L’hiver n’a pas dit son dernier mot. Le froid polaire continue de s’abattre sur la France avec le risque de neige et verglas dans 18 départements. Météo-France a ainsi placé la Manche, le Calvados, l’Orne, l’Eure-et-Loir, les Yvelines, le Val-d’Oise, Paris, l’Essonne, le Loiret, la Seine-et-Marne, le Loiret, la Côte-d’Or, l’Yonne, la Haute-Marne, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort.

« Les départements bretons ainsi que les départements adjacents aux départements en vigilance orange pourront connaître des pluies verglaçantes de façon plus localisée et plus transitoire », précise l’organisme météorologique. « D’autres départements connaîtront des cumuls de pluie importants, mais de façon plus localisée. Une extension de la vigilance orange est possible en cas d’aggravation de la prévision, en particulier les Côtes-d’Armor, l’Ille-et-Vilaine et la Mayenne sont à surveiller », prévient encore Météo-France.

Mardi matin, des températures très froides ont été observées sur les départements concernés par la vigilance orange, comprises entre -2 et -10 °C.

Plus de 30 départements en vigilance orange mercredi

Mercredi l’alerte orange s’étend à 35 départements, dont deux, le Finistère et le Morbihan, en vigilance pluie-inondation. Outre les 18 départements déjà cités, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime, l’Oise, l’Aisne, les Ardennes, la Marne, l’Eure, l’Aube, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Haute-Marne, les Vosges, la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.