13 soit un produit un peu ancien (2019 ?). Et un produit limité. De son côté, la marque Sanitas a pignon sur rue. Il s’agit d’une marque allemande du groupe Beurer, spécialiste en produits santé. A 21,99 euros, la SBF 73 est sans doute la balance la moins cher actuellement en vente, mais on en trouve de nombreuses autres autour de 30 euros, comme la BF 720 de Beurer. Qui ressemble étrangement physiquement à la SBF 13 de Sanitas… Mais dont l’application est bien mieux développée.