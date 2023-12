Les accessoires toujours plus gros seront la tendance 2024

Prêt(e) pour une mode XXL ? C’est ce que prédit l’application d’images en continu Pinterest pour 2024 ! En ce début d’année, l’application référente comme source d’inspiration pour la génération Z dévoile pour la quatrième année consécutive les tendances incontournables repérées chez ses utilisateurs. Basé sur les recherches de ses 463 millions d’utilisateurs, Pinterest analyse les hausses d’intérêt et révèle ses prédictions de tendance 2024. Après les grosses chaussures, voilà que les accessoires de grande taille arrivent en force.

Le Chouchou XXL

L’élastique, accessoire capillaire XXL, rencontre déjà un franc succès. En satin, coton, laine, crochet, il se décline et envahit les rayons des magasins sous toutes ses formes. Plus respectueux des cheveux qu’un élastique classique, le chouchou est d’ores et déjà devenu une tendance marquée, particulièrement auprès de la génération Z, notamment sur TikTok, avec un score impressionnant de 2 milliards de vues sous le hashtag #scrunchies.

En plus d’être élégant et coquet, il est facile à confectionner chez soi avec des chutes de tissus, et les tutoriels de bricolage se multiplient sur la plateforme. Aux côtés des barrettes XXL et des pinces à cheveux de plus en plus imposantes, la tendance à l’énorme s’étend jusqu’au bout des cheveux. Au total, les chignons volumineux ont gagné plus de 230 % d’intérêt de recherche depuis 2018, selon Pinterest, une prédiction de tendance jugée inévitable par la plateforme.

Bijoux XXL

Boucles d’oreilles, colliers, bagues : place au maximalisme ! Argentés, dorés ou colorés, les bijoux doivent se faire remarquer. En 2024, la tendance sera aux bijoux démesurés, pour un chic audacieux. Au total, les recherches sur Pinterest de « créoles épaisses » ont connu une hausse d’intérêt de plus de 45 %, et les « bijoux-sculptures » de plus de 75 %, des indices fiables selon l’application d’image qui garantit une tendance durable des bijoux à grande dimension. Il suffisait d’observer les podiums de la dernière Fashion Week où les bijoux démesurés, comme la broche Chanel de la collection femme printemps été, régnaient en maîtres pour en être convaincu.

Cheveux XXL

La tendance ne s’arrête pas aux accessoires, elle s’étend même jusqu’à la coupe de cheveux, selon Pinterest. On observe une hausse de recherche pour les termes « coiffures tresse épaisses » avec une augmentation d’intérêt de plus de 30 %, et « permanente ondulée pour homme » de plus de 50 %, une tendance qui pourrait peut-être ramener les coupes des années 1960 en 2024, qui sait ? Alors, en 2024, pour être à la mode, osez l’extravagance et misez gros !