Les services de secours ont été très sollicités mardi soir, quand un épisode de neige s’est soudainement attardé sur leurs terres. Intervenus à de multiples reprises à la tombée de la nuit, les pompiers des Côtes-d’Armor ont de nouveau été très demandés ce mercredi matin. La faute à des routes rendues glissantes par la neige mais aussi le verglas qui ont frappé l’est et le sud du département breton. « Nous avons beaucoup d’activité ce matin, principalement pour des accidents de la route. Pour l’heure, ce ne sont que des glissades sans gravité », expliquent les secours.

Il #neige à nouveau ce matin à #Taupont(56)@infoclimat @MeteoBretagne pic.twitter.com/wtFxPfUAOX — Bernard Trouillet (@BernardT60) January 18, 2023



Le secteur sud du département semble le plus touché. Logique, puisque c’est là qu’il a fait le plus froid cette nuit, avec des températures négatives enregistrées. Certains axes la N164 (entre Plémet et Merdrignac) sont même coupés en raison des intempéries. « Les usagers sont invités à la plus grande prudence dans ce secteur », prévient la Direction des routes de l’Ouest. Des accidents ont été enregistrés dans différents secteurs, de Glomel à Plénée-Jugon, en passant par Plouagat.

Encore des chutes de neige ce mercredi

Les Côtes-d’Armor ne sont pas les seules en Bretagne à s’être réveillées sous un manteau blanc. En alerte jaune, le Finistère a lui aussi eu droit à sa petite couche de neige ce mercredi matin. A Brest, tous les bus du réseau Bibus sont rentrés au dépôt en raison des routes glissantes. Le réseau est en train de revenir à la normale progressivement. Les tramways circulent normalement. Sur les réseaux sociaux, les images de flocons ont été partagées en nombre. Il neigeait encore fort ce matin dans le centre du Morbihan. En Ille-et-Vilaine, pas de perturbations notables. Quelques flocons sont tombés mardi soir mais sans véritablement tenir au sol.

Une vigilance orange neige verglas a été lancée par Météo-France dans 13 départements : Ain, Allier, Côte-d’Or, Creuse, Doubs, Isère, Loire, Puy-de-Dôme, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Vosges et Territoire de Belfort. La Bretagne, comme le reste de la France, est en vigilance jaune.