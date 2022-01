Les fêtes et les déballages de cadeaux sont désormais achevés, laissant sur leur passage de nouveaux propriétaires d’appareils électroménager. Et si vous êtes un aficionado du café, il est possible que vous vous soyez laissé séduire par une machine à grain, ou « expresso automatique ».

Le café « comme au bar » connaît un succès grandissant depuis quelques années, sans pour autant détrôner sa concurrente, la machine à capsules. Que vous fassiez ou non partie des 7 Français sur 10 * qui consomment régulièrement du café, 20 Minutes vous explique tout.

Des chiffres de vente en hausse

Les données chiffrées témoignent à elles seules du boom des machines à café à grain. « Le marché est en pleine explosion et a plus que doublé depuis 2018 », selon Emilie Pin, Responsable Etudes et Statistiques du Groupement interprofessionnel des fabricants d’appareils et d’équipement ménager (Gifam). Selon l’institut d’études allemand GFK, le chiffre d’affaires des ventes en valeur de machines à café à grain en France, tous réseaux confondus, a augmenté de 24 % en 2018, 70 % en 2019, 56 % en 2020 et 70 % en 2021 **.

Les ventes en 2020, année marquée par les confinements, n’ont donc été que très peu perturbées. « Ces machines ont commencé à prendre de l’ascension avant le Covid-19, donc il n’y a eu aucun effet de frustration pendant la pandémie ». En termes de volume, 360.000 unités ont été vendues entre janvier et septembre 2021. « Aujourd’hui, 5 % des Français, soit 1,5 million, possèdent une machine avec broyeur intégré », précise Emilie Pin. Pour autant, les ventes des machines à dosettes ou à capsules ne chutent pas, au contraire : « 53 % des foyers en sont équipés », ajoute-t-elle.

« Le café est devenu un domaine passionnel, à la limite de l’œnologie »

Le succès du grain n’est pas surprenant quand on sait que 9 foyers sur 10 sont équipés en machines à café *. Et si l’intérêt pour l’automatique est au rendez-vous, c’est grâce à plusieurs facteurs. « C’est un domaine passionnel, à la limite de l’oenologie », affirme Vincent Decaris, chef de produits boisson et petit-déjeuner chez Darty. Le consommateur peut en effet sélectionner lui-même ses grains de café, décider d’un broyage fin ou épais, choisir sa recette préférée. « La tendance du professionnel à la maison, comme les robots de cuisine, plaît beaucoup », observe Emilie Pin. Différents coloris, deux moteurs pour préparer deux cafés à la fois, la connectivité pour lancer son café à distance ou prévenir les pannes… Un large choix de modèles s’offre aux consommateurs.

L’aspect écoresponsable, avec l’absence de capsules, joue aussi. « On constate que les consommateurs vont souvent acheter leur café chez le torréfacteur du coin », affirme la responsable. Une tendance du vrac et du commerce de proximité qui s’accorde « avec le fait d’être plus respectueux de l’environnement », d’après Laurent Cours, directeur Etudes et Statistiques du Gifam. Mais concernant les composantes des capsules, Vincent Decaris nuance, en évoquant « une nouvelle manière d’encapsuler » avec « des tissus compostables ». C’est notamment le cas des capsules biodégradables San Marco ou des dosettes en fibres naturelles Malongo.

​

« Un achat vertueux »

Reste la question du prix. Produit haut de gamme, une machine à broyeur signifie débourser une certaine somme. « On commence à 299 euros et on finit à 5.000 euros », selon Vincent Decaris. Un coût qui serait cependant amorti par le prix, « environ divisé par 2 », de la tasse à café, ajoute-t-il. Un achat « vertueux », selon Emilie Pin.

Le profil de l’acheteur de ces machines reste lui assez stable. Soit une population dans la tranche 35-54 ans, davantage rurale que citadine, et CSP +, rapporte le Cifam. De plus, « ils vivent très souvent en maison, car ce genre de machines requiert de la place ». Une place bien choisie dans la cuisine par des utilisateurs qui se servent de cet « achat plaisir » comme d'« objet de positionnement social », constate la responsable. Qui présage « de beaux jours pour le marché de l’automatique ».

* Selon une étude YouGov parue les 14 décembre 2021

** Pour 2021, les données s’arrêtent fin septembre