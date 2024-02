En 2024, ces trois marques squattent le podium du luxe

C’est Prada qui remporte la place de la marque de luxe la plus convoitée du moment ! Surprenant ? Pas vraiment. Entre collaborations exceptionnelles, défilés inoubliables et campagnes innovantes, Prada, tout comme Miu Miu et Loewe, ont su dominer le classement des maisons de luxe les plus rentables selon Lyst. Le moteur de recherche et l’application d’achat de luxe ont analysé les comportements d’achat de ses 160 millions clients sur une période de trois mois afin de révéler son classement. Prada, Miu Miu, Loewe y sont au sommet, alors « 20 Minutes » vous explique comment ces maisons de luxe sont parvenues à devenir incontournables ce trimestre.

Prada touche les étoiles !

Sa première place, Prada la doit à son audace. La marque italienne, maison de luxe la plus en vogue d’après ce classement, s’est illustrée en ce début d’année grâce à sa collaboration avec Axiom Space, pionnière dans l’exploration spatiale.

La maison de couture de luxe italienne Prada s'est associée à Axiom Space pour la mission Artemis III avec la NASA - Axiom/Prada

D’ici à 2025, ils créeront ensemble des combinaisons spatiales pour la mission Artemis III de la NASA. Une première dans le monde du luxe, soulignée par une campagne hivernale mettant en vedette les acteurs Maya Hawke, Damson Idris, Louis Partridge et Kim Tae-Ri sous les étoiles. Dans la même veine, la marque a annoncé l’ouverture d’un nouvel espace public et gratuit à Shanghai « la Pradasphere II » pour la présentation de leur dernière collection. Bref, Prada occupe l’espace et ça se ressent dans son classement.

Miu Miu maîtrise les réseaux

Pour Miu Miu, c’est sur la toile que le combat se mène. Organisant des soirées privées avec les plus grandes supermodels telles qu’Emily Ratajkowski, ou des enfants célèbre comme Ever Anderson, fille de Milla Jovovich et Paul William Scott Anderson, Miu Miu capitalise sur les retombées de ces événements pour séduire les jeunes passionnés de mode.

La marque excelle dans l’art de susciter le buzz sur les réseaux sociaux. C’est dans cet esprit qu’ils ont choisi Emma Corrin pour incarner leur dernière campagne d’hiver. La culotte en or, qui avait fait briller l’actrice lors du défilé de la marque à la Fashion Week d’hiver 2023, s’est remise à briller en couverture de Bazaar, portée par Kendall Jenner. Petite culotte mais grands effets… Pour la marque, 2024 s’annonce radieux.

Loewe sur tous les fronts

La maison espagnole de prêt-à-porter de luxe et d’accessoires Loewe a encore marqué les esprits cette année par ses choix audacieux. Sa dernière campagne met ainsi en vedette l’actrice de 89 ans, Maggie Smith. L’actrice britannique, connue pour ses nombreux rôles mémorables dans Harry Potter, Sister Act ou encore Nanny McPhee, a plu aux internautes en quête de diversité.

Sponsor du Met Gala en 2024, Loewe est par ailleurs dans les petits papiers d’Anna Wintour. Pour la deuxième année consécutive, la marque parraine le gala annuel de collecte de fonds organisé par la rédactrice en chef de l’édition américaine du célèbre magazine Vogue. Et pour couronner le tout, Loewe a mis en vente la combinaison rouge qui est devenue virale après avoir été portée par Rihanna lors du Super Bowl 2023.

Rihanna au super bowl - UPI/Newscom/SIPA

Derrière ces trois marques Bottega Veneta, Moncler, Saint Laurent, Versace, Jacquemus, Burberry et Valentino glanent les accessits et attendent leur tour. Mais dans le luxe, les tendances défilent plus vite encore que les mannequins et la prochaine Fashion week pourrait rapidement rebattre les cartes.