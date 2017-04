Sport

FOOTBALL Le match est normalement prévu à 18h45, au lendemain de l'explosion qui a touché le bus du club allemand...

Le bus du Borussia Dortmund touché par une charge explosive avant le quart de finale aller de Ligue des champions contre Monaco, le 11 avril 2017. - Ina Fassbender / dpa / AFP

> Trois charges explosives ont détonné et endommagé le bus du Borussia Dortmund mardi soir, alors qu'il partait de son hôtel pour se diriger vers le stade où le club allemand devait affronter Monaco

> Seul le défenseur du Borussia Marc Bartra a été blessé et opéré de la main

> Le match a été reporté à 18h45 mercredi

> L'attentat a été revendiqué dans une lettre dont la police vérifie l'authenticité

> Selon les médias allemands, la piste islamiste est étudiée par la police

9h54:​ L’attaque a-t-elle été revendiquée ?

Les recherches se concentrent actuellement sur une lettre de revendication retrouvée sur les lieux et qui devrait permettre d’y voir plus clair. « La lettre endosse la responsabilité des faits », a indiqué une magistrate du parquet mardi en fin de soirée, Sandra Lücke. Elle n’en a pas donné le contenu et indiqué vérifier son « authenticité ».



Selon des sources proches des services de sécurité citées par l’agence de presse allemande DPA, les autorités du pays n’ont pas à ce stade d’indications sur un acte « terroriste ». En revanche, les enquêteurs sont persuadés que l’attaque « visait directement » le club de football, pour des motifs encore indéterminés.

9h51: A noter que, selon RMC, Monaco aurait obtenu auprès de la LFP le report de son match face à Dijon samedi à 21h. Il était prévu à l'origine à 17h.

9h50: Il existe aussi de la solidarité dans le foot

Alors que les supporters de Monaco étaient un peu dépourvus après le match, certains ont pu trouver refuge chez des habitants de Dortmund grâce au hashtag #bedforawayfans. On vous raconte l'histoire de Charaf et ses trois potes.

Grâce au #bedforawayfans, Charaf et ses amis ont passé la nuit chez un fan du Borussia (et de Saint-Tropez) https://t.co/9s80DOV7sz pic.twitter.com/026rHmd41c — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) April 12, 2017

Le football est le plus beau sport au monde 👏 #bvbasm #hejabvb pic.twitter.com/0C29FjRqO9 — Dortmund France (@Dortmund_Fra) April 11, 2017

9h45: La piste islamiste examinée?



La police examinait mercredi la piste islamiste dans l'enquête sur l'attaque qui a visé le bus du club de football de Dortmund, ont indiqué plusieurs médias allemands, une lettre de revendication évoquant l'engagement allemand contre le groupe Etat islamique.



Selon le journal Süddeutsche Zeitung, les chaînes WDR et NDR ainsi que l'agence DPA, la lettre retrouvée sur les lieux est écrite «au nom d'Allah, le clément le miséricordieux», évoque la participation de l'Allemagne à la coalition contre l'EI ainsi que l'attentat sur un marché de Noël de Berlin en décembre.

9h40: Voici un résumé en vidéo de tout ce qu'il s'est passé depuis hier soir.

9h35: La grande question d'un point de vue sportif, c'est de savoir si la match va se tenir ou non aujourd'hui à 18h45, comme prévu.



Et ce n'est pas si simple, nous explique notre envoyé spécial à Dortmund

Dortmund-Monaco: Est-il vraiment possible de jouer le match un jour après l'explosion? https://t.co/yK3TIpelBf pic.twitter.com/XLrMZWgJoK — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) April 12, 2017

9h35: Bonjour à tous et bienvenue sur 20minutes.fr. Voici un rapide rappel des faits qui se sont produits hier en Allemagne avant de démarrer ce live:

Le match aura-t-il bien lieu? Où en est l'enquête? Qui visait le Borussia? La sécurité sera-t-elle assurée? Au lendemain de l'explosion de trois charges explosives autour du bus du club allemand, qui a blessé le défenseur Marc Bartra et conduit au report du match, beaucoup de questions se posent. A l'heure actuelle, peu de réponses, même si pour l'instant le match est bien maintenu pour mercredi 18h45. Suivez avec nous en direct les dernières infos et cette journée particulière.

