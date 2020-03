Les bonnes pratique pour sécuriser son compte Tik Tok. — Lionel BONAVENTURE / AFP

Nombre d'ados publient chaque jour des vidéos sur TikTok, visibles par n’importe quel utilisateur ou utilisatrice de l’application.

Bien que le réseau social compte moins de « trolls » que Facebook ou Twitter, quelques réglages permettent de sécuriser son compte.

Comment signaler un compte, bloquer des commentaires par mots-clés ou rendre son compte privé ? 20 Minutes vous explique tout.

Alors que, sur Instagram, les photos retouchées de voyages au bout du monde et de petits-déjeuners raflent tous les likes, sur TikTok, la créativité, la danse, l’humour, et les challenges sont rois. Basée sur la création de vidéos musicales, l’application est devenue, en quelques années à peine, la préférée des jeunes dans le monde. Un esprit ludique qui ne doit pas faire oublier que TikTok reste un réseau social avec ses bons aspects, mais aussi ses dangers.

Si, du côté de l’équipe l’application chinoise, on assure que « la communauté TikTok est positive et bienveillante », le réseau n’est seulement un monde de paillettes et de pandas roux. Pour les ados ou leurs parents, il existe des options afin de régler certains paramètres d’un compte TikTok et ainsi l’adapter à un usage plus sécurisé.

Comptes publics = fenêtre sur chambre

Lorsque l’on crée un compte sur TikTok, celui-ci est en mode public par défaut. C’est-à-dire que n’importe quelle personne possédant l’application peut voir les vidéos publiées par ce compte. Un rapide passage sur la plateforme permet de constater que de nombreux comptes publics sont détenus par des moins de 18 ans et que, même si la limite d’âge est fixée à 13 ans, certains utilisateurs ou utilisatrices ont bien moins. Des ados qui se filment en famille, avec leurs copains ou copines, ou bien seul dans leur chambre.

Pour passer en mode privé, allez sur votre profil, puis dans les paramètres (les trois petits points en haut à droite), et cliquez sur « confidentialité et sécurité ». Le premier réglage qui s’affiche en haut vous propose de passer le compte en mode privé. « Seuls les utilisateurs que tu approuves peuvent s’abonner à toi, voir tes vidéos et tes j’aime », précise l’appli.

Accéder aux paramètres de confidentialité sur Tik Tok et rendre son compte privé - Capture Tik Tok

Des barrières de commentaires

Pour TikTok, « la priorité, c’est que la plateforme reste positive et bienveillante ». Pour cela, le réseau a rédigé des « consignes communautaires ». En cas de non-respects de ces dernières, un algorithme ainsi qu’une équipe de modération française peut décider de supprimer un commentaire, un contenu, voire de bloquer ou de bannir un compte. Dans le long règlement, il est par exemple interdit de publier un discours haineux ou encore de dénigrer une personne « sur la base de critères tels que l’intellect, l’apparence, les traits de personnalité ou l’hygiène ». Cependant, comme sur n’importe quel réseau, certains commentaires passent entre les mailles de la modération.

Sélection de divers commentaires écrits sous la vidéo Tik Tok d'un jeune adolescent - Captures Tik Tok

Plusieurs options permettent toutefois de filtrer les commentaires. Pour signaler l’un d’entre eux, restez appuyé longtemps sur celui-ci. L’option « signaler » apparaît alors. En allant sur votre vidéo, il est également possible d’en désactiver les commentaires en cliquant sur les trois petits points, en bas à droite, puis sur « paramètres de confidentialité ».

Comment désactiver les commentaires sous une vidéo Tik Tok - Capture Tik Tok

Il y a enfin un moyen de contrôler les commentaires sur toutes vos vidéos en même temps. Retournez dans les paramètres (toujours les trois petits points en haut à droite du profil), cliquez sur « confidentialité et sécurité ». En bas de la page, diverses options s’offrent à vous : choisir qui peut poster des commentaires ou bien filtrer ces derniers. En cliquant sur ce second choix, vous pourrez évitez les spams et commentaires offensants ou encore filtrer les commentaires avec les mots-clés de votre choix.

Des issues face au cyberharcèlement

Il est aussi possible de bloquer des comptes ainsi que la réception de messages privés, toujours en passant par les paramètres de confidentialité de votre profil. Les témoins de harcèlement ou de comportements inappropriés peuvent également agir en signalant un contenu ou un utilisateur.

Pour signaler un utilisateur, allez sur son profil, cliquez sur les trois petits points en haut à droite, sélectionnez l’icône « signaler ». Allez ensuite sur « publication de contenu inapproprié » et sélectionnez la raison de votre signalement.

Comment signaler un utilisateur sur Tik Tok - Capture Tik Tok

Pour signaler une vidéo, il suffit de cliquer sur la flèche de partage à droite, de sélectionner l’icône « signaler » puis de suivre la même procédure que pour le signalement d’un compte.

Comment signaler une vidéo sur Tik Tok - Capture Tik Tok

De son côté, TikTok soutient l’association e-enfance qui lutte contre le harcèlement en ligne. « On demande régulièrement à des créateurs TikTok de faire des vidéos pour sensibiliser aux bonnes pratiques et on les met ensuite dans le flux de tous les utilisateurs », explique la communication du réseau.