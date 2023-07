Lunettes rectangulaires, cravate loufoque sur un costume sombre et droit. L’air sûr de lui, Solomon Friedman a la carrure de l’homme d’affaires qui ne flanche pas. Tant mieux, car le Canadien d’une quarantaine d’années vient de prendre la tête d’un des plus grands sites pornographiques au monde, PornHub, qui comptait en 2022 plus de 2,5 milliards de visiteurs. Un site en difficulté actuellement en France face à la décision prochaine de bloquer certains sites X s’ils ne respectent pas les obligations légales - décidées par la loi de 2020 - d’empêcher les mineurs d’accéder à des contenus pornographiques. Et en attendant que le couperet tombe (même si celui-ci est en permanence retardé), le patron aiguise sa défense.

Il semblerait surtout que le droit n’inquiète en rien Solomon Friedman. Et pour cause, ce dernier a exercé pendant une dizaine d’années comme avocat pénaliste et associé auprès du cabinet Friedman Mansour LLP, à Ottawa. Sur le site de son cabinet, il est décrit comme un homme aux « arguments juridiques persuasifs et innovants ». L’avocat est aussi représenté comme un animal médiatique qui sait se montrer sur les plateaux, à l’antenne ou dans les colonnes des journaux.

Les multiples casquettes de Solomon Friedman

Mais en vérité, le parcours de Solomon Friedman ne débute pas seulement dans un cabinet d’Ottawa. Avant de passer le barreau, en 2010, l’avocat a suivi des études en Israël afin de devenir rabbin et a même été ordonné en 2005. Un détail qui ne manque pas de faire réagir Internet qui reste sceptique face à l’enchaînement de ces métiers.

Mais le parcours est tracé et de retour dans son Canada natal en 2006, Solomon Friedman rejoint l’Université d’Ottowa, où il finira par donner des cours quelques années plus tard. D’un poste de greffier, il s’imposera très vite comme un avocat de la défense influent et sera même régulièrement invité à témoigner devant le Parlement, surtout dans le cadre de projets de loi concernant les armes à feu. Lui y est favorable. « En tant que sportif, tireur sur cible et défenseur des armes à feu, Solomon est particulièrement bien placé pour comprendre les problèmes auxquels sont confrontés les propriétaires d’armes à feu », rappelle le site de son ancien cabinet.

MindGeek aide, puis achète

Il faut croire que toutes ces aventures ne suffisaient pas pour l’avocat. Il y a cinq mois, Solomon Friedman est devenu partenaire du fonds Ethical Capital Partners. Si ce nom ne vous dit rien, ils ont racheté en mars dernier l’entreprise canadienne MindGeek qui possède - entre autres - PornHub, RedTube ou encore Youporn. Au départ juste en mission de consultant pour analyser la législation, Solomon Friedman a finalement rejoint les investisseurs prêts à racheter l’entreprise.

Ici, la société de capital-investissement mise sur leur « équipe multidisciplinaire » pour « déstigmatiser les choix juridiques des artistes-interprètes adultes et consommateurs ». Beaucoup de blabla digne d’un consultant, mais l’utilisation de ces mots par Solomon Friedman n’est pas anodine. En France, et majoritairement en Europe, la question de l’accessibilité des sites porno aux plus jeunes condamnera peut-être un jour ces plateformes à partir du territoire.

L’avocat se défend

Plus largement, il est intéressant de comprendre pourquoi un avocat pénaliste s’intéresse à un site pornographique en plein désaveu par la justice. Heureusement, il y a trois mois, le média local Ottawa Citizen lui avait posé la question. Qualifiant la nouvelle « d’opportunité », Solomon Friedman poursuit son discours en mentionnant l’intérêt qu’il porte dans les « technologies de pointe » nécessaires désormais pour sécuriser les plateformes, notamment l’empreinte digitale ou l’estimation d’âge. « Et que ferez-vous en cas d’échec ? », poursuit le journaliste, pensant perturber son interlocuteur. Mais Solomon Friedman ne rechigne pas et revient sur son concept clé : la transparence. Surtout, l’avocat-rabbin-homme d’affaires a un objectif : faire de son nouveau site une meilleure plateforme, plus responsable. « Nous avons besoin d’un Internet pour les adultes et pas uniquement pour le porno. Le problème se pose aussi pour les jeux vidéo réservés aux adultes, les vidéos explicites, les paris en ligne », avait-il confié dans les colonnes du Parisien.

Alors comment le nouveau patron envisage-t-il la suite ? Au cours de l’entretien accordé à nos confrères, celui-ci avait énuméré un certain nombre de technologies envisageables dans le futur, notamment la détection d’âge via smartphone. Si Apple et ses concurrents apprécieront la patate chaude, Solomon Friedman répond ici aux accusations permanentes de la non-protection des mineurs sur les plateformes porno. « Je vais le dire haut et fort : nous ne voulons pas de mineurs sur nos plates-formes », avait-il assuré au Parisien. Mais face au futur blocage décidé par la justice en France, Solomon Friedman persiste : c’est une décision « absurde », révélatrice d’une loi « pas correctement ficelée », ajoutera-t-il au Monde. De-là à tourner le dos au marché français, ce n’est pas pour tout de suite.