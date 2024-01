Attention aux dérapages. Alors que des pluies verglaçantes et des chutes de neige sont attendues sur un large tiers nord de la France à partir de mardi soir, la circulation des poids lourds va à être interdite progressivement d’ouest en est au fur et à mesure du déplacement des intempéries, a annoncé le ministre de la transition écologique Christophe Béchu.

« On commencera dès 20 heures par la Normandie, l’Eure-et-Loir et le Loiret » et cette interdiction « sera étendue à 22 heures à la région Ile-de-France et à la région Bourgogne-Franche-Comté », puis aux Hauts-de-France et à l’Alsace à partir de minuit, a-t-il déclaré lors d’un point presse au ministère.

Un tiers nord de la France sera concerné par de la neige et du verglas à partir de la nuit de mardi à mercredi et 38 départements basculeront mercredi en vigilance orange, un épisode de froid rendu plus rare par le changement climatique. Dès ce mardi soir, 14 départements allant du Haut-Rhin à La Manche sont en vigilance orange neige-verglas, selon Météo-France. Leur nombre augmentera fortement à partir de minuit pour atteindre 38 départements en vigilance orange pluie-inondation et neige-verglas.