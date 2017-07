«Game of Thrones»: Apprenez la langue disparue des Targaryen en ligne

VALAR MORGHULIS C'est quand même plus original que vos cours de russe (plus inutile aussi)...

Emilia Clarke et Michiel Huisman dans «Game of Thrones». — HBO

Vous n’avez rien à faire de vos vacances ? Pourquoi ne pas se lancer dans l’apprentissage d’une langue étrangère ? Au diable les cours de russe ou d’espagnol pour draguer sur la plage, essayez le Haut valyrien.

A l’occasion du lancement de la saison 7 de Game of Thrones le 16 juillet, le site d’apprentissage des langues Duolingo vous propose d’étudier les bases de cette langue imaginaire. Les plus investis apprendront ensuite des phrases plus complexes, et pourront même aller jusqu’à tenter le Haut valyrien sans sous-titres.

Dans la série de HBO, cette langue éteinte, encore un peu pratiquée chez les nobles et les familles bourgeoises pour l'apprentissage des enfants, était parlé au temps des Valyriens, peuple disparu après avoir régné sur le monde avec une civilisation brillante, et dont les Targaryen sont les derniers descendants. C’est donc un peu l’équivalent de notre latin, explique Mashable.

>> A lire aussi : Défi 77 x «Game of Thrones». J-5: Jon Snow va-t-il changer de nom?

Fascination pour les langues de GOT

Si vous êtes un adepte de la série, vous connaissez forcément quelques bases, comme le très typique « Valar morghulis », en français « Tous les hommes doivent mourir », peut-être pas facile à sortir dans la vie de tous les jours. Mais n’essayez pas de vous vanter avec ça, ça équivaut à notre bon vieux « carpe diem ».

La mise en place de ce cours a été chapeautée par le créateur du langage lui-même, David J. Peterson, également inventeur de la langue dothraki. Voici des exemples de phrases du Haut valyrien de tous les jours.

« Skorverdon zaldrīzoti Daenerys ēza ? » (« Combien de dragons a Daenerys »)

« Varys zaldrīzerme Dovaogēdī majaqsa » (« Varys admire les indestructibles Immaculés »)

« Taoba iksan » (« Je suis un garçon »)

Le site Duolingo réalise là un joli coup de com'. En 2014, c’est le Dothraki qui était à la mode. Les langues Game of Thrones, construites comme de vraies langues existantes, fascinent aussi les grandes écoles : elles font l’objet d’un cours cet été à l’Université de Berkeley aux Etats-Unis.