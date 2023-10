Fin du cauchemar en cuisine ? Après les salades d’un interminable été, faciles et rapides à préparer, le temps de rivaliser d’idées pour mitonner des bons petits plats de saison pour toute la famille est arrivé. Manque d’inspiration, de temps, ou envie de sortir des sentiers battus ? 20 Minutes a sélectionné pour vous quatre robots et culinaires. Multifonctions ou dédiés à certains types de préparations, ils vous accompagneront au quotidien derrière les fourneaux et vous permettront, à l’image du célèbre mais onéreux Thermomix (vendu 1.399 euros), d’épater les vôtres et vos amis.

Pour l’imbattable rapport qualité/prix : Monsieur Cuisine Smart, de Silvercrest

Envie d’un robot complet, mais en restant dans un budget serré ? Monsieur Cuisine, l’éternel rival low cost du Thermomix permet de réaliser tous types de recettes, de peser, mixer, trancher, mijoter, mais aussi de cuire, même à la vapeur.

Le robot Monsieur Cuisine de Silvercrest, le best-seller de l'enseigne Lidl. - Silvercrest

Cette version Smart, lancée il y a deux ans, possède un moteur deux fois plus puissant que la précédente. Son principe repose lui aussi sur des recettes en nombre conséquent (plus de 600 gratuites), à réaliser pas à pas dans son nouveau bol à la contenance de 4,5 litres, tout en suivant les instructions sur son écran de contrôle qui s’est élargi par rapport à celui de son aîné, Monsieur Cuisine Connect (8 pouces, contre 7 pouces). 449 euros.

Notre avis : Silvercrest, la marque de l’enseigne Lidl, séduit avec ce robot cuiseur multifonction, un appareil complet au tarif très compétitif. On apprécie en outre son nouveau bol, cette fois doté d’une large poignée bien plus pratique, et d’un couvercle particulièrement hermétique. L’écran propose désormais des tutos en arrière-plan sur la recette choisie, une belle idée et une aide précieuse pour les débutants. Son temps de montée en température reste toujours bien plus long que celui du Thermomix.

Pour cuisiner sain au quotidien : Airfryer Combi HD9880, de Philips

Un gourmand poulet frites, ça vous dit ? À l’origine, l’Airfryer de Philips est une friteuse sans huile. Avec son tiroir d’une capacité de 2 kg/8,3 litres, l’appareil assez massif (33,5 x 44 x 35 cm) va cependant plus loin et est à même de cuisiner des repas complets, de l’entrée, au dessert (à base de produits lactés, comme des crèmes), en passant par les viandes et les poissons, à l’aide de sa sonde.

D'abord friteuse sans huile, l' Airfryer Combi HD988 de Philips permet néanmoins de réaliser de nombreux plats du quotidien. - Philips

Son principe, à base de flux d’air chaud aux températures variables selon les mets préparés ouvre un large éventail de cuissons, du steak sous vide au poulet croustillant. Des idées de recettes à suivre pas à pas sont disponibles dans l’application NutriU de Philips, tout en pouvant contrôler la cuisson (durée, température) depuis son smartphone. Ici, pas de graisses, on mange sain ! Des programmes de cuisson, également accessibles depuis une application et l’écran de la machine et à adapter selon le volume et la nature des ingrédients à mitonner, en facilitent l’usage. 449 euros.

Notre avis : D’une utilisation simple et d’un entretien facile grâce au revêtement antiadhésif de sa cuve et de ses parois (l’ensemble passe au lave-vaisselle), cet appareil est d’une vraie commodité, grâce à son panier monté sur un rail télescopique qui permet de l’installer n’importe où en cuisine. On aimerait que le nombre de recettes proposées, encore limité, s’étoffe.

Pour les cuistots exigeants : MyCook Next, de Taurus

S’offrir un robot haut de gamme, mais en respectant un budget plus serré que celui du Thermomix ? Les Espagnols de Taurus ont la solution moyennant 400 euros de moins : MyCook Next. Premium avec son très large écran de 10 pouces, ses finitions et ses paniers vapeur intérieurs et extérieurs en inox (en plastique chez les principaux concurrents), ce robot cuiseur multifonctions revendique également le fait d’incorporer une balance précise au gramme près.

Avec son MyCook Next et son large écran, la marque espagnole Taurus marche sur les plates bandes du Thermomix. - Taurus

De quoi parfaitement réussir les 500 recettes intégrées à la machine (7.000 accessibles gratuitement à travers son application dédiée), mais aussi, d’en échanger avec la communauté de ses utilisateurs, à travers une application.

À la clé tous types de cuissons : lente, sous vide, vapeur ou mijoté, à basse et haute température (jusqu’à 160°). En marge, la possibilité de programmer le robot, mais aussi de réaliser quatre recettes en même temps. Actuellement à 999 euros au lieu de 1.199 euros.

Notre avis : Offrant des conditions de lecture optimales avec son écran de la taille d’une tablette numérique, ce robot propose une ergonomie parfaite, notamment à travers le biais de son interface bien pensée. On déplore un bol un peu étriqué (3,7 litres, dont 2,54 litres utiles), qui ne permet pas de cuisiner pour plus de quatre personnes, maximum.

Pour jouer au petit pâtissier : I-Coach Touch, de Moulinex

Vous êtes plutôt (très) dessert ? Le nouvel I-Coach de Moulinex invite un vrai pâtissier dans votre cuisine.

L'I-Coach de Moulinex veut s'imposer comme le Thermomix des apprentis pâtissiers. - Moulinex

Comme sur un robot Cookeo ou un Thermomix, l’I-Coach propose une bonne salve de recettes (115 pour le moment, extensibles par mises à jour en Wifi) à sélectionner sur son large écran tactile en couleurs de 4,3 pouces.

Du simple gâteau aux pommes au plus évolué millefeuilles vanille et framboises, le suivi s’effectue pas à pas, des tutos en vidéo agrémentant même certaines recettes à réaliser dans son bol de 5,5 litres. L’appareil peut-être utilisé en famille, ce qui en rend l’usage ludique et convivial. Pains et brioches sont également au menu. Actuellement à 699 euros au lieu de 799 euros.

Notre avis : Pratique et performant, ce robot reste selon nous assez cher. S’il est proposé avec un kit de base pour la pâtisserie, il peut évoluer vers davantage de recettes, comme la réalisation de plats à base de pâtes, grâce à des kits optionnels (vendus de 99 à 170 euros, ce qui n’est pas donné). S’il ne dispose pas de balance intégrée, ce qui est dommage, une balance connectée séparée est fournie.