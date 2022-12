Souriez ! Avec les fêtes de fin d’année, les prochaines semaines seront propices aux photos en rafales. Eviter à vos meilleurs clichés du réveillon de finir enfouis dans la mémoire de vos smartphones, c’est la vocation de la nouvelle imprimante Bluetooth Instax Square Link de Fujifilm. Et pour aller plus loin, la petite machine propose aussi des fonctions d’édition inédites à travers une application. 20 Minutes l’a testée et vous en dévoile les avantages et inconvénients.





L'imprimante Instax Square Link, de Fujifilm. - Fujifilm





Discrète et autonome

Instax Mini Link, Instax Link Wide… Fujifilm complète sa gamme d’imprimantes nomades avec l’Instax Square Link. Cette petite imprimante Bluetooth imprime des photos instantanément sur du papier au format 86 x 72 mm. La photo, elle, y remplit un espace carré de 62 x 62 mm. Disponible avec des coloris « Ash White » et « Midnight Green », l’imprimante fonctionne sur secteur ou sur batterie (avec une autonomie de 100 tirages). L’encombrement et le poids de la petite machine* sont minimes. On peut donc l’emporter chez Papy et Mamie pour Noël, et au réveillon du 31 chez Tom et Lisa, sans problème !

Nouvelles interactions

Constat : la qualité des photos est au rendez-vous, avec des couleurs toniques, plutôt bien dosées, et un niveau de détails très acceptable pour ce type d’appareil. Mais s’il est possible d’effectuer quelques retouches avant impression (comme l’ajout de filtres monochrome ou sépia) ; de corriger luminosité, contraste et saturation ; de recadrer son image et d’y superposer textes, émoticones, autocollants et dessins, l’instax Link Wide va un peu plus loin.

Comment ? A travers la nouvelle fonction Instax Connect, son application lui permet de personnaliser vos photos avec des messages dans des bulles en surimpression. Le principe est simple : vous sélectionnez une image, ajoutez un petit commentaire (qui se place automatiquement en haut, à gauche, sur la photo), puis l’adressez à la personne de votre choix par SMS, e-mail ou WhatsApp. Votre correspondant reçoit alors un lien pour télécharger l’image.

Il y répond à son tour, avec quelques mots qui trouveront eux aussi leur place dans une bulle sur la photo. En appuyant sur un simple bouton, ne lui reste plus qu’à vous renvoyer l’image. A vous de l’imprimer ! Une interactivité sympa qui fera sans doute son petit effet. Ainsi, le procédé offre des résultats assez originaux pour figer dans le temps et à distance entre deux personnes un instant immortalisé sur papier glacé.

La réalité augmentée qui en met plein la vue

Autre innovation avec la fonction AR Print. L’idée est ici d’associer à une photo des éléments visuels en réalité augmentée. Il en existe de nombreux (Effets spéciaux, filtres d’arrière-plan, gribouillis, texte animé…). Un QR Code automatiquement généré sera apposé sur l’image. Lorsqu’on le photographiera sur la photo imprimée, l’image prendra vie sur l’écran de n’importe quel smartphone (à condition de disposer de l’application Square Link), avec les animations préalablement choisies. Franchement ludique (comme vous le constaterez dans la vidéo de cet article), offrant des possibilités innombrables pensées pour toutes les occasions, ce mode AR Print a largement de quoi ravir les plus jeunes. Fujifilm a mis le paquet pour séduire sa clientèle. Mais lui faire payer, aussi, le prix de ces petites nouveautés.

0,89 euro la photo minimum

Vendue 149 euros, l’imprimante Instax Square Link doit être alimentée par du papier vendu par pack de 10, 20 ou 50 vues. Prix de revient sur le site du constructeur : respectivement 0,99 euro, 0,94 euro et 0,89 euro. 0,94 euro, c’est également le prix du tirage (par pack de 20 vues) réalisé avec l’imprimante Instax Link Wide. Egalement vendue à 149 euros, elle imprime cependant dans un format supérieur : 62 x 99 mm (contre 62 x 62 mm pour l’Instax Square Link). Mais son application est moins complète. Il faut donc bien réfléchir avant de s’équiper…

Des rivales plus économiques

Et si d’aventure vous cherchez une imprimante Bluetooth à offrir pour les fêtes, nous pouvons vous en recommander deux autres que nous avons testées. D’abord la petite Hi-Print, de Polaroid. Imprimant au format carte de crédit (54 x 86 mm), ses photos peuvent être personnalisées avec textes, logos et… jusqu’à 69 filtres (l’imprimante est vendue 99 euros, comptez à partir de 0,84 la photo, avec des packs de 20 feuilles).





L'imprimante CP1500 de Canon imprime au format 10 x 15 cm. - Canon





Autre option : la Selphy CP1500 de Canon. Plus classique, avec ses photos imprimées au format 10 x 15 cm, elle est Wifi, peut imprimer depuis un smartphone ou une carte SD. Ses photos sont plus grandes et conviendront à une clientèle plus large. Elles sont surtout nettement moins chères : à partir de 0,37 euro la vue si l’on achète les feuilles par packs de 50 vues. Bémol : vendue 139 euros, la Selphy CP1500 ne fonctionne que sur secteur. Sa batterie optionnelle est commercialisée au prix délirant de 189 euros…

* 3,75 x 10,5 x 12,75 cm pour 237 grammes.