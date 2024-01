Froid en France : « Notre chauffeur n’avait jamais vu ça »… La galère de deux Franciliennes bloquées par la neige

Autoroute Mardi matin, quelque « 400 véhicules » étaient toujours bloqués sur les autoroutes A13 et A12 à cause des chutes de neige dans la nuit de lundi à ce mardi. En VTC, Sonia a mis plus de trois heures et demie pour rejoindre son domicile