N.C.

La surprise, et puis l'attente. Dans les tribunes du Signal Iduna Park de Dortmund, mardi, la soirée n'a pas pris la tournure prévue. Aux alentours de 19h45, à une heure du coup d'envoi du quart de finale aller de la Ligue des champions face à Monaco, la nouvelle d'une explosion ayant touché le bus de l'équipe locale à la sortie de l'hôtel s'est vite répandue.

>> Les événements de la soirée à vivre en direct par ici

En attendant des nouvelles des autorités sur la tenue du match, les supporters monégasques ont tenu à apporter leur soutien à leurs adversaires en scandant leur nom. Sous les remerciements de leurs hôtes.

Quelques minutes plus tard, tous les spectateurs apprenaient que la rencontre était finalement reportée à mercredi, 18h45.

Thanks for your patience and understanding and the "Dortmund! Dortmund" chants, dear supporters of @AS_Monaco_EN! pic.twitter.com/Gcz9XGQY0J