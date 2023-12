La méduse, nouvelle tendance phare de 2024 ? Selon les prédictions des futures tendance selon Pinterest, l’animal marin gélatineux sera bientôt omniprésent : dans les coupes de cheveux, les robes, les hauts, les chapeaux, les peluches, la décoration… À la suite d’une analyse des données de ses utilisateurs, l’application d’images, réputée pour être une référence en matière d'inspiration, a constaté que la « méduse bleue » connaît une popularité accrue de +155 %, parmi plusieurs termes similaires également de plus en plus recherchés. Un indice qui prédit une tendance, selon le réseau social. Entre le style steampunk, kawaï et mermaids core, le style « méduse », qui compte plus de 3.2 milliards de vues sur TikTok sous le titre « jellyfish » vient réinventer notre perception de cet habitant des océans.

Les vêtements à la silhouette de méduse !

Des coupes près du corps avec des tissus et des volants évoquant les tentacules de la méduse, voilà l’impact que la tendance des méduses aura sur la mode vestimentaire. Les silhouettes inspirées par cet animal inspirent même les accessoires comme le « chapeau méduse », suscitant un intérêt, selon l’application qui recense une augmentation de +220 % de recherches pour le couvre-chef. Un présage de tendance assuré pour Pinterest, qui prédit de nouveaux adeptes à la tendance découlant du mermaids core, inspiré des sirènes, très populaire cet automne 2023.

Robes RK Rentals et hauts Minga London inspirés de la méduse. - https://rkrentals.com/https://eu.mingalondon.com/

Les méduses jusqu’au bout des cheveux !

Une coupe au carré avec des longueurs dépassant derrière, à mi-chemin entre le mulet long et la queue-de-rat, voilà ce qu’on appelle la coupe de cheveux méduse. Inspirée de l’animal et de sa forme avec les tentacules, cette coupe de cheveux s’associe souvent à des couleurs vives telles que le vert, le rose pour se rapprocher au maximum de l’animal marin transparent avec des reflets violets, roses, bleus, et même parfois lumineux.

Inspirée de cultures alternatives japonaises, la tendance se popularise chez la génération Z et les milléniaux sur TikTok, cumulant uniquement cette semaine, plus d’1 million de vues sur l’application. Même la chanteuse internationale Lizzo a adopté ce look totalement décalé.

Coupe de cheveux méduse réalisée par le salon OOO-ing Studio/Jellyfish Hairstyle sur Pinterest et coupe de cheveux méduse réalisée par le hair designer japonais, Rakuto. . - capture des comptes instagram @weiweskeywei @ququ_raaakun7 et pinteret de @lillas0

Également présente dans des éléments plus inattendus tels que les ongles, les lampes, les bagues, et bien d’autres, la tendance méduse valorise la transparence, la légèreté, le contraste du doux et du transparent, les couleurs pastelles, ainsi que le jeu de silhouettes avec des épaulettes, des froufrous, du tulle. Elle se manifeste également dans des objets en verre, jouant avec la distorsion des silhouettes et contrastant entre le volumineux, le long et le fin. Sous forme de décoration, de vêtements, d’ongles ou de cheveux, la méduse va probablement propulser la mode, la décoration, et la beauté dans une ère tentaculaire.