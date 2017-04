Sport

FOOTBALL L’ambiance pourrait bien pâtir du report de la rencontre entre Dortmund et Monaco programmée initialement la veille…

Rassurez-vous, ça ne ressemblera pas à ça - Odd ANDERSEN / AFP

William Pereira

De notre envoyé spécial,

Reporté à ce mercredi 18h45 alors qu’il devait avoir lieu la veille à 20h45, ce Borussia Dortmund-Monaco sera forcément différent. Parce qu’il ne se tiendra ni le même jour ni à la même heure, cela va de soi, mais aussi en raison de la teneur des événements. Les joueurs du club allemand ont été visés par une attaque aux explosifs et en sont sortis touchés psychologiquement. Mais ils ne sont pas les seuls affectés.

Dans la Südtribüne, on a laissé les bâches et le tifo au cas où…

En tribune, l’ambiance ne sera également pas celle qui était promise. C’est en tout cas très loin d’être sûr d’après Sebastian, supporter du Borussia.

« C’est à quitte ou double. Soit c’est une grosse ambiance pour répondre à cette attaque, soit ce sera le silence en hommage au blessé. Non, il n’y a pas eu de victime grave, mais je pense qu’on se dirige plus vers la deuxième option. »

Même ceux qui donnent fièrement de la voix dans la Südtribüne ont été refroidis par les péripéties de la veille. C’est le cas d’Alexandre, habitué du légendaire virage du Signal Iduna Park. « Franchement, pour tout vous dire, je ne suis pas très chaud pour aller au stade aujourd’hui. En tout cas moins qu’hier », avoue-t-il, la mine déçue.

Au sein des groupes d’ultras, on ne sait pas non plus à quoi s’en tenir d’après le même Alexandre. « L’un des capos a pris la parole hier pour dire de laisser les bâches et les tifos en place et que l’on verrait si on s’en servira en fonction des événements. On sera fixés à la dernière minute je pense », analyse-t-il.

Des supportrices borussen ont affiché leur soutien à leur équipe mercredi matin - Marius Becker / DPA / AFP

Outre l’état d’esprit dans lequel se trouveront les supporters de Dortmund, la question du nombre de spectateurs présents au stade se pose également. Pour Sebastian, la casse devrait être limitée. « Je pense qu’il y aura au moins 60.000 personnes présentes grâce au système de revente et de remise sur le marché de places instauré par le club », parie-t-il, en nous montrant sur un plan en tant réel du Signal Iduna Park que seules « une vingtaine de places étaient encore disponibles à la vente ». Pour Alexandre, ce n’est toutefois pas représentatif.

« Beaucoup de gens qui ne pourront pas venir au stade ne savent pas qu’ils peuvent se faire rembourser et remettre leur place sur le circuit de vente. Et puis dans le mur, le nombre sera peut-être compensé, mais ça n’offre aucune garantie en termes d’ambiance. »

Et les Monégasques, alors ?

Ils ne seront pas 3.300 comme c’était prévu mardi soir. Mais ils sont nombreux à avoir fait l’effort de rester. Gaël, supporter de l’ASM basé à Metz, raconte avoir rencontré un couple de quinquagénaires originaire de Biarritz ayant tenu à rester à Dortmund un jour de plus pour assister à la rencontre. « Ils n’avaient pas de problèmes par rapport à des congés ou autres, mais ils ont tiré un trait sur leur vol retour pour rester. »

Croisé un peu plus loin dans les rues de la ville, Cédric, la vingtaine, est persuadé que la proportion de supporters de Monaco restera raisonnable. « J’ai parlé avec pas mal d’autres fans de l’ASM, personne n’a envie de rater ce match. Le parcage ne sera pas plein, mais presque », risque-t-il.

Ceux qui seront au Signal Iduna Park ce mercredi pour soutenir l’équipe de Leonardo Jardim ne donnent pas de signaux négatifs. « Personnellement, je suis toujours aussi motivé à l’idée de soutenir les joueurs ce soir », partage Gaël.

Et ce n’est pas la probable gueule de bois affichée par la Südtribüne qui éteindra son optimisme. « Je les comprends, leur équipe a été attaquée. C’est un peu dommage pour le spectacle mais il faut comprendre. C’est tout un contexte. Nous, je pense que l’on relancera encore quelques chants pour les supporters du Borussia de Dortmund, comme hier [mardi] », conclut-il. C’est beau.

Fans del AS Mónaco estampó su camiseta con el número 5 y el apellido de Marc Bartra.



¡AMOR POR EL FÚTBOL A MÁS NO PODER ⚽️👏! #BVBASM pic.twitter.com/nk4NCpBhbZ — Borussia Dortmund (@BVBSudtribune) April 12, 2017

