Nœuds et rubans, la tendance incontournable en 2024

Élégant et coquet, le nœud promet de rester extrêmement tendance en 2024. Déjà très en vogue en cette fin d’année, il a illuminé les podiums, notamment lors de la Fashion Week automne hiver 2024, avec des défilés remarquables de Balmain, Céline, Chanel, Valentino et Vivienne Westwood. Le nœud et le ruban sont destinés à conquérir les cœurs des passionnées de mode l’année prochaine.

Sur la plateforme Pinterest, l’application où beaucoup recherchent les dernières tendances, les requêtes liées au nœud ont récemment explosé. Rien que sur ce réseau social, les tendances telles que « Tenue avec nœud » ont connu une croissance de plus de +190 %, « Collier avec nœud » de plus de 180 %, « Esthétique avec nœud » de plus de 55 %, « Nœud en crochet » de plus de 80 %, et même les « Talons avec nœuds » ont gagné plus de +40 %. Alors, préparez-vous à voir le nœud s’imposer comme une véritable icône de style en 2024 !

Défilé de la marque Simone Rocha à la fashion week printemps été de londre 2024 - Jonas Gustavsson/Sipa USA/SIPA

Les nœuds dans les cheveux

Autrefois réservé aux petites filles, le ruban dans les cheveux connaît désormais un engouement chez les adultes. Des personnalités telles que Jennie Kim des Blackpink, la mannequin Hailey Bieber et les chanteuses Madison Beer et Sabrina Carpenter ont déjà adopté cette tendance capillaire. Ce petit accessoire coquet fait partie intégrante de la mode, accumulant plus de 4 milliards de vues sur TikTok avec le hashtag #coquetteaesthetic. Il s’inscrit également dans les deux autres tendances qui ont marqué l’année 2023 : le Barbie Core, inspiré de la poupée, et le Ballet Core, inspiré des danseuses classiques. Le ruban en forme de nœud était présent et continuera de dominer la tendance en 2024, restant au cœur de l’esthétique à la mode.

Une touche de coquetterie à intégrer absolument partout

Associé aux couleurs pastel et aux froufrous, le nœud incarne l’essence d’un univers délicat qui trouve sa place non seulement dans les dressings, mais aussi dans la vie quotidienne de ses adeptes qui le font apparaître absolument partout. Hommes et femmes suivent la tendance en ajoutant des nœuds à leurs chaussures, à leurs cheveux, à leur nourriture, et à leurs objets du quotidien, comme leur casque audio, ou leur gourde. Le nœud n’a pas de frontière et envahit toutes les sphères de la vie de ses fans.

Cette tendance simple, mignonne et peu onéreuse pour accessoiriser les objets gagne en popularité sur les réseaux sociaux. Cet hiver, le ruban a même fait son apparition sur les sapins de Noël et semble ne pas vouloir s’arrêter là. Aujourd’hui, le hashtag « bowtrend » compte plus de 81,8 millions de vues et génère de plus en plus de vidéos sur Tiktok. Introduit progressivement et popularisé par des marques de luxe telles que Sandy Liang et Simone Rocha, le nœud risque bien de devenir incontournable en 2024.