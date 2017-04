Sport

Radamel Falcao marque contre Manchester City le 21 février 2017. - PAUL ELLIS / AFP

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

Dortmund - Monaco: Coup d'envoi à 20h45

20h15: Notre envoyé spécial sur place nous confirme que le match est retardé pour l'instant. En attendant un report définitif? Les joueurs du Borussia sont semble-t-il sous escorte policière autour de leur hôtel.

Les tribunes continuent de se remplir, le match n'est pas encore reporté. Mais forcément retardé. #BVBASM — William Pereira (@WillyTheKiid) April 11, 2017

20h10: Le match est officiellement retardé.

20h06: Selon un journaliste de RMC, les joueurs allemands seraient choqués.

Les joueurs choqués du Borussia Dortmund sont mtn tous ensemble sous tres grosse protection policière. A quelques mètres de leur Hotel — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) April 11, 2017

20h04: Nouveau tweet du club allemand, qu'on traduit comme on peut:

«Une explosion autour du bus à la sortie de l'hôtel. Les joueurs sont en sécurité. Il n'y a aucun danger autour et dans le stade. Plus d'informations à suivre.»

Bombenexplosion am Mannschaftsbus am Mannschaftshotel. Spieler in Sicherheit. Keine Gefahr im und am Stadion. Weitere Infos folgen. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

20h: La police locale demande d'attendre les informations officielles. Pour l'instant, on rappelle que des incidents ont eu lieu au départ de l'hotel du bus du Borussia. Une personne est blessée, selon le club allemand.

#Explosion #Dortmund

Bitte warten Sie auf offizielle Informationen +unterlassen Gerüchte und Spekulationen. Damit unterstützen Sie uns sehr. — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) April 11, 2017

19h58: L'AS Monaco confirme l'incident. Pour l'instant on attend d'en savoir plus.

Un incident aurait eu lieu au départ du bus des joueurs de Dortmund. Une personne serait blessée. Infos à suivre. #BVBASM https://t.co/1qkiAn3fOF — AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 11, 2017

19h55: Selon Bild, un journal allemand de référence, un joueur serait blessé dans l'explosion et en route vers l'hopital. Il s'agirait de Marc Bartra le défenseur du Borussia.

19h48: Alors visiblement une explosion aurait eu lieu au départ du bus de Dortmund depuis l'hotel. Le match pourrait être reporté.

Bei Abfahrt unseres Busses hat sich ein Vorfall ereignet. Eine Person wurde dabei verletzt. Weitere Infos folgen. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) April 11, 2017

19h47: Alors qu'on nous annonce que le bus de Dortmund a eu un problème sur la route et que le match pourrait être reporté !

19h45: Les compos ne devraient plus trop tarder à tomber. On vous rappelle les absences côté Monaco de Sidibé et Mendy (blessés) et Bakayoko (suspendu).

Côté Allemand, Reus n'est pas là, Shürrle aussi.

19h45: Salut à tous! Nous sommes à H-1 du GRAND MATCH. L'ASM se déplace dans le bouillant Signal Iduna Park de Dortmund. On a hâte, ça va être grand!

Cette fois, on y est. Notre dernière chance française en Ligue des champions se déplace dans le bouillant Signal Iduna Park de Dortmund, où l'attend le mur Jaune des supporters allemands mais surtout l'une des équipes les plus offensives d'Europe. Enfin Monaco, c'est pas mal non plus à ce niveau-là et très franchement, on s'attend vraiment à un match de dingue avec des buts dans tous les sens. Enfin surtout pour Monaco, si possible...

>> Soyez avec nous dès 20h pour ce BIG BIG BIG match...

