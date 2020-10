Tik Tech: On a testé les écouteurs sans fil de Lidl — 20 Minutes

Déjà remarquée pour ses équipements électroniques comme son robot culinaire Monsieur Cuisine Connect, la chaîne de magasins Lidl et sa marque Silvercrest lançaient le 19 octobre des écouteurs 100 % sans fil à moins de 25 euros.

Sur place, nous avons pu constater que les acheteurs, dont nous faisions partie, répondaient présents et s’équipaient en nombre.

Mais nos tests révèlent que les écouteurs, pourtant de bonne fabrication, diffusent un son médiocre et risquent fort de créer la déception auprès des personnes qui s’en sont équipées.

Bonne affaire ? Ce n’était pas la ruée comme lorsque Lidl avait lancé son robot culinaire Monsieur Cuisine Connect (une copie du Thermomix vendue trois fois moins cher). Mais il y avait quand même du monde pour s’arracher les écouteurs 100% sans fil de la marque Silvercrest, vendus 24,99 euros, lorsque nous nous sommes rendus au Lidl d’Eaubonne (95) lundi, à 8h30.

C’était l’ouverture. La publicité radio et le catalogue de la chaîne de distribution nous avaient alerté de cette nouvelle offensive tech à bas coût. Dans le rayon, les écouteurs étaient bien là : avec finition rose ou noire. A 8h40, il n’en restait déjà plus beaucoup.

Des rayons déjà dévalisés le 19 octobre à 8h40. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Franchement, on a vu pire…

Déballés de leur étui plastique thermoformé (ciseaux ou cutter sont nécessaires), les écouteurs ne font pas cheap. Leur boîtier de rangement et de rechargement est recouvert d’un revêtement agréable au toucher et arbore trois témoins de chargement LED. Franchement, on a vu pire. Retenus par un aimant dans leur écrin (un bon point pour éviter de les perdre), les écouteurs sont cependant difficiles à extraire. La faute au plastique dont ils sont composés et qui glisse entre les doigts.

A la première utilisation, il faut allumer chaque écouteur avec le bouton qui se trouve sur son flanc et lancer l’appairage. Une voix féminine anglaise guide nos pas… Testés avec un iPhone 11 Pro, la mise en œuvre de nos nouvelles oreilles ne pose pas problème. Comme nous nous en doutions, les écouteurs ne sont pas associés à une application dédiée. Reste qu’ils sont agréables à porter, mais contrairement à ce qui est indiqué sur leur boîte, ils ne sont pas « intra-auriculaires ». Des « intras » s’enfoncent légèrement dans le conduit auditif. Ici, les écouteurs Silvercrest se posent à l’entrée du conduit auditif. Ils y tiennent a priori bien, mais il est arrivé durant nos essais que nous perdions l’un ou l’autre.

Les écouteurs Silvercrest offrent 3 heures d'autonomie par charge. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Les commandes sont réduites : chaque bouton permet de mettre en pause, passer au morceau suivant et de décrocher/raccrocher un appel. Justement, nous en profitons pour en passer quelques-uns. « Eh, j’ai les écouteurs Lidl dans les oreilles ! ». Réponse : « Parle plus fort, je t’entends mal ». Ce fut une constante. A cinq reprises (et autant d’appels téléphoniques), il nous a fallu monter le son de la voix afin que nos interlocuteurs nous entendent mieux.

Des aigus, rien que des aigus…

Perdus dans nos playlists, nous hésitons. Tiens, Dreams, le morceau de Fleetwood Mac que la Terre entière semble redécouvrir suite à la vidéo Tik Tok de Nathan Apodaca sera parfait pour le baptême du feu des écouteurs…

Problème : Où sont les graves ? D’emblée, nos deux appendices livrent un son très aigu, trop aigu. On imagine un mauvais réglage, on plonge dans le mode d’emploi (traduit), on fantasme vers une application dédiée qui nous serait passée sous le nez, on espère un égaliseur pour améliorer tout ça et se dire que l’on s’est fait peur inutilement. Mais non. Rien.

Les écouteurs 100% sans fil de la marque Silvercrest lancés à 24,99 euros chez Lidl. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Nous enchaînons les écoutes, passons du rap au classique, de la pop au jazz. Nous lançons même le dernier Cabrel. Le constat est général. Les écouteurs Lidl n’aiment pas les basses. Ils n’aiment pas davantage les écoutes à volume élevé. Chaque tentative se solde par une saturation qui apparaît très tôt. Trop tôt. Le résultat est médiocre.

15 heures d’autonomie

Un peu dépités, nous replaçons les écouteurs dans leur étui de rangement. Celui-ci serait capable selon Lidl de les recharger cinq fois de suite pour une autonomie de trois heures à chaque chargement. Il y a mieux dans la place. Dans la gamme de prix des écouteurs Silvercrest, on trouve les Redmi Airdots 2 de Xiaomi qui, pour 30 euros, offrent 3,5 heures d’autonomie. Si l’on monte en gamme, les Pixels Buds de Google (4,5 heures), les AirPods Pro (5,5 heures) ou les Jabra Elite Active 75t (7 heures !) font mieux.

A la caisse du magasin Lidl d'Eaubonne (95) le 19 octobre 2020. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Bilan ? Pas bon. A moins de vouloir coûte que coûte accrocher des petites tiges à vos oreilles, les écouteurs Silvercrest vont vous décevoir. N’imaginant pas qu’ils allaient égaler les plus grands, nous espérions cependant qu’ils auraient pu créer la surprise, et offrir un bon rapport performances/prix.

Cette année, les écouteurs 100 % sans fil ont la cote. Dans l’univers du son mobile, ils représenteraient un quart des ventes, mais surtout 55 % des recettes de fabricants (soit plus que celles des classiques casques audio). Pas étonnant que Lidl et sa marque Silvercrest aient voulu jouer leur petite musique.