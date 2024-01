Comment conduire sa voiture quand la route devient une patinoire ? Avant tout, le premier conseil est de ne pas prendre le volant, si on est débutant ou pas à l’aise. Mieux vaut rester chez soi. Si on est malgré tout obligé de conduire, voici quelques règles impératives à respecter :

Avoir une conduite douce

Il faut éviter au maximum les accélérations, freinages ou coups de volant brusques. « Il faudrait pouvoir conduire avec un œuf dans chaque main. Et un autre sous chaque pied » sans les casser selon Bernard Darniche, ancien pilote de rallye interrogé dans la vidéo placée en tête de cet article. En d’autres termes, le volant, on le laisse tranquille : « Plus vous allez tourner le volant, moins vous aurez d’adhérence. En fait, il faut rester en position et en vitesse quasi figée. »

Et la vitesse d’ailleurs ? « 20 km/h, c’est déjà trop rapide si l’on n’a pas de pneus hiver » selon cet expert.

Anticiper au maximum

Si vous devez vous arrêter, il faut bien anticiper et prévoir une distance d’arrêt allongée pour freiner tout en douceur. Si votre voiture est équipée d’un ABS (un système de freinage antiblocage), la pédale peut faire des soubresauts. Pas de panique ! Il faut alors continuer à freiner même si la pédale fait un drôle de bruit.

On fait patiner l’embrayage

Si vous êtes coincé à l’arrêt sur une chaussée très enneigée ou verglacée et que vous voulez redémarrer avec une boîte manuelle, « il faut faire patiner très légèrement l’embrayage, en démarrant directement sur la deuxième vitesse », conseille Bernard Darniche.

On sort la Twingo, on laisse le 4x4 au garage

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, conduire un 4x4 sans pneus hiver sur du verglas est plus dangereux que conduire une petite voiture. « Si la voiture est petite, avec des pneus étroits, ça peut le faire, d'après Bernard Darniche. Moins en revanche si vous êtes équipé de gros pneus larges. En roulant ou en accélérant, vous allez avoir l’impression que vous avez de l’adhérence, du grip, mais quand vous voudrez vous arrêter, vous risquez de partir en luge. »