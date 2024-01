07h37 : Les transports scolaires suspendus en Normandie et Hauts-de-France

Comme la Normandie et d’autres départements concernés, la région Hauts-de-France a annoncé la suspension « totale » de la circulation des transports scolaires et interurbains sur l’ensemble du territoire régional mercredi. Les cours ont été suspendus dans de nombreux collèges et lycées mercredi et jeudi.

« Il est demandé aux chefs d'établissements d'organiser un accueil minimum et de privilégier la continuité pédagogique » mercredi et jeudi « ainsi que le retour au domicile des élèves internes », a indiqué à l'AFP le rectorat de l'académie de Lille.