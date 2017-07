VIDEO. «Game of Thrones»: Kit Harington auditionne pour le rôle de Daenerys Targaryen

Kit Harington en casting pour les autres rôles de «Game of Thrones» chez Jimmy Kimmel — Capture YouTube

Et si Jon Snow interprétait un autre personnage de Game of Thrones, ça ressemblerait à quoi ? Invité de l’émission de Jimmy Kimmel, Jimmy Kimmel Live !, à l’approche de la diffusion de la septième, et avant-dernière, saison de la série médiévale fantastique, Kit Harington a auditionné avec humour pour d’autres rôles.

Belle Daenerys

De Cersei à Arya, en passant par Ygritte, Daenerys, Hodor et le Roi des Marcheurs blancs, l’interprète du fils illégitime de lord Eddard Stark a tout donné dans une vidéo diffusée sur ABC. Perruque blonde, épée en bois, tir à l’arc en toque, Kit Harington a dévoilé son vrai talent pour les rôles de composition (hum).

La saison 7 ne comprendra que sept épisodes diffusés entre le 16 juillet et le 27 août aux Etats-Unis (et à H + 24 sur OCS en France), pour la première moitié du grand finale qui s’achèvera lors de la saison 8 en 2018.