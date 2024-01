Mettre une jupe par-dessus son jean, c’est devenu tendance ?

Vous ne rêvez pas, la superposition de la jupe par-dessus le pantalon réapparaît sur les podiums, dans les commerces, et même chez les adeptes de la mode. Cette fois-ci, loin des tapis rouges des années 2000, le combo a été repéré sur la styliste Daphné Burki, l’artiste Kicki Yang Zhang, et même sur la chanteuse Rimon qui adopte ce look emblématique du style Y2K lors de la Fashion Week de Paris et de Milan. Réinventé pour une version 2024, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, le look fait son grand retour en devenant la tendance hiver 2024.

Célèbre photographie d'Ashley Tisdale avec une jupe par-dessus un jean datant de 2005, qui lui a valu de nombreuses critiques - MARCOCCHI GIULIO

De retour, mais différement

Non genré, plus oversized, et uniforme dans les couleurs et les matières, le style de la jupe assemblée au pantalon s’adapte parfaitement à la mode de 2024. Directement inspiré du « layering », qui consiste à superposer des vêtements en hiver pour rester au chaud tout en préservant son style, cette combinaison de jupe ou robe avec un pantalon suscite un réel engouement depuis le début de l’année. Les recherches avec « skirt over pants » sur Google ont augmenté de 37 %. Populaire dans la génération Z, ce look est de plus en plus adopté sur TikTok par une jeunesse qui s’approprie les codes de la mode modeste, sobre, élégante, tout en faisant écho aux années 2000 qui ont popularisé la combinaison de ces deux vêtements.

@youngmanpowell I feel that there are many ways of styling a skirt but this time i went for a more street grunge look. I know that it’s summer but this leather jacket just went too well with the skirt. How do you think i did? Would you wear this? #fyp #foryoupage #fashion #mensfashion #outfitideas ♬ original sound - Louis Powell L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

Plus uniforme, la tendance s’inscrit désormais dans un registre streetwear et chic, surtout lorsque le pantalon et la jupe partagent la même teinte sombre, rappelant le noir, le gris ou le marron.

La tendance se décline également en robe sur jean ou pantalon, une astuce ingénieuse pour continuer à porter ses robes d’été en hiver. Face à l’intérêt croissant pour la combinaison de vêtements, des marques telles que Zalando, Desigual ou Asos ont créé leurs propres modèles de pantalons avec jupe superposée intégrée. Souvent asymétrique, le modèle de jupe plissée noire, dépareillée dans leur taille, connaît un engouement avec une augmentation de 11 % des clics sur Stylight, la plateforme de référence des acheteurs en ligne de produits de mode. Que vous aimiez ou non, une chose est sûre : vous verrez de plus en plus fréquemment cette tendance en version 2.0.